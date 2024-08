La U se desata en Rancagua: arrolla a O’Higgins y es el inamovible líder del campeonato

Universidad de Chile fue a Rancagua con la misión de sostener el liderato exclusivo del Campeonato Nacional. Lo consiguió con creces, siendo muy eficaz. Los azules, que jugaron de blanco, arrollaron a O’Higgins con una goleada de 4-0 y se afirma como el único líder del torneo.

Si bien la posición en la tabla es expectante, la U no ha tenido una segunda rueda consistente. Prueba de ello es que solo había sumado una victoria en sus cuatro partidos anteriores, incluyendo el deslucido empate a cero en el Superclásico del fin de semana pasado. Buscando matices en el juego, el técnico Gustavo Álvarez dispuso del ingreso de Charles Aránguiz, el gran refuerzo del equipo en la segunda parte del año, para conformar el trío del mediocampo junto a Israel Poblete y Marcelo Díaz. El sacrificado fue Matías Sepúlveda.

También se metió en el equipo el uruguayo Fabricio Formiliano, en el puesto del ausente Franco Calderón. El charrúa arrancó como central izquierdo, pero luego intercambió con Matías Zaldivia. Tuvo un correcto desempeño.

La U, el de mejor registro como visitante en el campeonato (contaba solo con una derrota, ante Audax Italiano en La Serena), contó con una curiosa resistencia, porque el O’Higgins de Víctor Fuentes salió con una disposición táctica tan arriesgada como desordenada, lo que también terminó beneficiando a los laicos para encontrar espacios en campo rival.

En los dos minutos tuvo la primera ocasión en los pies de Cristian Palacios, pero falló en la definición. El arranque contó con varias fallas en la salida de los celestes, que defendían con tres centrales. Como el local no corregía esas licencias, manteniendo su propuesta aparentemente ofensiva, la visita tenía el libreto más claro y generó ocasiones como para abrir la cuenta. Tanto Palacios como Leandro Fernández no definieron con eficacia.

Quien sí tenía la llave del juego era Maximiliano Guerrero. El ex La Serena abrió la cuenta en los 24 minutos, definiendo solo ante el achique de Diego Carreño. Todo nació de un contragolpe (pelota detenida a favor de O’Higgins) y el 7 de los azules estaba libre por el lado izquierdo del ataque, siendo asistido por Fernández. Si la puntería hubiese estado más fina, seguramente la diferencia era más holgada al entretiempo.

Es innegable señalar que el cuadro de Rancagua buscó e intentó hacerle daño a la U, con el juvenil Joaquín Tapia (de interesante mano a mano contra Marcelo Morales) y Yorman Zapata. Sin embargo, la estrategia de Fuentes exageró en apretar arriba y terminó por exponer a su línea defensiva. Por lo mismo, daba la sensación de que si la U superaba la línea media de O’Higgins, quedaba a tiro de gol.

La media hora final del partido tuvo a una Universidad de Chile altamente precisa, sacando réditos a los espacios que encontraba en terreno rival. En los 66′, Leandro Fernández anotó el 2-0 con un remate de primera, tras centro de Palacios. Si a estas alturas el juego estaba encaminado a favor del cuadro del chuncho, en el epílogo se demostró aún más. Entre los 83′ y los 85′ llegó el doblete del ‘Chorri’, el artillero del equipo. El marcador dejó al desnudo la eficiencia de uno y los ripios de otro.

Con 40 puntos, la U es el líder de la competencia, cuatro más que Colo Colo (el Cacique tiene un partido menos, ante Huachipato). Ahora la presión es para la UC, que juega este domingo ante Audax Italiano, y que no puede ceder unidades si quiere mantenerse en la pelea.

Ficha del partido

O’Higgins: D. Carreño; M. González, L. Mosevich, J. Díaz; Y. Leiva (60′, C. Moya), C. Castillo, M. Sarrafiore (84′, V. Fernández); J. Tapia (84′, C. Auzqui), B. Rabello, Y. Zapata (60′, D. Buonanotte); y E. Moreira (71′, O. Bianchi). DT: V. Fuentes.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Formiliano (82′, E. Ojeda), M. Zaldivia, M. Morales; I. Poblete, M. Díaz, Ch. Aránguiz (89′, M. Sepúlveda); M. Guerrero (89′, L. Assadi), C. Palacios (87′, L. Pons) y L. Fernández (87′, N. Guerra). DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 24′, Guerrero, define solo ante el achique de Carreño; 0-2, 66′, Fernández, tiro de primera tras centro de Palacios; 0-3, 83′, Palacios, de volea tras centro de Hormazábal; 0-4, 85′, Palacios, define a pase de Fernández.

Árbitro: F. Gilabert. Amonestó a Sarrafiore, Moreira, Rabello, Bianchi (OH); Castellón, Fernández (U).

Estadio El Teniente. Asistieron 9.078 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.