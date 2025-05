Ahora puedes ir a ver la exposición de Banksy en días con precio rebajado

Banksy 7 ok

Este 2022 en que regresaron las exposiciones en formato presencial al país, una de las que más ha dado que hablar es la de Banksy en Chile.

Sobre todo porque todavía sigue siendo un misterio la identidad de quién está detrás de los ya icónicos stencil que han aparecido en rincones de Reino Unido, Francia o Palestina, entre otros lugar.

Lo poco que se sabe del grafitero es que nació en la ciudad de Bristol y que hoy es uno de los principales referentes del arte callejero en el mundo.

Banksy-8-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Con todo esa fama y el halo de misterio llegó a Chile el artista incógnito a través de The Art of Banksy: Without Limits, muestra que homenajea al de Bristol y su trabajo.

Se inaguró a fines de mayo en una carpa de 1.200 m2 que se instaló en la explanada de la plaza central del GAM, donde el público se sumerge en un singular recorrido por su arte y su imaginario.

La primera exposición de Banksy en Chile y que ahora puedes visitar con precio rebajado, ya que la organización anunció descuentos para algunos días.

Para fascinarse con Banksy en Chile

Banksy-2-ok-1.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

La muestra está abierta hasta el 7 de agosto, de lunes a jueves, de 10 AM a 9 PM, y de viernes a domingo, de 10 AM a 10 PM.

El valor de la entrada va desde los $ 10.000 y tiene precios diferenciados según el día que elijas.

Mucho mejor si vas los lunes y jueves, porque ahora hay precio rebajado en el horario de 2 PM a 7 PM.

Así, ahora los lunes en esa franja en vez de $ 10.000 pagarás $ 6.000 más cargo por servicio, mientras que los jueves el valor del ticket baja de $ 12.500 hasta $ 6.000 más cargo por servicio para ese tramo horario.

Y si eres socio del Club La Tercera tiene, además, un 20% de descuento adicional.

Banksy-1-ok-1.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Las entradas se venden a través de Passline y lo menores de cinco años entran gratis.

Todo para ver la muestra de Banksy en Chile, la que contiene más de 160 trabajos que rinden tributo al grafitero, entre los que hay algunas obras originales certificadas, además de fotografías, litografías, esculturas y murales reproducidos por artistas locales.

También varias instalaciones y proyecciones que invitan a una experiencia inmersiva que de seguro atrapará tanto a los conocedores del trabajo de Banksy como a los recién iniciados.

Puedes ver más detalles sobre la muestra en esta nota.