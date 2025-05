10 esperados estrenos que podrás ver en septiembre en Netflix, HBO y Amazon Prime

The Third Day 1 ok

Al parecer, las plataformas de streaming se guardaron sus mejores cartas para este mes que comienza, porque los estrenos de septiembre vienen recargados.

Así, durante los próximos tres días, Netflix, HBO y Amazon Prime Video tendrán una atrapante oferta de nuevas series, películas y documentales que de seguro te tendrán pegado a la pantalla.

De las estrenos de septiembre, seleccionamos 10 que no puedes dejar de ver.

Parasite 1 de septiembre, Netflix

No es un estreno estrictamente, pero sí la llegada a las plataformas de streaming de la película coreana que en los pasados premios Oscar se llevó las estatuillas Mejor Película Internacional, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película.

En Cannes también se quedó con la Palma de Oro esta cinta de Bong Joon-ho, que transita entre el drama y la comedia y que retrata con maestría la vida de una familia que sobrevive en uno de los barrios más populares de Seúl.

Desde esta semana estará en el cátalogo de Netflix, para quienes no la vieron en su paso por las salas de cine.

Chef's Table: BBQ 2 de septiembre, Netflix

Chef's Table es la premiada serie documental de Netflix que se mete en las cocina de los mejores cocineros del mundo para conocer su filosofía en torno a su gastronomía.

Desde Jordi Roca hastsa Massi Botura han sido protagonistas en algunos de los capítulos de sus seis temporadas y que ahora tendrá un spin-off en Netflix: Chef's Table BBQ.

Nuevamente te hará salivar con sus historias, que en este ciclo se centrará en la parrilla, en cuatro episodios que irán de Texas hasta Sidney y que incluye un episodio en Yaxuná, Mexico.,

The Boys 4 de septiembre, Amazon Prime

Los superhéroes más oscuros de la pantalla son los que protagoniza esta serie original de Amazon Prime, que llevó a la pantalla la novela gráfica de Garth Ennis y Darick Robertson.

Este viernes 4 está de vuelta con su segundo ciclo, que partirá con tres nuevos episodios y que estrenará uno nuevo cada semana hasta llega a los ocho.

Una temporada que llega recargada y que la confirma como una de las series para adultos más subversivas de los últimos años. Puedes leer nuestra reseña de los nuevos capítulos acá.

Lejos 4 de septiembre, Netflix

Lejos (Away en su título original) ya se vislumbra como una de las grandes producciones del segundo semestre en la plataforma de streaming, sobre todo porque tiene como protagonista a una actriz de lujo.

La dos veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz, por Boys don’t cry (1999) y Million dollar baby, Hilary Swank, se pondrá traje de astronauta en esta serie, que se estrenará el 4 de septiembre.

En Lejos, Swank interpretará a Emma Green, una ex piloto de la Marina y astronauta de la Nasa, que lidera la primera misión al planeta Marte.

Sin embargo, la misión será aun más dura porque a medida que se acerca al Planeta Rojo, Emma se aleja de su esposo (Josh Charles) y de su hija adolescente (Talitha Bateman), justo cuando atraviesan como familia un complejo momento.

Pienso en el final 4 de septiembre, Netflix

Charlie Kaufman, el mismo director de títulos de culto como Eterno resplandor de una noche sin recuerdos y Quieres ser John Malkovich, dirige esta película, que llegará a Netflix el 4 de septiembre.

Se trata de un thriller con una trama intrigante, donde las apariencias engañan a una mujer (Jessie Buckley) acechada por la duda, después de que junto a su novio realizan un viaje a la remota granja de los padres de él.

Eco en el cañón 8 de septiembre, HBO

Los melómanos se van a devorar este nuevo documental original de HBO, sobre todo los seguidores de la música de los años 60.

Esa es la época que rescata Eco en el cañón, en particular el movimiento que surgió en la zona de Laurel Canyon, en Los Angeles, uno de los epicentros de las cultura hippie.

Ahí confluyeron nombres escenciales de la época, como The Byrds, The Mamas and The Papas y Buffalo Springfield, entre otros, y cuyos protagonistas recordarán esos lisérgicos años en este documental que dirige Andrew Slater.

The Third Day 14 de septiembre, HBO

Jude Law, Emily Watson y Naomi Harris son parte del destacado elenco que tendrá The Third Day (foto principal), la miniserie que HBO estrenará el próximo 14 de septiembre.

En seis episodios, la producción contará en su primera parte, llamada Verano, la historia de Sam, un hombre que llega a una misteriosa isla en la costa británica, donde conoce a un grupo de isleños dispuestos a conservar sus tradiciones a cualquier costo.

Mientras, en la segunda Harris dará vida a una mujer que arriba a esta isla en busca de respuestas.

El diablo a todas horas 16 de septiembre, Netflix

Si su tráiler ya es infartante, imaginamos entonces todo lo fascinante que será la cinta de Netflix que juntará a con Tom Holland, Bill Skarsgård y Robert Pattinson.

Se trata de la adaptación de la novela del mismo nombre, un relato gótico que cuenta la historia de un veterano de guerra que hace lo posible por proteger a su familia en un siniestro pueblo de Ohio.

Ratched 18 de septiembre, Netflix

Justo para el 18 de septiembre está programado el estreno de Ratched, serie que tiene como uno de sus productores ejecutivos a Ryan Murphy, el genio de la TV detrás de Pose, Glee, The Politician y varias producciones más.

Esta serie es un drama de horror, precuela de Atrapados si salida, la película que llevóa al cine a Mildred Ratchet, enfermera de un hospital siquiátrico de Carolina del Norte y cuyos orígenes se relatarán en esta historia.

Enola Holmes 23 de septiembre, Netflix

Millie Bobbie Brown, la adolescente que se hizo famosa en todo el mundo por su papel de Eleven en Stranger Things, viajara ahora hasta la Inglaterra de 1884, para protagonizar esta nueva película de Netflix.

Ahí interpretará a Enola Holmes, una adolescente que una mañana se despierta y descubre que su madre (Helena Bonham Carter) desapareció.

Tras esa desaparición, Enola sale en busca de su madre, quien no dejó pistas sobre su paradero, salvo algunos regalos. El espíritu investigativo ella lo lleva en los genes, porque es hermana de Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock Holmes (Henry Cavill), el famoso detective.

En sus manos queda el cuidado de Enola y deciden enviarla a una escuela para señoritas. Pero la joven huye a Londres a buscar a su madre, convirtiéndose en una súperdetective capaz de eclipsar a su sagaz hermano.