Vistiendo una camiseta especial y rompiendo récords: el épico retorno de Esteban Paredes al fútbol profesional

Con 44 años, Esteban Paredes continúa agrandando su legado. El delantero volvió a escribir una página en la historia del fútbol chileno, esa misma que tiene su nombre en numerosas planas. Corría el minuto 56′ del duelo entre Santiago Morning y Deportes Temuco cuando el estadio Municipal de La Pintana se centró en él. Saltó al terreno de juego y todos los focos lo apuntaron, era el regreso de una verdadera leyenda.

Hizo su ingreso entre aplausos de los 658 asistentes al recinto deportivo de la zona sur de la Región Metropolitana. Y no defraudó. Solo 21 minutos le bastaron para dejar huella. Marcó el segundo tanto de los microbuseros tras una notable jugada de Óscar Ortega, quien asistió al sempiterno goleador, que quedó con el arco a su disposición.

La anotación terminó siendo trascendental, pues significó el triunfo de Santiago Morning luego del descuento sureño en el 87′, obra de Zederick Vega. En tanto, Fernando Manríquez, de penal, había marcado la apertura de la cuenta en el cuarto minuto.

“Se sufre más afuera. Adentro hay más adrenalina, uno está jugando. Hoy me estoy divirtiendo y estoy feliz, pero se sufre más afuera”, comenzó señalando antes de referirse a su importancia por el cuadro bohemio. “Santiago Morning es donde nací, donde me crie futbolísticamente, donde debuté. Miren las vueltas de la vida. Si bien hice toda mi carrera en Colo Colo, le tengo un cariño especial”, señaló tras el duelo.

El delantero también entregó un mensaje para enfocado en la juventud: “Feliz de que ellos disfruten y vean que pueden ser profesionales, es lo que uno les desea. Que aprendan y disfruten. Ojalá Santiago Morning pueda sacar muchos más jugadores”, indicó.

Retorno especial

Su regreso generaba expectación. Un par de días antes Santiago Morning oficializó su retorno, ese mismo que por el que añoraba. “¡Nuestro goleador regresa a casa! El querido Esteban Paredes se pondrá nuevamente nuestra armadura bohemia”, indicó el equipo microbusero en sus redes sociales. “Dicen por ahí que uno siempre vuelve a donde fue feliz. ¡Prepárense, que los goles están de vuelta!”, consignaron.

En conversación con El Deportivo ya había anticipado sus ganas de volver a la disciplina. “Pasa mucho el levantarse pensando que hay que ir a entrenar. Es una frase cliché, pero uno echa de menos el camarín. Tirar la talla, estar con los compañeros. Después tienes todo el día para ti”, reconocía el delantero en la docuserie Colgar los Botines Dorados.

“El fútbol sigue siendo lo que más quiero. A veces entreno con los muchachos en Santiago Morning. Ahora tengo el privilegio de estar en un club y tener la escuela. Eso me hace abrazar la actividad. Lo de San Antonio me lo pidieron muchas personas. Accedí para probar. Jugué como cuatro partidos, pero entrenábamos en cancha sintética. Me pasaba la cuenta, pese a que físicamente me sentía bien”, añadió hace unos meses. Finalmente, la lesión de Richard Paredes terminó siendo clave. Lo hizo pasar del escritorio al campo de juego, donde no defraudó.

Para su regreso hubo una decisión particular. Fue una preparación especial hasta desde lo logístico. El Tanque vistió una camiseta diferente a la que suelen utilizar sus compañeros producto de una situación contractual. El ariete y Santiago Morning son auspiciados por dos casas de apuestas antagónicas. El jugador es rostro de Juegaenlinea, mientras que los microbuseros tienen como patrocinador principal a Latamwin. De hecho, esto mismo había puesto en jaque su regreso.

“Estamos a la espera de una situación contractual de Esteban, porque él es rostro de una casa de apuestas que es antagónica a la casa de apuestas que tenemos nosotros como patrocinador principal. Estamos complicados con eso”, había explicado el gerente general Luis Faúndez. “Los abogados están trabajando en esto. Es un tema más jurídico que de predisposición. Nosotros hemos convencido a Esteban y él quiere ayudarnos. Un delantero como él es lo que necesitamos”, añadió al respecto.

Todo se terminó resolviendo y el Tanque portó una camiseta especial. Su estómago fue el único donde no se apreciaba el nombre de la casa de apuestas que patrocina a la escuadra de la V negra.

Esteban Paredes anotó en su regreso al profesionalismo. Foto: Photopsort

Paredes sigue batiendo récords

Paredes se mete de lleno en los libros de historia, nuevamente. Con su anotación rompió una serie de marcas. Con 44 años y 17 días, se convirtió en el futbolista más longevo en anotar un gol en el fútbol profesional chileno y en el jugador nacional más viejo anotar. El ariete batió lo realizado por Eduardo ‘Mocho’ Gómez, quien en 2001 se inscribió en el triunfo de Ovalle sobre Arica, por 3-2, con 43 años y 140 días.

Visogol ya era el máximo goleador en la historia de la Primera División del balompié criollo, con 221 goles, pero no así el chileno con más anotaciones en la historia. Dicha marca le pertenece a Osvaldo Castro. El Pata Bendita anotó en 376 oportunidades, mientras que el Bendito del Área suma 368 dianas. Está a solo ocho de alcanzar otro récord.

Sin embargo, el zurdo le baja el perfil. “El equipo siempre va a ser más importantes que las individualidades, que cada jugador. Nosotros estamos pensando en meternos en la liguilla y pelear el cupo para poder ascender”, indicó tras el partido.

“No estoy preocupado de los récords. Mallá de lo que fue mi carrera, yo quiero dejar un legado en Santiago Morning para las nuevas generaciones. Perdimos cuatro partidos y estábamos octavos, ahora quedamos sextos. Hay que tratar de seguir adelante y sacar puntos de visitante”, sentenció.