“Podría asegurar que no se va a vender": Holuigue reconoce falta de interesados en edificio de TVN

No hay interesados. Ese es el mensaje que ayer transmitió la presidenta del directorio de TVN, Anita Holuigue, a los miembros de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a tres meses de que Televisión Nacional de Chile -a través de Colliers Internacional- iniciara el proceso formal del venta de sus instalaciones ubicadas en Bellavista 0990 por un costo aproximado de US$87 millones.

Holuigue y el director ejecutivo de TVN, Francisco Guijón, fueron invitados a la comisión de Cultura para discutir el proyecto de ley que busca declarar como patrimonio cultural las instalaciones donde opera TVN, iniciativa presentada por Amaro Labra (PC), Marcelo Díaz (Unir), Marisela Santibáñez (Pro), Florcita Motuda (PC) y Carmen Hertz (PC), entre otros, y que busca evitar la enajenación y destrucción del inmueble.

En ese marco, la presidenta del directorio se refirió a las gestiones que desde mediados de junio realiza el canal para vender o arrendar las instalaciones, cuya mantención -según reveló ella misma a La Tercera PM en junio- "le cuesta a TVN $2.600 millones anuales, lo que equivale a 26 mil ingresos de emergencia”.

“Nosotros, lo que estamos haciendo ahora, es rastreando a todas las productoras, a todo el mundo de los creadores para arrendarle barato nuestras instalaciones. Pero no ha sido fácil. Las mismas productoras dicen ‘estoy bien en mi lugar’. Le podría casi asegurar a esta comisión que el edificio no se va a vender porque tampoco hay interesados... no es fácil de vender”, aseguró Holuigue a los parlamentarios.

La presidenta del directorio en seguida añadió: “Nos vamos a transformar en inmobiliario que no es nuestro rubro... Hay que pensar si corresponde a TVN estar de gestión inmobiliaria”.

Los dichos de Holuigue fueron reforzador por Guijón. “Coincido en que lo más probable es que el edificio no se venda y terminemos arrendando y tratando de darle uso con las distintas productoras”, aseguró.

Acercamientos a Amazon

Guijón agregó que hasta ahora se han logrado algunos acercamientos con servicio de OTT TV internacionales ( televisión a través de Internet) para hacer uso de las instalaciones, cuya superficie total alcanza los 57.538 metros cuadrados.

Citó como ejemplo un acuerdo con Amazon para la producción de la serie La Jauría. Y también con HBO, que produjo a comienzos de año. “Estamos haciendo esfuerzos por arrendar las instalaciones. Hemos pasado por todas las productoras y ciertamente los ingresos que se generan son muy por debajo de los costos de mantención de este edificio en un año”, dijo el ejecutivo.

Guijón recalcó que por ahora los números no dan, dado que solo en costos de mantención -sin considerar el funcionamiento de equipos- TVN desembolsa al año $2.500 millones. “La decisión de evaluar la venta es una decisión responsable... el monto de venta podría hacer que TVN pague las deudas que tiene”, insistió.

¿Edificio Patrimonial?

El proyecto de ley presentado por los parlamentarios plantea que las instalaciones de TVN fueron inauguradas en agosto de 1970 y extendidas entre 1999 y 2015. Ayer Guijón planteó que las instalaciones originales fueron demolidas, por tanto el edificio de TVN data del año 2000.

“Lo que la gran mayoría de los chilenos está esperando de TVN es una programación de calidad. Y la discusión en torno al edificio es una discusión más de elite... No creo que a las personas que viven en Parinacota, ni en el sur, ni en la Florida les importe si TVN ocupa el edificio de Bellavista 0990″, dijo Holuigue a la comisión.

El diputado Díaz rechazó las expresiones de la presidenta del directorio de TVN, argumentando que el valor patrimonial excede la cercanía con los lugares.

Y agregó que “es inaceptable que la decisión se tome solo con el tema económico a la vista. TVN no está pensando en la venta del edificio por un asunto de renovación tecnológica. Se expuso como una forma de salir de una situación patrimonial angustiante”.

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), a su vez, argumentó que “el valor patrimonial de TVN es su archivo". “Los más grandes productores de contenidos hoy prácticamente no tienen estudios, no es necesario tener edificio... se acabó esa televisión”, recalcó.