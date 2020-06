Anita Holuigue: “Si el gobierno quisiera terminar con TVN no nos habría otorgado el aval del Estado, nos habría dejado morir de muerte natural”

Suele estar conectada hasta muy tarde a su celular y, después de la pandemia, todavía más. Desde que asumió a fines de diciembre de 2019 la presidencia de Televisión Nacional de Chile (TVN), el objetivo de la ingeniero comercial Anita Holuigue Barros -dice- es uno solo: sacar flote al canal.

La tarea no ha sido nada fácil. La estación pública se encuentra sumida en una especie de “tormenta perfecta” en la que, a la grave crisis financiera que arrastra desde 2015, se sumó el desplome de la inversión publicitaria y -para colmo de males- el Covid-19.

Luego de conocerse detalles del proceso de venta o arriendo del emblemático edifico de Bellavista 0990 en Providencia, la economista defiende la operación que buscan alcanzar una sostenibilidad a futuro. “Achicarnos es una medida lamentable, pero necesaria”, afirma.

La presidenta de TVN -en entrevista con La Tercera PM- cuenta que durante la tarde de ayer se reunió con el director Ejecutivo Francisco Guijón y los sindicatos de la estación para resolver las dudas sobre la operación. El mandato de venta o arriendo del inmueble generó la molestia de la exministra Nivia Palma, directora del canal desde abril, quien ayer en su cuenta de Twitter afirmó que tanto ella como la también directora y exministra Adriana Delpiano fueron “sorprendidas” por las noticias en torno al edificio y que “no apoyamos (su) venta, sí (su) arriendo”.

Holuigue dice que el encargo a Colliers fue acordado en un directorio de marzo de este año. Y afirma que plantear la posibilidad de la venta o arriendo del inmueble se debe al amplio espacio físico que no es utilizado tras la baja sostenida, durante los últimos años, en la dotación de trabajadores del canal. Si en 2015 la operación del canal público requería de 1.500 personas, hoy lo hace sólo con 630 empleados.

Pero el arriendo o venta del inmueble no es la única entrada a la que TVN puede echar mano en tiempos de necesidad de liquidez. En octubre del año pasado, el directorio resolvió contratar los servicios de la corredora de propiedades CBRE para vender dos terrenos, uno ubicado en Punta Arenas -donde actualmente está la sede regional de la estación- y otro Santiago. Este último es un sitio denominado Mingo, aledaño a su cuartel general de Bellavista, de 5.946 metros cuadrados. En 2016, el TVN había tomado la decisión de mantener dichos predios bajo la modalidad de lease-back con Itaú CorpBanca y BancoEstado, respectivamente. Hoy ya tienen una promesa de compra en la mano y los recursos que de ahí se obtengan irán a pagar deuda.

¿Cómo se entiende el proceso de licitación que han abierto para la venta o arriendo del edificio corporativo de Bellavista?

La actual administración de TVN recibió un canal con respirador, fruto de malas administraciones anteriores que malgastaron los recursos de todos los chilenos y entregaron a los bancos la propiedad de todas sus instalaciones, en Santiago y regiones, para seguir gastando lo que no tenían. De hecho, la propiedad del edificio corporativo de Bellavista es del Banco Santander desde 2007. Estamos trabajando para que TVN vuelva a respirar por sí mismo, con contenidos que dignifiquen la televisión pública, y para eso no necesitamos 100 metros cuadrados por persona. La mantención del edificio de Bellavista le cuesta a TVN $2.600 millones anuales, lo que equivale a 26 mil ingresos de emergencia. La decisión de vender o arrendar, total o parcialmente el edificio, fue tomada por la unanimidad del directorio, dejándonos siempre la facultad de rechazar las opciones que se nos ofrezcan.

¿Qué le parece la posición de algunos directivos que se muestran hoy reacios a una venta?

Como directorio y administración, nuestro compromiso es salvar el canal. Si la estrategia fuera cerrarlo, el Estado no nos habría dado el aval. Entiendo la nostalgia que a muchos produce este paso de ofrecer a otros los espacios que no ocupamos, pero no tenemos espaldas para seguir operando como si la industria de medios no hubiera cambiado en todo el mundo. Yo comparto el anhelo de transformar esta instalación en una ciudad de las comunicaciones, que albergue a creadores y productoras audiovisuales independientes. La puerta está abierta para que ellas dejen sus lugares actuales de operación y arrienden espacios en Bellavista. Son bienvenidos. Gracias al aval del Estado otorgado este año, que nos permite recuperar los activos, reprogramar las deudas y tener recursos para operar, estamos saliendo adelante. La crisis social y sanitaria ha significado un deterioro sustancial en los ingresos, lo que nos obliga a actuar con responsabilidad para que Chile pueda estar orgulloso de su televisión pública.

Ayer la directora Nivia Palma afirmó que tanto ella como Adriana Delpiano fueron “sorprendidas” por la noticia y que no apoyan la venta, sí el arriendo...

Quiero mantener el buen clima que hemos tenido al interior del directorio, así es que preferiría no referirme a él. Pero es importante aclarar que la operación de venta o arriendo de parte del edificio de TVN se aprobó de manera unánime por el directorio en marzo pasado. Si alguien se arrepintió de haber dado su voto favorable, eso es distinto.

¿Puede decir que TVN no terminará como La Nación, como ocurrió en el primer gobierno de Sebastián Piñera?

Si el gobierno hubiera querido terminar con TVN no nos habría otorgado el aval del Estado, simplemente nos hubiera dejado morir de muerte natural. El aval es la muestra más significativa del ánimo de fortalecer la televisión pública.

¿Cuál será el destino de la venta/arriendo y qué pasará con la operación del canal? ¿Qué porcentaje del edificio bastaría para ello?

La prioridad es asegurar la supervivencia de TVN e invertir en contenidos que conversen con nuestra misión como televisión pública.

El prospecto dice que se reserva derecho a rechazar ofertas. O sea, ¿aceptan las que le dejen un espacio?

Esa cláusula es muy importante, y expresamente la dejamos para tener la opción de elegir entre las alternativas a aquella que haga más sentido para el canal y todos sus trabajadores.

De concretarse la venta o arriendo, ¿cuándo estima que el canal podría dejar las pérdidas?

Antes del Covid-19 me habría atrevido a decir una fecha. Ahora, en plena tormenta, y con los ingresos cayendo bruscamente, tendremos que esperar a ver la profundidad y duración de la crisis.

¿Cuál era la fecha que estimaba salir de los números rojos antes de la crisis sanitaria?

Estimaba un Ebitda levemente positivo el 2021.

A la fecha, ¿cuáles son los avances del canal en cuanto a audiencia y finanzas?

Estamos iniciando un proceso de convocatoria a productores nacionales para que nos presenten proyectos en línea con nuestra misión. Estamos al debe aún, por falta de recursos, pero poco a poco iremos incorporando nuevos contenidos propios de nuestro país. Entendemos que TVN es más que la pantalla, y que las plataformas digitales llegaron para quedarse. Somos líderes en varias de ellas, y nuestros contenidos mejoran cada día. El canal TV Educa, que ha sido de gran ayuda a los niños de Chile en esta pandemia, fue una iniciativa de TVN, desarrolló su propuesta programática y lidera su comité editorial. Estamos trabajando en el canal cultural, un anhelo común, destinado a los niños, jóvenes y adultos de nuestro país.

¿Han considerado pedir más recursos al Estado mediante una nueva capitalización? ¿Quedan recursos de la última?

Entendemos que el país estará enfrentado en los próximos años a una demanda por recursos extraordinariamente exigente para ir en ayuda de los chilenos que lo necesitarán, y por tanto es nuestra responsabilidad desplegar todos los esfuerzos y talentos que el canal tiene para sacarlo adelante.

¿Hoy cuáles son los frentes en los que está trabajando TVN?

Estamos trabajando en varios frentes. En términos de audiencia, recibimos un canal con 4,1 puntos de rating. Hoy nos empinamos a 7,8. Nuestro matinal ha ido ajustando sus contenidos, dejando fuera la farándula y fortaleciendo aquellos orientados a acompañar, acercar a los chilenos e informar. Y las personas han respondido con un aumento sustancial en nuestra audiencia. Nuestros informativos, en especial el noticiero central, ha mejorado notablemente la información que entrega, con mayores estándares de excelencia y pluralismo. Los chilenos también cada vez más nos privilegian con su audiencia.