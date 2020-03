TVN anuncia suspensión del programa Rojo y despide a un 70% de su equipo

Como ocurrió con otros tantos programas televisivos, las medidas sanitarias producto del coronavirus impactaron el regreso de Rojo, el color del talento, que estrenaría su quinta temporada en abril. Esto debido a su formato: un programa en vivo desarrollado por un gran equipo, más decenas de concursantes -bailarines y cantantes-, y un público masivo en el estudio. El espacio vespertino estaba prácticamente listo: el casting estaba hecho, y esta semana se iba a presentar a los 30 artistas preseleccionados para esta edición.

Pero el proyecto se ha encontrado con otra amenaza: como parte de la reestructuración que vive TVN, y que busca enfrentar la crisis financiera que arrastra desde 2014, el canal decidió “suspender temporalmente la realización de la quinta temporada”, según indicó la propia empresa en un comunicado.

El destino de Rojo, no obstante, se empezó a poner en duda el viernes pasado, cuando su productor ejecutivo, Gonzalo Cordero, fue despedido del canal. Aunque para él no fue la mayor señal. “Sería soberbio pensar que si me voy yo no se puede hacer el programa. Nadie es imprescindible en la tv”, dice a La Tercera.

Sin embargo, este martes el canal desvinculó a una parte importante del equipo, lo que finalmente se ha entendido como el principio del fin de esta apuesta televisiva.

“Esto fue una sorpresa”, expresa Cordero, “porque si yo te dijera que los primeros días de marzo estábamos evaluando adelantar el estreno de Rojo para esta semana. Y en menos de un mes estoy despedido. Rojo se me empezó a desmoronar frente a mi. Estoy triste y sorprendido. El programa estaba listo, y lindo, era diferente. Este era el mejor Rojo que podríamos haber presentado y de repente paf”.

¿Qué explicación le dieron cuando fue desvinculado?

La crisis, la crisis de TVN, que la tengo super clara. La crisis de la TV, el estallido social, hoy día el coronavirus, y que TVN no resiste esto. Y deciden desvincularme.

“Por las condiciones del coronavirus hoy día no se puede hacer Rojo, porque participa una cantidad mayor de gente, pero yo tampoco tuve una conversación para decirme qué opciones hay de hacer otro Rojo, en algún minuto pensar un ‘teletalento’, o sea hay formatos. Pero nada”.

Además de su salida, en esta jornada se despidieron a muchos de sus ex colegas…

Hoy día se desvinculó al 70% del equipo, eso es un indicador un poquito más importante que si yo estoy o no estoy: si el equipo que es el que sabe cómo hacer el programa ya no está ligado, por ahí puede ser un indicador más trascendente. Pero también, si yo fui capaz de levantar prácticamente desde cero este proyecto después de los años que dejó de existir, en el formato nuevo y en el nivel que lo trajimos de vuelta como equipo, que fue un altísimo nivel, otro equipo podrá hacerlo. La TV está llena de profesionales talentosos, lo que pasa es que hoy día es difícil hacer equipos como era ese equipo, porque en paralelo hicimos desde Llegó tu hora hasta La Huincha, hicimos hasta el Viva Dichato en 24 días. Pero terminamos eliminados de este juego que es la tele.

¿Pudo conversar con sus compañeros despedidos hoy? ¿Qué se les dijo a ellos?

Tenemos un chat, porque aquí no somos un número, hay lazos. Y en ese chat se puede oler esa sensación de tristeza. Y nada, se les dijo las mismas razones de la crisis, que le obliga a TVN a tomar este tipo de decisiones. Porque ya el proyecto Rojo no está, entonces si el proyecto Rojo no está, el equipo no existe.

Fuentes ligadas al programa comentaron a este medio que a algunos trabajadores desvinculados se les dijo que una vez terminada la emergencia sanitaria se reevaluaría el regreso del programa, y que en ese escenario podrían ser reincorporados. Consultado por ese punto, Cordero comenta: “El escenario es tan incierto, nadie puede asegurar nada, (pero) a mi al menos no me esbozaron nada (de un regreso), y no tengo entendido que así haya sido para el resto”.

¿Qué opina de que estos despidos se den en este contexto, con una emergencia sanitaria que ha provocado gran inestabilidad laboral?

Bueno, el canal está en una crisis tremenda, y esto no hace más que ahondarla. Pero sobre eso es imposible no sentir que cuántas veces uno se puso la camiseta por el canal, en cada minuto, cuántas veces, dándolo todo por el canal, una incondicionalidad tremenda. Y decir ¿en este minuto me van a echar? ¿No encontraron otro momento? Esto nos duele a todos los que salimos en esta pasada.

Receso indefinido

Fuentes ligadas al programa ven con extrañeza las decisiones que se han tomado en torno al proyecto, que en sus cuatro temporadas previas reportó una excelente sintonía a las tardes de TVN. Coinciden en que se trata de “decisiones apresuradas” en un contexto de crisis sanitaria, que se dejará sentir en los próximos meses.

Más aún: aseguran que los mismos ejecutivos del canal decían que Rojo era un producto estrella, considerado un verdadero “blockbuster”, que estaba “en el ADN del canal”, y que no podía estar ausente de la pantalla de TVN.

Otras fuentes relacionadas al proyecto aseguran que desde los altos mandos se indicó que el programa no volverá a la pantalla “ni en el corto ni mediano plazo”, y que de ser retomado habría que poner los ojos en el 2021.

Mientras tanto, el resto del equipo que queda vinculado al programa, incluido su animador, Álvaro Escobar -quien mantiene contrato vigente con el canal por este y el próximo año-, no han recibido más detalles sobre este receso sin fecha de retorno. El programa contaba con unas 40 personas trabajando a diario para cada capítulo, a lo que se sumaba una gran cantidad de profesionales contratados a través de una empresa externa, y que se dedicaban mayormente a labores técnicas.