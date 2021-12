Teletón 2021: Ricardo Montaner pierde su vuelo a Chile y cancela su presentación en el teatro

“Ricardo Montaner se atrasó tanto que ya no alcanza a llegar para actuar para todos nosotros”, explicó Don Francisco pasado al mediodía durante la transmisión televisiva, confirmando la baja de uno de los principales artistas internacionales de la Teletón, el evento que por segunda vez consecutiva ha tenido que sortear las limitaciones y contratiempos que genera la pandemia.

“Mi intención era estar en persona en la Teletón. Desgraciadamente, el vuelo de anoche fue cancelado, y en este momento está abordando el vuelo que va a salir a eso de las 10 y media de la mañana, según dicen”, detalló el músico en un video desde el aeropuerto de Miami.

“El problema es que, aunque llegue a Chile, no va a dar tiempo a que yo haga el proceso obligatorio que hay que hacer debido a la situación del Covid. Como corresponde, debo hacer unas horas de cuarentena, por lo tanto, eso no me permitiría de ninguna manera llegar a tiempo antes de que concluya la Teletón”, agregó el artista argentino naturalizado venezolano.

Montaner concluyó su mensaje arrojando una luz de esperanza a quienes lo esperaban como parte de la cruzada solidaria. “De todas maneras, de alguna forma, yo voy a estar en la Teletón. Aunque no sea en persona, de aquí a esta noche vamos a resolverlo con la producción para poder estar aunque sea un minuto al aire con ustedes”.

El resto de los artistas confirmados incluye a la argentina Soledad Pastorutti, el colombiano Silvestre Dangond, el cubano Osmani García y el cantante de reggaetón puertorriqueño Franco el Gorila. En tanto, José Luis Rodríguez fue uno de los nombres estelares de las primeras horas del evento durante la noche de este viernes.

Don Francisco y José Miguel Viñuela entregan un nuevo cómputo. Foto: Teleton/Agenciauno/Juan Farias

Según especificaron Don Francisco y los conductores antes de ir a un receso de media hora, hasta el momento las donaciones van un 30% por debajo de lo esperado.

“Regalémonos esa oportunidad de terminar estas 27 horas con la certeza de que podremos seguir atendiendo a estas 31 mil familias”, apuntó Mario Kreutzberger antes de introducir al escenario Rafael Araneda, quien logró llegar a tiempo al país desde el extranjero. La meta establecida para este año supera los 34 mil millones de pesos.