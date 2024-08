“Uno echa de menos el camarín; a veces entreno con los muchachos en Santiago Morning”: el día en que Esteban Paredes vaticinó su retorno al fútbol

Esteban Paredes está de retorno en el fútbol. Este domingo, el ex Colo Colo hará su reestreno en Deportes Temuco. Hasta hace algunas semanas, el otrora atacante de la Roja estaba desempeñándose como director deportivo del conjunto bohemio. Se trata de su segundo regreso tras su retiro. El año pasado había vuelto a jugar con la camiseta de San Antonio Unido, institución en la que mantiene un porcentaje de propiedad, en la Segunda División Profesional.

En esta ocasión, se trata de una vuelta que el Tanque venía meditando hace un tiempo. Sin ir más lejos, en diálogo con La Tercera, revelaba que aun no se acostumbraba a su nueva vida. “Pasa mucho el levantarse pensando que hay que ir a entrenar. Es una frase cliché, pero uno echa de menos el camarín. Tirar la talla, estar con los compañeros. Después tienes todo el día para ti”, reconoció en la docuserie Colgar los Botines Dorados.

En esa misma instancia, el ex Visogol contaba que ya entrenaba con el elenco de La Pintana y entregaba detalles de su breve paso por la escuadra de la Quinta Región. “El fútbol sigue siendo lo que más quiero. A veces entreno con los muchachos en Santiago Morning. Ahora tengo el privilegio de estar en un club y tener la escuela. Eso me hace abrazar la actividad. Lo de San Antonio me lo pidieron muchas personas. Accedí para probar. Jugué como cuatro partidos, pero entrenábamos en cancha sintética. Me pasaba la cuenta, pese a que físicamente me sentía bien”, dijo.

Transcurridos los meses, fue la lesión de Richard Paredes lo que lo hizo pasar del escritorio al campo de juego. “¡Nuestro goleador regresa a casa! El querido Esteban Paredes se pondrá nuevamente nuestra armadura bohemia”, indicó el equipo microbusero en sus redes sociales. “Dicen por ahí que uno siempre vuelve a donde fue feliz. ¡Prepárense, que los goles están de vuelta!”, agregó el Morning, que reveló que el atacante usará la dorsal 22.

Actualmente, el equipo que dirige Luis Marcoleta se ubica en el undécimo lugar del campeonato de la Primera B con 28 puntos, en 21 encuentros, fuera de la zona de clasificación a la liguilla. El formato de competencia del Ascenso indica que el primero sube directamente a la división de honor, mientras que el segundo avanza a la semifinal de la liguilla. Luego, entre el tercero y el octavo pasan a un minitorneo de postemporada. Actualmente, el cuadro de la V negra está fuera por diferencia de goles respecto de Antofagasta, San Marcos de Arica y Santiago Wanderers de Valparaíso.