Viña 2021: Alcaldesa insta a los canales a armar un festival en modo Covid

Esta tarde, la Sesión de Comisiones del Concejo Municipal de Viña del Mar analizó todos los antecedentes en torno a la versión 2021 del Festival de Viña, cuya realización permanece en suspenso por las opiniones encontradas entre el municipio de la Ciudad jardín y los canales organizadores, TVN y Canal 13, quienes insisten en su suspensión a raíz de la emergencia sanitaria.

En la cita, la alcaldesa Virginia Reginato volvió a plantear la postura sostenida en las últimas semanas. “Considerando que estamos en octubre y que las condiciones sanitarias, a lo menos en esta ciudad, no han mejorado, se deben tomar decisiones respecto de la realización de la versión Nº62 del Festival, siempre cuidando los intereses de la ciudad, pero con realismo, de común acuerdo con los canales y siempre resguardando la salud de las personas”, dijo Reginato según consignó un comunicado del municipio.

La reunión abordó temas clave, como los posibles escenarios respecto de la realización del evento, y que se resumen en dos: uno que iría hacia la judicialización del contrato, versus una solución de común acuerdo.

Así, a la luz de los antecedentes, la alcaldesa expresó que todos los presentes “coincidieron en el camino que lleve a un acuerdo para permitirle a los canales desarrollar en base a su experiencia y profesionalismo, una alternativa modo Covid para la versión Nº 62 del Festival, con absoluta libertad. Los conceptos que más se repitieron en la sesión por parte de los concejales fueron que son tiempos de adaptación y colaboración y que para ello están disponibles”.

La jefa comunal enfatizó además en que “lo importante es acordar una opción que le dé continuidad a la trayectoria del Festival y que, al mismo tiempo, siga siendo un promotor del turismo viñamarino, que tanto necesitan los cientos de comerciantes que generan miles de empleos para las familias viñamarinas”.

Por su lado, los canales organizadores insisten en que la realización del próximo Festival de Viña es inviable producto de la pandemia. En una nueva carta difundida el viernes pasado, solo días antes de esta reunión ampliada en el municipio, reiteraron las razones que a su juicio “imposibilitan la realización del Festival de Viña del Mar 2021 bajo los términos que establece la actual concesión”.

La misiva, firmada en conjunto por los directores ejecutivos de TVN y Canal 13, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic, y redactada por los abogados de ambas señales, solicitaron a la Comisión de Promoción del Festival de Viña “que se pronuncie a la brevedad posible, sobre el impacto que el Covid-19 ha tenido en el equilibrio económico financiero del contrato, al verse impedidos los canales de llevar a cabo la concesión en los términos en que fue adjudicada”.

A su vez, anunciaron que ambos canales pedirán “a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre el estado actual en la que se encuentra el estado de la concesión”.

La semana pasada fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien se refirió a la polémica que envuelve al certamen, comentando que a su juicio “el Festival de Viña no se puede hacer. O sea en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, ahí no hay cómo controlar a la gente”. En la misma entrevista dada al programa A esta hora se improvisa, de Canal 13, el ministro reveló que tocaba el tema pues “nos han pedido que hagamos de jueces prácticamente”.