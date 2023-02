Zico critica las provocaciones de Arturo Vidal al Real Madrid: “Hay que tener respeto”

Flamengo llegaba como favorito para el choque contra el Al Hilal por las semifinales del Mundial de Clubes. Claro que con el pasar de los minutos, y la expulsión de Gerson en el final de la primera parte, puso la situación cuesta arriba para el Mengao.

Al final, fue el equipo de Arabia Saudita el que se instaló en la final de la competencia, donde tendrá que medirse contra el Real Madrid.

Uno de los testigos de esta caída fue Zico. El máximo ídolo de Flamengo estuvo en Marruecos acompañando al club al que luego terminó criticando por la forma en la que encararon el partido.

“(Contra Al Hilal) Flamengo no era Flamengo en el campo, y muchos problemas hicieron que eso sucediera. No estamos aquí para cortarle la cabeza a nadie, pero fue una de esas situaciones. No vi a Flamengo feliz, alegre, con esa hambre y espíritu que estamos acostumbrados a ver”, comenzó lanzando en su análisis en una entrevista con S1 Live.

También rechazó las provocaciones en contra del Real Madrid, cuadro al que hinchas y jugadores, entre ellos Arturo Vidal, veían como rival en una hipotética final la que, a fin de cuentas, no disputarán.

“La afición canta (provocaciones al Real Madrid) vale, no veo ningún problema. Los fanáticos son fanáticos, eso es normal. Lo que los profesionales no pueden hacer es hacer esto. Hay que ser respetuoso, sobre todo con un equipo como el Real Madrid”, expuso.

“Flamengo está al nivel que está hoy gracias a dos ventas al Real Madrid, que permitieron armar una gran plantilla después. La salida de Vinicius Jr. y el de Reinier rindió bien para las arcas. Entonces, por encima de todo eso, tenía que respetar al Real Madrid”, añadió a continuación.

El peso de la caída

El Al Hilal terminó venciendo a Flamengo por 3-2 en las semifinales del Mundial de Clubes. Foto: Reuters.

Tras esto, comentó el impacto que tuvo esta derrota en los hinchas del club que llegaron en gran número para ver a su equipo. “La derrota trajo una gran tristeza, sobre todo para la afición. El jugador, el cuerpo técnico, están más acostumbrados a estos momentos felices y a los momentos difíciles, por lo que van a superar. Pero la afición, cuando vine aquí (Marruecos), estaba muy esperanzada y emocionada. Pero no se puede olvidar que, del otro lado, también hay personas con el mismo objetivo, y no siempre sucede lo que queremos”.

“Lo siento mucho por los fanáticos, porque vino gente de todo Brasil aquí, una cosa fantástica. Ves 10, 15 mil personas con boletos ya comprados para la final... Entonces, nadie esperaba (la derrota), incluso por la fuerza y calidad del equipo. Pero, en mi opinión, no estábamos bien preparados para ese tipo de juego. Flamengo no jugó bien, tuvo problemas en el campo, tuvo errores arbitrales, pero si Flamengo fuera Flamengo, seguro que lo superarían todo”, concluyó.

Por lo pronto, ahora el elenco de Arturo Vidal debe alistar los últimos detalles antes de enfrentar la definición por el tercer puesto del Mundial de Clubes contra el Al Ahly, duelo programado para las 12.30 horas de Chile.