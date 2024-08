A la UC no le salió nada en Rancagua: Audax triunfa y aterriza de golpe las aspiraciones cruzadas

Si el viernes había ganado Colo Colo, a Coquimbo Unido (rival directo en la parte alta de la tabla), el sábado lo hizo Universidad de Chile, arrollando a O’Higgins. Entonces, con todo aquello en conocimiento, el domingo fue el turno de Universidad Católica, el otro aspirante a la corona. Para mantenerse en la vanguardia, los cruzados no podían volver a ceder puntos, así como sucedió con los empates ante Palestino y Everton. En El Teniente de Rancagua, la UC se cayó y feo. Otra vez no responde a la presión. Perdió 2-1 ante un elenco que pelea por la permanencia.

Al recuperar a lesionados y suspendidos, Tiago Nunes tenía que tomar decisiones. Si bien mantuvo la base del equipo que ha venido jugando, salvo por el ingreso de Alfred Canales por Agustín Farías en el eje, elementos como Joaquín Torres y Clemente Montes quedaron fuera de la lista del partido. Quien tuvo su primera citación fue el brasileño Jader Gentil, la última incorporación de la UC, quien intempestivamente debió entrar en el primer tiempo por la lesión de César Pinares.

El triunfo de Unión La Calera sobre Palestino, al mediodía, dejó a Audax Italiano en zona de descenso. Por lo mismo, había una presión mayor para sacar un buen resultado ante los franjeados. Considerando que ambos necesitaban una victoria, por razones distintas, el manejo de la presión lo sorteó mejor el elenco itálico.

El elenco del vociferante Juan José Ribera (sus reclamos a pie de campo son una costumbre) salió a presionar de entrada, complicándole la salida desde su terreno a la Católica. Ese ímpetu fue decayendo con el correr del partido, mientras que los cruzados le fueron tomando la mano al juego. Tuvieron las mejores ocasiones de gol del lapso, sin ser meridianamente superiores en la cancha.

En los 11′, un potente remate de Gonzalo Tapia dio en el travesaño. Luego, en la media hora, Fernando Zampedri se lo perdió dos veces. En ambas, Tomás Ahumada evitó la apertura de la cuenta, evocando la actuación de Ignacio González en la fecha anterior con Everton.

Nunes debió hacer un cambio obligado por la lesión de Pinares. Entró Jader, con la 44 en la espalda, ubicándose en la misma posición (volante cargado a la izquierda). Mostró algunas pinceladas de lo que busca el equipo en él, sin embargo se notó que necesita conocer más a sus nuevos compañeros. La UC no contaba con algún elemento que filtrara pases con claridad hacia los delanteros. Además, la insistencia en ubicar a Cuevas con perfil cambiado no daba resultado.

En el marco de un duelo disputado, al que le costaba fluir, Audax encontró espacios y aprovechó aquello para pegar primero. En los 57′, su artillero Ignacio Jeraldino definió a un costado del meta Gillier, para la algarabía de los pocos hinchas audinos que estaban en Rancagua. El panorama se puso aún más duro para la UC por la sanción de un penal, por brazo de Cuevas. Si bien el árbitro Manuel Vergara desestimó el cobro en primera instancia, el VAR lo llamó, revisó la acción y dio la pena máxima. Jeraldino cobró y puso el segundo.

Católica no tenía por donde. Un atisbo de remontada se generó tras el cobro de un penal, por infracción en contra de Jader. El juez sancionó fuera del área, pero ante la revisión del VAR se cambió a penal, porque al brasileño le pegaron en la línea. En doble instancia, Zampedri descontó, para llegar a 115 tantos con la UC, más cerca del récord de Rodrigo Barrera. Se podía pensar que eso iba a envalentonar a los cruzados y se iban a volcar hacia la meta de Ahumada, metiendo balones al área. Pero no. Los ingresos de Rossel y Castillo tampoco generaron algún cambio. Arancibia no pudo desequilibrar por la derecha.

Los estudiantiles, en su primera derrota de la segunda rueda, se estancan en los 35 puntos, desplazados por Colo Colo (36), que tiene un partido menos, ante Huachipato. Ahora la diferencia con la U es de cinco unidades. Matemáticamente continúa en la pelea, sin embargo Nunes y compañía necesita un viraje para no bajarse definitivamente de la lucha por ser campeón.

Ficha del partido

A. Italiano: T. Ahumada; O. Rojas, G. Ortiz, G. Guiffrey; N. Fernández, M. Collao (82′, S. Dittborn), E. Cecchini, N. Orellana (82′, E. Matus); G. Álvarez (82′, P. Guajardo); I. Jeraldino (90′+1′, T. Rodríguez) y L. Palacios (76′, A. Riep). DT: J. J. Ribera.

U. Católica: T. Gillier; G. Soto, B. Ampuero, D. González, E. Mena; C. Cuevas (71′, F. Arancibia), F. Zuqui, A. Canales (80′, J. F. Rossel), C. Pinares (34′, Jader); F. Zampedri y G. Tapia (80′, N. Castillo). DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 57′, Jeraldino, define a un costado tras pase de Álvarez; 2-0, 62′, Jeraldino, de penal; 2-1, 70′, Zampedri, de penal

Árbitro: M. Vergara. Amonestó a Ortiz, Cecchini, Rojas y el DT Ribera (AI); Zampedri (UC).

Estadio El Teniente. Asistieron 2.735 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.