TVN descarta venta de su edificio y arrienda parte de sus instalaciones a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles

A inicios de septiembre, la presidenta del directorio de TVN, Anita Holuigue, expresó a los miembros de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que no había interesados para adquirir el edificio corporativo del canal público, luego que en junio pasado se iniciara el proceso de venta de sus instalaciones emplazadas en Bellavista 0990. A raíz de eso, la presidenta ya esbozaba que la opción de venta estaba prácticamente descartada. “Le podría casi asegurar a esta comisión que el edificio no se va a vender porque tampoco hay interesados... no es fácil de vender”, expresó entonces.

Ahora, finalmente el destino del emblemático edificio se ha resuelto, y justamente en línea con lo planteado por Holuigue. “Nosotros recibimos la oferta de venta, de arriendo, que es lo que siempre planteamos, y con esas ofertas en la mano, descartamos la opción de venta y votamos por la opción de arriendo”, declaró Holuigue esta mañana en una ceremonia donde el canal dio la bienvenida a quienes arrendarán parte del edificio: la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI.

“Hoy estamos recibiendo con los brazos abiertos a la FOJI, y esperamos que después puedan venir otras instituciones del mundo de la cultura, de las artes y la creación. Hemos estado trabajando en eso”, añadió la presidenta del directorio en un contacto con el matinal Buenos días a todos.

La Fundación, integrada por cerca de 200 niños y jóvenes, usará el tercer piso del edificio como salas y oficinas, además de tener acceso al resto de las instalaciones del canal.

También convocada a la ceremonia, la primera dama Cecilia Morel expresó: “Para nosotros este es un gran hito, justamente van a poder ya, esperamos si la pandemia deja empezar en marzo de este otro año ya venir a clases presenciales”. Morel agregó que las instalaciones de Presidente Balmaceda 1301, en Santiago Centro, no proporcionaban el espacio necesario y adecuado para el desarrollo de la fundación.

“Estábamos muy chicos en Balmaceda, que la verdad que fueron muy generosos y cariñosos. Son años de historia y mucha nostalgia porque ahí sucedió desde un inicio hasta este momento, pero estábamos muy chicos y teníamos que arrendar muchos espacios extra, porque simplemente no cabíamos. Tampoco teníamos la acústica. Aquí son más de 1000 metros cuadrados, van a tener acceso a este patio, van a tener acceso al casino, pero sobre todo van a tener todas las oportunidades para poder aprender mejor, para desarrollar sus talentos musicales en forma mejor, aquí van a poder ensayar las tres orquestas”, dijo haciendo referencia a la orquesta infantil, la orquesta metropolitana juvenil y la orquesta nacional sinfónica.