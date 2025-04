Wings for life world run llega a Chile este 4 de mayo en formato virtual

Existe solo una carrera en el mundo donde más de 150 países se unen y exactamente al mismo instante, empiezan a correr con un solo objetivo: encontrar una cura a las lesiones de médula espinal. Esta es Wings For Life World Run, la corrida global que el año pasado reunió a 265.818 personas en cinco continentes, recaudando 8.1 millones de euros dirigidos a investigaciones científicas para solucionar una problemática que aún no tiene solución.

Wings For Life World Run no solo es única en su objetivo, sino en su original formato: no hay una meta y cada participante corre su propia distancia. 30 minutos después de la largada, un auto o “Catcher Car” comienza a perseguirte a velocidad constante, y una vez te alcanza, tu carrera se acaba.

Es por esto que runners pueden correr desde 5km hasta más de 50. Este fue el caso de los ganadores globales del año pasado. El japonés Tomoya Watanabe corrió durante 70.09 kilómetros seguidos, registrando la distancia más larga nunca antes vista en Wings For Life World Run, mientras que la polaca Dominika Stelmach se quedó con la mejor marca femenina de 2024, con 55.02km, anotando su segunda victoria global tras 2017.

Los otros dos corredores que tienen el segundo y tercer mejor registro son el británico Michel Taylor, quien en 2020 corrió 69,92km, y el japonés Jo Fukuda, con 69,01km avanzados. En los récords femeninos, la primera y segunda marca histórica las ostenta la rusa Nina Zarina, quien desde Estados Unidos corrió 60.16 kilómetros (2021) y 56km (2022), seguida en tercer lugar por la polaca Kasia Szkoda (55km).

El domingo 4 de mayo, la carrera regresa una vez más, y a Chile llega en formato virtual a través de su app, arrancando a las 7 de la mañana. Cualquier persona puede correr desde donde quiera, y empujar por marcar la mayor distancia posible.