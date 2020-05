Mariana Salinas, de Cocinando con Mónica: la historia de la primera gran cocinera de la TV

Antes de los segmentos de cocina en los matinales -con Coco Pacheco, Pancho Toro y tantos más-, y mucho antes de los programas culinarios que se tomaron la TV en la última década, el mayor referente de la cocina en televisión era Mariana Salinas, la mujer detrás de Cocinando con Mónica.

Prácticamente desde los inicios de la TV, y por casi 30 años, Salinas fue un referente a la hora de dar recetas y tips “para la dueña de casa”. Su sección fue todo un clásico en la pantalla chica, y su arrastre la llevó a pasar por todos los canales: UCV (hoy TV+), el canal de la Universidad Católica (ahora Canal 13), TVN y Canal 11 (CHV).

En una de las pocas entrevistas que brindó a lo largo de su vida, contó cómo se inició en el arte de cocinar, gracias a un par de tías inglesas de su esposo. “Ellas preparaban desde las conservas hasta los caramelos que comían mis hijos. Nunca compramos nada hecho”, comentó a revista ED en julio de 2013, poco después de cumplir 80 años.

Pronto se unirían su pasión por la cocina y su curiosidad por el nuevo medio que nacía en Chile: la televisión. “Estaba muy intrigada con todo esto de la tele, me metí a unos cursos de verano de televisión en la Universidad Federico Santa María. Mi profesora, una cubana americana, me dijo que tenía pasta, que me metiera ahora a algún canal, que aprovechara que estaba empezando”, contó en la misma entrevista.

Y así partió su trabajo en pantalla: en el mismo curso se creó un programa llamado El hogar de Mónica, y fue ofrecido al canal UCV, que aceptó la propuesta. El proyecto contaba con Salinas como conductora, quien abordaba diferentes temas hogareños en un set ambientado como su casa.

Su carisma haría que el también naciente canal de la Universidad Católica en Santiago, pusiera sus ojos en ella. Así se trasladó a Santiago, donde tuvo un segmento en un programa de la famosa animadora Gabriela Velasco. El boom de su carrera llegaría cuando TVN la reclutó para el programa Buenas Tardes Mirella de Mirella Latorre, gracias al cual se hizo conocida en todo el país por el alcance de la señal.

Sería luego la primera cocinera en el primer matinal de la TV: Teleonce al despertar -por Teleonce, hoy CHV- , conducido por el emblemático Jorge Rencoret. “Yo cocinaba para la dueña de casa, las recetas eran mías. Preparaba porciones para seis personas, eran guisos abundantes para las familias grandes que había en ese tiempo. A veces hacía ciclos: una semana acompañamientos, otras galletas y queques de Navidad, o enseñaba qué hacer con un cuarto de carne molida… La idea era ayudar a las dueñas de casa, hacerles cundir el presupuesto”, pensaba Salinas.

Pero el panorama cambió en los 90, donde aparecieron otros profesionales de la cocina en los programas. Y Salinas decidió dejar la TV y dedicarse a su familia. “Llegó un minuto en el que no quise seguir más. Dejé de trabajar de forma tan intensa. Quería disfrutar de mi vida, de mi jardín, de mi marido”, reveló.

“Me tocó vivir la época más bonita de la televisión, su nacimiento… Tengo mucho que agradecerle, me dio muchísimo. Salí de la televisión con una profesión, recibí mucho cariño… Tengo sólo buenos recuerdos. Era una época mas romántica. Éramos todos muy amigos y buenos compañeros de trabajo. Existía una lealtad que yo creo que se ha perdido”, cerró la emblemática cocinera.