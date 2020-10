Vuelve el fútbol femenino: tendrá TV, estricto protocolo sanitario y algunas figuras de talla mundial

El fútbol femenino está de vuelta. Ocho encuentros forman parte de la primera fecha del Campeonato de Transición, como se le ha denominado al certamen que se inaugurará con el duelo entre Deportes Temuco y Palestino, programado para este sábado, a las 11 horas. El campeón, Santiago Morning, viaja a Iquique para medirse iniciar ante el equipo nortino la defensa de la corona ante la escuadra local. Dos grupos de ocho equipos lucharán por un cupo en las semifinales: en el A estarán Palestino, Temuco, Iquique, Puerto Montt, Santiago Wanderers, Everton y las bohemias. En el B fueron situados Universidad Católica, Fernández Vial, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, La Serena, Antofagasta, Cobresal y Colo Colo.

“Es importante que parta el campeonato. Estamos ansiosas y felices. Hay muchos clubes que se han reforzado y es positivo”, dice Paula Navarro, entrenadora de las actuales monarcas. Sin embargo, la estratega no olvida las dificultades ni las restricciones que deben afrontar, precisamente por la falta de apoyo económico. “Falta mucho en el desarrollo. Falta que los dirigentes entiendan que deben destinar más recursos. Nuestro caso, quizás, es diferente, pero es importante que esto se vaya generalizando”, explica. Y profundiza en sus aprensiones: “Todos los años es lo mismo. No hay premios a los cuatro primeros económicos y debería haberlos. Nos dan la copa y las medallas, que las compran en Meiggs. Ni siquiera mandan a hacer un trofeo distinto, que tenga un valor simbólico. Se hace lo mínimo y también es culpa nuestra, que nos conformamos con tan poco. No hay premios como en el fútbol profesional. Falta mucho. La ANFP hace lo justo y lo necesario con el fútbol femenino”, se queja. Incluso describe la transmisión televisiva como una conquista de las redes sociales.

En la ANFP, naturalmente, también están felices por el reinicio de la actividad. “Hay expectativas positivas. Vuelve el Campeonato Femenino a pesar de la difícil situación sanitaria, y eso obedece a que todas las partes, autoridades del gobierno, ANFP, clubes y jugadoras, han dado lo mejor de sí y realizado enormes esfuerzos logísticos para que podamos volver a las canchas. Esperamos sea un campeonato deportivamente atractivo, que de cuenta del permanente avance que nuestra liga está desarrollando”, responde Constanza Minoletti, subgerente de Fútbol Femenino de la asociación. “Para la ANFP es clave el buen nivel deportivo; para mantener el atractivo hemos diseñado un formato de campeonato equilibrado, en que ambos grupos son parejos, y apostamos a los dos mejores de cada grupo lleguen a instancias de semifinales. Luego, el ganador de un partido final único, se consagrará campeón y obtendrá un cupo a la CONMEBOL Libertadores Femenina 2021”, establece.

La pandemia, claro está, obliga a extremar precauciones. “Las exigencias son idénticas a las del fútbol masculino: implementación de kits sanitarios completos, testeos PCR semanales, controles de la Comisión Médica y de la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva en entrenamientos y partidos. Con estas medidas implementadas durante todas las semanas de entrenamiento, hoy iniciamos nuestro campeonato con una tasa de positividad PCR inferior al 0,1%.”, dice la persona. En ese sentido, ha habido respaldo a las instituciones. “Nos hemos enfocado estrictamente en el buen desarrollo de este campeonato, instaurándolo como prioridad. Para ello, hemos dispuesto los recursos materiales y humanos de la corporación al servicio de la Liga Femenina, entregando a nuestros clubes asociados todos los elementos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria, así como la permanente ayuda en la gestión de sus necesidades, dudas e inquietudes a través de la Subgerencia respectiva y de la Comisión Médica”, plantea Minoletti.

Navarro reconoce el esfuerzo para mantener las condiciones sanitarias en época de pandemia, pero igualmente lo relativiza. “Quizás ahora ha hecho un poquito de esfuerzo, porque estamos en pandemia, pero es la FIFA la que mandó la plata para que nos tomáramos el PCR. La FIFA también, con toda la plata que mueve, debería hacer más. Deberíamos estar 60 y 40 en relación a los hombres”, explica. Un avance: este año, la subvención para viajes y alojamientos se aumentó en un 20 por ciento.

Profesionalización progresiva y figuras

La profesionalización de las jugadoras avanza. El Chago, Colo Colo y la U han sido los clubes más ambiciosos en ese sentido. La entidad de la V negra fue pionera en darle esa condición a las jugadoras nacionales, un paso que dio en 2019. Hoy, la gran mayoría de sus jugadores tiene contrato y, por ende, percibe un sueldo. En enero de este año, Colo Colo anunció que todas sus jugadoras tendrían contrato profesional.

Los recursos son notoriamente menores a los que manejan las ramas masculinas, pero aún así el mercado local se mueve para ofrecer un producto atractivo. No en vano, un partido por fecha será exhibido por televisión a través del CDO. Los clubes también pueden emitir los que jueguen como dueños de casa a través de streaming. Ambas plataformas resultan claves para conseguir uno de los grandes objetivos: visibilizar el producto para conseguir el interés de las empresas y el consiguiente apoyo económico.

Los clubes se las ingenian para fortalecerse. El equipo bohemio, por ejemplo, luce la presencia de la delantera venezolana Paola Villamizar, seleccionada venezolana, quien defendió al Santos de Brasil. La flanquean las locales Ámbar Soruco, Su Helen Galaz y Francisca Mardones. En el Cacique confían en su gran estrella, la venezolana Yusmery Ascanio, en el poderío ofensivo de Nathalie Quezada y, desde la banca, en la experiencia de la entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz

Universidad de Chile, en tanto, luce en sus filas a Carla Guerrero y Fernanda Pinilla, entre las valores nacionales más destacadas, aunque su principal apuesta es la seleccionada argentina Yael Oviedo, quien dejó el Rayo Vallecano para sumarse al ambicioso proyecto universitario. “Hay clubes que están haciendo las cosas muy bien potenciando la rama femenina. Universidad de Chile se está poniendo la camiseta por su fútbol femenino, tenemos jugadoras de talla mundial”, destaca el técnico, Carlos Véliz, quien apuesta por discutirles la hegemonía al Morning, el Cacique y Palestino, que han sido los clubes que más se han destacado en los últimos años. Carlos Véliz, tres veces campeón con Colo Colo y finalista de la Copa Libertadores de 2017, encabeza el proyecto.

En la antesala del duelo frente a La Serena, que se disputará en el CDA, el adiestrador de Las Leonas, el apelativo que han adoptado, aborda el desafío. “Estando aquí en Universidad de Chile nosotros queremos ser campeón y clasificar a Copa Libertadores. Ese es el objetivo, pese a la pandemia no hemos dejado de entrenar, la convicción sigue intacta”, declaró en la conferencia de prensa previa al duelo ante las papayeras. Y advierte que el convulsionado año no servirá como excusa para ir por esas metas. “Hemos tenido el tiempo suficiente para plasmar en la cancha lo que queremos proponer como Universidad de Chile y esperamos que esta idea nos lleve a la consecución del campeonato”, enfatiza.

La primera fecha

La ANFP entregó la programación de la primera jornada, que contempla los siguientes duelos:

Sábado 31 de octubre

Grupo A

11 horas Temuco vs. Palestino. Estadio Germán Becker.

11 horas Iquique vs. Santiago Morning. Complejo Cesare Rossi Branchero.

Grupo B

12 horas Universidad Católica vs. Fernández Vial. Complejo Raimundo Tupper. (Transmite CDO)

17.30 horas Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. Centro Deportivo Azul.

Domingo 1 de noviembre

Grupo A

11 horas Puerto Montt vs. Santiago Wanderers. Estadio Antonio Varas.

16 horas Everton vs. Audax Italiano. Estadio Sausalito.

Grupo B

10 horas Antofagasta vs. Cobresal. Estadio Calvo y Bascuñán.

11 horas Universidad de Concepción vs. Colo Colo. Estadio Ester Roa.