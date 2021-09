Alberto Abarza se convierte en personaje clave de la próxima Teletón

La tradicional campaña de la Teletón acaba de lanzar su versión 2021 con el lema “Teletón todos los días”. Este año, la transmisión televisiva -las “27 horas de amor”- se realizará durante los días 3 y 4 de diciembre.

Para este 2021, los embajadores serán Ian Vega (12) y Renata Ulloa (9). “Es una señal del doble esfuerzo que debemos hacer este año, y esperamos que los chilenos sigan acompañando como lo hemos hecho durante estos 43 años en esta gran obra solidaria”, comentó Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón.

Díaz también detalló que la campaña tendrá tres etapas: “En la primera etapa contamos que la Teletón se vive todos los días; luego, en octubre, tangibilizaremos los aportes y mostraremos lo que hacemos, todos los días, con el generoso aporte de las personas en los 14 institutos Teletón”.

Es la tercera etapa la que tiene que ver con el eslogan. “Hay un llamado a la acción para estar en contacto con las personas y, para que después de la campaña, podamos contarles lo que hacemos los 365 días del año con sus aportes. Eso, además de, por supuesto, contarles lo que veremos y viviremos durante las 27 horas”, dijo.

Asimismo, hubo un mensaje del flamante triple medallista paralímpico, Alberto Abarza, quien fue paciente del instituto de Santiago, quien habló de la importancia de la iniciativa. “Todos estos logros y todas estas medallas son gracias a Teletón y a todos los chilenos que me han ayudado, y que han ayudado a la Teletón durante toda la vida. Les agradezco porque no solamente me rehabilitaron a mí, sino que a mi familia. Me entregaron las herramientas para ser un buen papá, un buen trabajador, un buen deportista. Creo que allí partieron todos estos sueños, en la piscina, con el tío Daniel, y fue increíble. Nunca lo hicieron pensando que yo iba a ser un deportista de alto rendimiento. Fue solamente por verme feliz, por entregarme las herramientas para mi rehabilitación… Y los voy a tener siempre en mi corazón (…) Nunca voy a tener lo suficiente para pagarles lo que hicieron por mí, ustedes y todos los chilenos”.

Por supuesto, no podía quedar fuera el “hombre ancla”, Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, quien indicó: “: “A pesar de los desafíos que se han presentado, y que se siguen presentando en los centros, continúan atendiendo con dedicación y eficiencia a nuestros pacientes y a sus familias. Esto ha sido posible gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, gracias al firme compromiso y el aporte de millones de chilenas y chilenos y a la gran vocación de profesionales que trabajan sin descanso frente a la adversidad. Yo estoy confiado que este 2021, la respuesta de nuestro país será de total entrega”.