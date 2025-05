Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie, la docuserie de Netflix que ofrece una nueva mirada a la investigación policial

Ningún productor o ejecutivo del mundo del entretenimiento desconoce que los asesinos seriales siempre llaman la atención del público, haciéndolos eje de series, películas y documentales. Una tendencia que Netflix reimpulsa con Acosador nocturno.

La nueva apuesta documental, subtitulada A la caza de un asesino en serie, que permite a la plataforma explorar en una de las figuras más oscuras del crimen en Estados Unidos en los años 80: Richard Ramirez, quien fue bautizado por los medios como The Night Stalker.

Una denominación que nació en las páginas de Los Angeles Herald, antes de que se revelara su identidad, luego de que un desconocido sumiera en el terror a los habitantes de la ciudad de Los Angeles con sus sorpresivas irrupciones a las casas durante la noche.

Ataques que incluían robos, violaciones, asesinatos y raptos de niños, y que tuvieron a la policía local en una búsqueda que duró varios meses. En especial a dos miembros de su Departamento de Homicidios: los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno.

Y lo más interesante de Acosador nocturno, docuserie de cuatro capítulos, es que ellos no son solo el referente de la investigación en torno a este psicópata, sino que son los elementos protagónicos alrededor de los cuales se desenvuelve su más que interesante relato.

El crimen asola las calles de Los Angeles

El primero en presentarse es Gil Carrillo, el hijo de inmigrantes mexicanos que tras una adolescencia algo desenfocada y su paso por el ejército, llegó a la policía de Los Angeles a inicios de los 70. A la década siguiente, dejó los patrullajes para integrarse a Homicidios.

Pronto al relato se suma la figura de Frank Salerno, quien se ganó el respeto de sus colegas y los medios al atrapar al denominado Hillside Strangler -o estrangulador de la colina-, criminal que a fines de los 70 asesinó a una docena de muchachas junto a su primo.

Pero la fecha clave para esta historia es mayo de 1985, cuando Carrillo y Salerno se asociaron profesionalmente, uniendo sus diferentes personalidades e instintos de búsqueda en un caso que marcó como su día 1 el 17 de marzo de ese mismo año.

Fue en esa jornada que un desconocido atacó a Maria Hernandez mientras llegaba a su casa, disparándole en el estacionamiento. Sin embargo, al ver que su tiro no la mató, él ingresó a la casa y apuntó el arma fatalmente contra su compañera, Dayle Okazaki.

No pasaron muchas horas para que un nuevo asesinato conmoviera a la comunidad: el de la joven Tsai-Lian Yu, a quien hicieron salir de su auto para dispararle. De esta manera, una tras otra, se fueron sumando muertes y agresiones a mujeres, hombres y niños.

La investigación como protagonista

Una oleada de crímenes de la que Salerno y Carrillo finalmente tuvieron un sospechoso: el hombre joven y delgado -como lo describieron varios sobrevivientes- que usaba zapatillas Avia de aeróbica y cuyas huellas se encontraron en varios lugares de los ataques.

Una pista que luego se sumó al calibre de las armas que utilizó y la ayuda clave de Frank Falzon, inspector de la policía de San Francisco que logró obtener la identidad del asesino interrogando a uno de sus amigos. Así se supo que su nombre era Richard Ramirez.

Pronto, gracias a la intervención de los medios y un grupo de habitantes de un barrio de Los Angeles, la policía detuvo al Acosador Nocturno después de extenuantes 167 días de investigación. Cuatro meses más tarde comenzó su mediático juicio.

Sin embargo, por sobre la recreación de su actuar, la miniserie obtiene mayor particularidad y fortaleza al enfocarse en la investigación de su caso, y también otorgarle protagonismo a los testimonios de familiares de sus víctimas y a sobrevivientes de sus ataques.

Lo que complementado con entrevistas a periodistas de la época y material de archivo de la policía y la prensa de esos años, hace de Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie una inmejorable adición al abultado catálogo de Netflix enfocado en el crimen.

