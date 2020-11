Don Francisco planea reinventarse en la web a las puertas de cumplir 80 años

Don Francisco, el rostro más relevante e influyente nacido desde la TV chilena, lo admite sin complejos: “Hoy los rostros no son lo más importante de la televisión. Son los jurados. O los formatos. En mi época había que hacer de todo, era otro corte de programas, el animador tenía que hacer muchas funciones. Ahora las cosas han cambiado”.

Con esa sentencia, el animador enfrenta los drásticos giros de la industria televisiva en los últimos años, con pocos programas en vivo, menos protagonismo de los proyectos de entretención y figuras que ya no son el eje de la parrilla, todo consecuencia de presupuestos más austeros y de la arremetida de otras plataformas. Por lo mismo, Mario Kreutzberger vislumbra su futuro más inmediato en la web y no necesariamente en la pantalla donde levantó su leyenda.

“Estoy trabajando en una idea de hacer un programa por internet, de explorar otra clase de formatos, de meterme en las redes. Quiero aprovechar mis seguidores para dar contenidos por ahí. Quizás será un programa que repase este 2020, no lo sé aún. Pero lo voy a hacer”, adelanta sobre una iniciativa aún en fase preliminar y sin un cuerpo más concreto, pero que al menos ya exhibe una base: en su cuenta de Instagram, el ex hombre de Sábado Gigante acumula alrededor de 535 mil seguidores.

De hecho, durante el período de pandemia que inició su fase más agresiva en marzo, varios nombres de la TV local sin presencia en pantalla -o con una presencia más esporádica- aprovecharon sus respectivos Instagram para hacer lives diarios similares a un espacio de TV, como Martín Cárcamo, Katherine Salonsy, Rafael Araneda, Karla Constant y Luis Jara.

En el caso de Don Francisco, 2020 también desplomó sus planes televisivos (aunque lideró las campañas solidarias de la Teletón y Vamos Chilenos).

Su mayor proyecto era En tu casa o en la mía, en Canal 13, donde entrevistaría a celebridades de toda Latinoamérica en sus respectivas residencias o en el mismo hogar del animador. Se trataba de un formato adquirido en España, donde lleva el nombre de Mi casa es la tuya y con el cantante Bertín Osborne como anfitrión.

Pero la iniciativa ya no va. “Teníamos este programa, pero por la pandemia no se pudo”, corrobora Kreutzberger. Por lo demás, la idea tenía como productor ejecutivo a Juan Pablo González, pero el profesional dejó la estación en octubre pasado.

Y el Covid-19 no sólo congeló su agenda laboral. Este 28 de diciembre, el presentador cumple 80 años, hito que en un principio tenía planificado celebrar con una gran fiesta tanto en Miami como en Santiago, las dos ciudades donde ha vivido en las últimas tres décadas. Pero también debió cancelar todo.

Así lo reveló hace un par de semanas en conversación con el show digital El break de las 7, de la cadena Univisión de Estados Unidos, donde hizo Sábado Gigante hasta 2015: “Iba a hacer algo en Santiago y en Miami. Yo me quería celebrar los 80 años; los 60 van a ser una época importante, porque también cumplo 60 años de matrimonio, entonces me imagino que va a haber una gran celebración, pero la que yo tenía inmediata ahora me parece que la voy a tener que hacer por Zoom. Y voy a tener que mandar un cóctel a las casas de la gente por Rappi, cómo se llama esta gente, Uber, y que todos tengan el cóctel que yo les mandé a su casa y hacer el Zoom. Creo que eso es lo que tengo que hacer”.

La última señal donde estuvo al aire Kreutzberger en EE.UU. fue Telemundo -precisamente la competencia de Univisión- encabezando Don Francisco te invita entre 2016 y 2018. Hasta ahora no hay anunciados nuevos proyectos suyos en la estación.

A fines de octubre, el periódico The Baltimore Sun informó que el chileno había puesto en venta su exclusiva mansión en Miami por un precio de US$20 millones. La misma que construyó en 1987, cuando se estableció en Norteamérica para impulsar su carrera al otro lado del Ecuador.

Quizás otra señal de la nueva etapa que inaugura en este 2020, a las puertas de cumplir 80 años.