Video: Los insólitos fallos de Chorri Palacios y Luciano Pons que le quitaron el sueño del título a la U

Universidad de Chile perdió la posibilidad de estirar la definición del Torneo Nacional a un partido único con Colo Colo este domingo. El empate que terminó concretándose en el duelo entre Deportes Copiapó y el Cacique le daba la posibilidad a los azules de pelear por la copa.

Con dicho resultado Colo Colo llegaba a los 67 puntos y una victoria de los laicos los ponía también con 67 unidades. Y oportunidades no faltaron. En el minuto 85 del partido, Cristian Palacios se perdió una ocasión increíble.

Tras un centro por el sector izquierdo que rebotó en un defensor de Everton, el Chorri quedó sin marca en el segundo poste y falló de manera increíble el cabezazo en plena área chica, quizá sorprendido de que el defensor Eduardo Bauermann no despejara el balón.

Luego, en los 87′, Luciano Pons tuvo otra chance. Tras un mal despeje, el balón quedó botando en la línea del área chica y desde ahí sacó un remate con la pierna derecha que se fue sobre el horizontal.

Estas opciones cobraron mayor importancia después de que Leonardo Fernández anotara en los 89′. Sin embargo, fue anulado luego de que el VAR, a cargo de Fernando Véjar, advirtiera a Francisco Gilabert que hubo una infracción en la jugada anterior, sobre de Marcelo Morales sobre Federico Martínez. Tras el partido, los jueces se llevaron la recriminación del delantero argentino. “Son unos cagones”, les dijo.

Luego del compromiso, Gustavo Álvarez no quiso polemizar. “Muy lejos de reprochar, muy agradecido al plantel, que es muy noble y lo demostró en cada una de las 30 fechas”, señaló y dijo que la acción del tanto anulado le pareció una jugada de fútbol.

Por otro lado, Marcelo Díaz no se guardó nada y arremetió contra la ANFP. “Espero que los siguientes años no sea de esta forma porque la gente no merece que se juegue con sus sentimientos. La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo, y es lamentable que haya sucedido de esa forma porque una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando. Una jugada que no es falta”, dijo.