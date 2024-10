Zampedri se saca la presión del récord y minimiza el Monumental: “Si lo hago o no en esa cancha, no me interesa”

No quiere hablar del gol 119. Ni menos de lo importante que sería romper la marca que ahora comparte con Rodrigo Barrera, ante Colo Colo, en el estadio Monumental.

La mente de Fernando Zampedri está puesta en conseguir los tres puntos que mantengan viva a Universidad Católica en la lucha por un cupo en el cotejo y no en superar a Chamuca en la cima de la tabla de los artilleros estudiantiles.

“Si convierto el tanto 119 o no, vendrá solo. Y cuando llegue lo disfrutaré mucho, como cada gol que hice, pero lo importante es conseguir los puntos para clasificar a la Copa Libertadores el año que viene”, aseguró el artillero histórico de los cruzados.

Y en su afán por instalar el foco en la victoria colectiva y no el logro individual, el Toro minimizó la relevancia que tiene la casa del Cacique. “Si me toca marcar, lo disfrutaré como cada gol que he hecho, todos valen uno y me da igual en que cancha sea. Si lo hago o no en esa cancha, no me interesa ni me genera nada. Solo quiero ganar en cada cancha que juego y no tengo expectativas en un campo u otro, lo que me importa es Católica y lograr los tres puntos”, insistió.

Es que el hombre que más celebraciones ha tenido en los últimos cuatro años en el torneo nacional sabe que la Libertadores es al menos un objetivo más abordable que seguir luchando por el título local, pese a que aún tienen posibilidades matemáticas para conseguirlo (están a 13 unidades de la U y les quedan 15 por disputar).

“Si nos da para pelear el torneo o no, la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Por lo que nos enfocamos en ganar e ir partido a partido y entrar a la Libertadores”, repitió el hombre de 36 años. El mismo que advirtió que “tenemos que hacer un gran partido para ganar en esa cancha. es una cancha muy difícil y esto es un clásico. Ellos vienen con mucho ritmo. Vienen con un buen juego y será un partido duro”.

Por último, Zampedri reveló que no siente ninguna presión por superar a Barrera y repite que “lo más importante” es la UC. “No hay ningún peso. Es una felicidad enorme estar en este lugar y soy un privilegiado de ocupar esta posición”, detalló.

Y para finalizar, argumentó que “los goles llegan solos, obviamente uno los busca y los desea, pero llegan solos. Y lo que me preocupa hoy es que el equipo funcione, que los resultados se den y que la posibilidad que tenemos, que es entrar a una Copa Libertadores, logremos concretarla”.

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan este jueves, a las 20 horas, en el estadio Monumental y será transmitido por TNT Sports Premium.