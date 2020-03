Un puñado de panoramas en casa para entretener a los niños

Películas para niños en Netflix

Siempre es una buena opción hacerles una función de cine en casa a los niños, con cabritas, donuts, completos o lo que más les guste. Si no saben qué ver, preparamos una selección con excelentes títulos, tanto para los más pequeños como para los adolescentes. Basta con prender la pantalla y sentarse a ver cintas como Up, Toy Story y Shaun, el cordero.

Películas Studio Ghibli

Desde hace un mes que Netflix estrena en su plataforma las películas de animación de este reconocido estudio de animación japonés. Partió en febrero con siete y en marzo llegaron otras así. Así hasta abril, cuando se completen 21 de estas cintas. Una buena opción para ver con tus hijos títulos que fascinan, como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El regreso del gato y El cuento de la princesa Kaguya.

Juegos de mesa

Quién no ha pasado las tardes con un juego de mesa. Quizás esta es una buena oportunidad para volver a sacar estas entretenidas cartas o tableros en las que debes convertirte en estratega para ganar. Hay varias opciones a las que puedes echar mano por estos días, entre ellos Pandemic, un clásico juego colaborativo, en que todos deberán aportar para lograr controlar una enfermedad. Si estás en un grupo, Dixit es un juego ideal, porque explora la imaginación con 84 cartas con las que tendrás que adivinar un concepto, el que puede ser cualquier cosa, como amor, Bob Esponja, Chewbacca o Lucho Jara.

Solo necesito un gato

Solo necesito un gato, pero no es recíproco es el nombre del último libro publicado por el ilustrador nacional nacido en Ecuador Alberto Montt. El texto de Planeta Cómic es una entretenida manera de pasar el día, porque además de tener una historia muy divertida contada a través de dibujos, también posee unas páginas en blanco en la que los niños podrán ilustrar su propio ronroneante. ¿Lo mejor? En sus páginas no solo conocerás por qué los felinos son los animales favoritos del autor, sino también la historia ficticia de cómo llegaron a la Tierra estos peluditos que, por no tener un pulgar oponible, decidieron controlar a los humanos, para que nosotros les hiciéramos las cosas que ellos no podían, como abrir una lata de atún o una botella. Sin duda, es un libro que te hará reír de buena gana, independientemente si eres catlover.

¡3, 2, 1… A comer!

El año pasado el conocido chef francés Yann Yvin se atrevió a publicar un libro ilustrado de recetas para cocinar con niños. ¿Su nombre? ¡3,2,1… A comer! Lo entretenido de esta publicación es que no se trata de las típicas preparaciones fáciles, sino de 80 platos bien elaborados, como el “ratatouille”, el guiso de verduras con berenjenas y cebollas, o el “magret de pato”. Todo, porque el exjurado del programa MasterChef considera que los mayores de siete años son capaces de cocinarlas, como también de equivocarse, de cambiar de gustos y, lo más importante, de alimentarse bien.

Para prevenir la frustración, Yvin decidió que no se pondrían fotos, sino ilustraciones que les permitieran aumentar la creatividad. “La idea es que hagan su versión de cada plato, no que copien un molde”, explicó el chef.

Seguro este recetario se transformará en una estupenda opción para que los niños se entretengan cocinando, por supuesto, siempre bajo la atenta mirada de un adulto.

Solo necesito un perro

Si tu hijo es un doglover, entonces este es un libro que le encantará. Sí, porque Solo necesito un perro, de la publicista Isadora Díaz-Valdés Alvim y la ilustradora Catalina Bu, es una guía para entender, amar y cuidar a su regalón (tal como dice en la portada del texto).

En sus más de 100 páginas bien sencillas de leer, encontrarás consejos útiles y datos relevantes sobre estos peluditos, por ejemplo los cuidados que necesita un cachorro, los alimentos que puede comer, las enfermedades más comunes o el paso a paso para bañarlos.

Además, te encontrarás con las historias de Isadora y de los perros que han pasado por su vida, como también algunas partes bien divertidas, entre ellas una dedicada a los tipos de dueños de canes que existen.

Plataforma Audiovisual CNTV

En la Plataforma Audiovisual del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) podrás encontrar un montón de títulos pensados para el público infantil.

Ahí podrás ver, por ejemplo, algunas temporadas de la serie 31 Minutos, el conocido programa de títeres que tiene, hasta ahora, populares canciones, entre ellas Mi Equilibrio Espiritual y Bailan Sin Cesar. Lo mismo con los inolvidables personajes que crearon Pedro Peirano y Álvaro Díaz, como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

También encontrarás gratis la serie animada para niños Flipos, esa que trata acerca de cuatro amigos que viajan por el universo en su nave espacial.

Ojo: la producción es de PunkRobot Audiovisual, la misma creadora de Historia de un Oso, el cortometraje ganador de un Oscar a Mejor Animación en 2016.