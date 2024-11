Zverev, nuevo dos del mundo: el alemán silencia París y se queda con el séptimo Masters 1000 de su carrera

Alexander Zverev (3° del ranking ATP) silencia Francia y se consagra en el Masters 1000 de París. El tenista alemán venció al local Ugo Humbert (18°) en sets corridos, por un sólido doble 6-2, en apenas una hora y 15 minutos de partido.

El teutón no encontró mayor respuesta del favorito del público, que transformó el Accor Arena en un encuentro de Copa Davis. Sascha no logró sucumbir ante la hostilidad de la parcialidad parisina y demostró el gran momento por el que pasa.

Este lunes, Zverev aparecerá como el segundo mejor tenista del planeta, desplazando a Carlos Alcaraz, quien había sido superado por Humbert en los octavos de final del Paris-Bercy.

Luego de su paso a la final del Masters, Sascha había comentado su nuevo habito para lograr llegar al nivel del hispano y de Jannik Sinner (1°), quienes han liderado a la nueva generación de tenistas. “Después de cada partido, salgo directo a entrenar. Quiero mejorar ciertos aspectos porque Jannik (Sinner) y Carlos (Alcaraz) están haciendo algunas cosas mejor que yo en este momento”, reveló el teutón.

Ugo Humbert y Alexander Zverev en la premiación del Masters 1000 de París junto al nadador galo Florent Manaudou. Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq.

Triunfo aplastante

Las 13 victorias consecutivas de Humbert en superficie rápida bajo techo no fueron suficientes. Tampoco el ser local. No pudo ser el héroe que tanto tiempo llevan esperando en Francia. Zverev se plantó y evitó el triunfo del galo en el Masters de París, que no celebra el título de un francés desde 2008, cuando Wilfried Tsonga logró la coronación.

Sascha fue el dominador, logrando aplastar a su rival desde el inicio. De hecho, la diferencia aumentaba con el pasar de los minutos. Se quedó con cinco de los primeros seis juegos, mientras que Humbert logró maquillar el primer set sumando un segundo game en el cierre.

No obstante, volvió a ceder su servicio en el inicio del siguiente asalto, incluso después de tomarse cerca de diez minutos en el vestuario. Zverev ya había encaminado el triunfo.

Así, el teutón logró su primer título en París. Anteriormente ya había sido finalista en 2022. Además, sumó su vigesimotercer trofeo como profesional y el séptimo a nivel Masters 1000. Ya tiene en su palmarés las coronas de Madrid y Roma, ambas en dos oportunidades, mientras que Canadá y Cincinnati se los ha adjudicado una vez.

Su gran presente le permitirá llegar a las ATP Finals de Turín como el segundo mejor tenista del mundo y como el con más encuentros ganados en el curso actual, con 66, uno más que Sinner.

Tras su triunfo, Zverev destacó lo realizado por su rival. “Ha sido bastante bueno (su partido), he de decir. Pero sabía que tenía que jugar así para ganar hoy. Ugo es un jugador increíble y aquí en París juega incluso mejor de lo habitual, y con el público a su favor, iba a ser muy difícil. Impuse mi forma de jugar pronto y estoy feliz por ello”, indicó.

También valoró su triunfo y el trabajo que ha realizado para convertirse en el segundo mejor tenista del mundo. “Para volver a esta posición, todo el mundo en el equipo ha tenido que sacrificar mucho, porque no estaba garantizado al 100% después de romperme el tobillo hace dos años en Roland Garros. Por eso, ganar aquí en París significa un mundo para mí y para los míos”, aseguró.