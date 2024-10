La sinceridad de Carlos Alcaraz tras participar del Six Kings Slam en Arabia Saudita “Si digo que fui sin pensar en el dinero, mentiría”

Carlos Alcaraz (2º), suma títulos, triunfos y también dinero. El español participó del Six Kings Slam, en Arabia Saudita, y se llevó una cuantiosa cifra. Los tenistas percibieron hasta 1,35 millones de euros solo por participar. Esa cifra es todavía más abultada si se echa un vistazo a la cantidad que se llevó el ganador: 5,4 millones. Sumadas ambas cifras, el montó ascendió a 6,75 millones de euros. Ese premio mayor fue para Jannik Sinner, que venció precisamente al ibérico en la definición por el título.

Tras su participación en el certamen saudí, el ibérico reveló que sus pretensiones al anotarse fueron económicas. “Si digo que fui allí solo por diversión o para jugar y olvidarme del dinero, mentiría. Es obvio, todas las personas trabajan para eso también, así es la vida. Me encanta jugar al tenis y la mayor parte del tiempo no pienso en el dinero, juego por amor o por diversión”, se sinceró.

Carlos Alcaraz en un partido ante Jannik Sinner. Foto: REUTERS/Florence Lo

Pese a este amor que manifiesta por su disciplina, Alcaraz enfatiza en que es parte de su carrera el intentar sumar grandes sumar. “Hay que ser realista, tienes que pensar que quieres ganar dinero, eso es todo. En Arabia se repartía el prize money más alto de la historia, así que eso era una buena motivación, al menos para mí”, añadió.

Sinner, la contraparte

Los dichos del español contrastan con los de Jannik Sinner (1º), quien aseguró que sus motivaciones para ir a Arabia Saudita estaban lejos de lo económico. “No juego por dinero, es muy simple. Claro que es un lindo premio y todo, pero fui allí porque estaban probablemente los seis mejores jugadores del mundo y puedes medirte ante ellos. También fue un evento bonito y agradable, aún no conocía Riad. Al regresar como ganador para mí fue más como: ‘bueno, he jugado los partidos de manera correcta y ojalá me ayude a mejorar como jugador para el futuro’”, declaró.

“Por supuesto que el dinero es importante, pero no tanto. Vivo una buena vida incluso sin ese dinero. Es mucho más importante la salud que tengo, la familia que tengo y estar rodeado de las personas adecuadas. El dinero es simplemente un extra”, agregó.