Si disfrutas de las sagas de Harry Potter, Super Mario Bros., de series animadas como Los Simpson y de películas que han establecido su propio espacio en la cultura pop, es altamente probable que ya tengas a Universal Orlando Resort entre tus preferencias como potencial destino turístico.

El complejo ubicado en Florida, Estados Unidos, reúne un total de cuatro parques temáticos, además de 11 hoteles que ofrecen beneficios para los huéspedes que decidan quedarse en sus instalaciones .

Universal Epic Universe, Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay son los cuatro establecimientos que forman parte de Universal Orlando Resort.

Cada uno de los parques ofrece experiencias diferentes: los tres primeros se centran principalmente en el ámbito del cine y las series animadas, mientras que el cuarto es un parque acuático , que se caracteriza por sus toboganes y puntos de relajación.

Montañas rusas, simulaciones que transportan a mundos de fantasía, espectáculos altamente realistas y juegos interactivos son solo algunas de las atracciones que se pueden encontrar en el complejo.

La Tercera visitó Universal Orlando Resort para conocer sus puntos más destacados. Esto es lo que debes saber.

4 parques temáticos, 11 hoteles y personajes icónicos: cómo es visitar Universal Orlando Resort

Cómo es Universal Epic Universe y cuáles son sus principales atracciones

Universal Epic Universe es el más reciente de los cuatro parques y fue inaugurado oficialmente en mayo de 2025. Su propuesta se basa en que los visitantes puedan adentrarse en cinco mundos inmersivos .

El central es Celestial Park, un espacio abierto rodeado de grandes piletas y áreas verdes, el cual ejerce como punto de conexión para transitar entre los distintos mundos.

Tras cruzar unos imponentes portales, que recrean una sensación de pasar a otra dimensión a través de pantallas con figuras que giran, se puede llegar a los respectivos The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk y Dark Universe.

El primero está dedicado a las sagas de Harry Potter y Animales Fantásticos.

En The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic , las calles y fachadas simulan la sociedad de París en la década de 1920, en línea con los filmes de la precuela .

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Las tiendas ofrecen desde caramelos de múltiples sabores hasta capas, varitas interactivas y distintas vestimentas que permiten representar fielmente a los personajes de las diferentes casas de Hogwarts.

Más allá de su aporte estético, las varitas interactivas cumplen un rol destacado: a través de estas, los visitantes pueden “lanzar hechizos” y hacer que ciertos objetos se muevan o reaccionen.

Para ello, solo tienen que posicionarlas frente a las zonas designadas y agitarlas de la manera que indican unas placas instructivas. Así, por ejemplo, pueden hacer que una pileta les lance agua, que aparezcan criaturas mágicas o activar efectos de fuego.

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Las varitas interactivas no vienen incluidas en la entrada a Universal Epic Universe. Sus precios varían dependiendo de factores como su diseño y el personaje que las utiliza en las películas de la franquicia. Sin embargo, la gran mayoría se posicionan en alrededor de $70 dólares, es decir, $65.000 pesos chilenos aproximadamente.

Aunque no es estrictamente necesario adquirir una para disfrutar en The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, sí se recomienda hacerlo, especialmente si se viaja con niños o fanáticos de cualquier edad de estas películas.

Aquello se debe a que no solo facilitan entrar en el papel de los personajes, sino que también contribuyen a que la experiencia sea más completa.

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En cuanto a las atracciones específicas de este mundo, las principales son Harry Potter and the Battle at the Ministry y Le Cirque Arcanus.

La primera es una simulación. Los visitantes se suben a un “ascensor mágico” que da vueltas y se mueve constantemente, para así adentrarse en una historia en la que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley —interpretados por proyecciones de los actores originales: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint— se enfrentan a Dolores Umbridge —Imelda Staunton— y mortífagos en el Ministerio de Magia.

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Esta atracción se presenta como la más llamativa de este mundo, ya que cuenta con algunos de los protagonistas más queridos de la saga e invita a ser parte de su combate contra las fuerzas oscuras.

Le Cirque Arcanus, por su parte, se centra en el universo de Animales Fantásticos: expone una obra de teatro con una amplia diversidad de criaturas mágicas, que son acompañadas de artistas en vivo, marionetas altamente realistas y efectos especiales.

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Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure también tienen atracciones clave relacionadas a Harry Potter (las cuales serán comentadas más adelante en esta misma nota).

Por lo tanto, si se es un fanático acérrimo de la saga de Hogwarts, se sugiere visitar tanto dichos parques como Universal Epic Universe, ya que los tres reúnen experiencias diferentes y que se complementan entre sí .

Cabe precisar que las varitas interactivas también pueden ser utilizadas en los mundos de Harry Potter en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure.

Pero The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic no es el único mundo de Universal Epic Universe que tiene zonas interactivas.

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En Super Nintendo World, los visitantes pueden adquirir pulseras interactivas, las cuales pueden utilizarse en juegos específicos y registran el puntaje virtual que se obtiene en las distintas actividades.

Al golpear bloques como los que se pueden ver en los videojuegos de Super Mario Bros., por ejemplo, pueden ir completando desafíos, así como activar ciertas respuestas.

Tales pulseras tienen un valor general de $45 dólares, lo que se traduce en cerca de $42.000 pesos chilenos.

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Al igual que en el caso de las varitas, no es estrictamente necesario adquirirlas para disfrutar de las atracciones. No obstante, sí se viaja con niños o fanáticos de cualquier edad, sí se recomienda hacerlo, ya que permiten aprovechar al máximo las posibilidades del entorno.

En la llamada Super Mario Land de Universal Epic Universe, se pueden ver las clásicas plantas carnívoras, hongos, bloques y tuberías que han figurado en la franquicia a lo largo de su historia. Y, como es de esperar, también se puede conocer a personajes como Mario y Luigi, además de entrar al castillo de Bowser .

Mario Kart: Bowser’s Challenge es una atracción en la que los visitantes se suben a vehículos para competir por la mayor cantidad de puntos, mientras esquivan trampas y se lanzan caparazones virtualmente, a través de cascos con visores.

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Si bien, los jugadores no tienen control real sobre los vehículos —avanzan automáticamente a través de rieles— , los movimientos del manubrio y los disparos acertados sí influyen en la puntuación final.

Esta recreación de Mario Kart es un juego dinámico, en el que en una primera instancia, las instrucciones pueden ser complejas de entender en su totalidad. Sin embargo, es probable que mejores tu puntuación participando nuevamente.

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El mundo dedicado a Super Mario Bros. también cuenta con una atracción dirigida especialmente hacia los más pequeños, en la que los visitantes pueden subirse a Yoshi para recorrer el Reino Champiñón.

Para quienes desean más adrenalina, en la zona de Donkey Kong está Mine-Cart Madness: una montaña rusa familiar que atraviesa algunos de los escenarios más icónicos de su jungla y que sorprende con movimientos inesperados.

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How to Train Your Dragon - Isle of Berk es un mundo dedicado a las películas de Cómo entrenar a tu dragón .

Aquí no solo podrán conocer a Chimuelo —un robot que incluso simula respirar y pestañear— , sino que también podrán explorar la isla que reúne a dragones y vikingos.

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Entre sus principales atracciones se encuentra Hiccup’s Wing Gliders, una montaña rusa familiar en la que los visitantes personifican a vikingos que montan dragones.

Dragon Racer’s Rally, por su parte, es una plataforma con asientos que dan vueltas en el aire: los participantes, controlando individualmente las alas de madera de su dragón, pueden dar vueltas y hacer maniobras en las alturas.

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En el espectáculo The Untrainable Dragon, los visitantes encontrarán una obra de teatro en la que los vikingos buscan entrenar a un dragón “inentrenable”, que incluso sobrevuela a la audiencia en un momento clave para el desenlace.

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Al caer la noche, Dark Universe se convierte en uno de los puntos más concurridos de Universal Epic Universe.

Este mundo revive a algunos de los personajes más aclamados de la literatura de terror, desde Frankenstein hasta Drácula, en un espacio que destaca por su carácter lúgubre y por la presencia de monstruos que transitan por las calles .

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Curse of the Werewolf es una montaña rusa que invita a recorrer “el denso bosque que los hombres lobo llaman hogar”, mientras que Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment es una simulación que sumerge a los visitantes en el oscuro laboratorio de la Dra. Victoria Frankenstein.

Universal Epic Universe: cómo es el parque temático que reúne mundos como el de Harry Potter y Super Mario KILBY_PHOTO_LLC

Ahí, personajes como el Hombre Lobo, la Momia y el Monstruo de la Laguna Negra, entre otros, lideran una rebelión. Los visitantes ven los acontecimientos desde asientos que se mueven rápidamente y que circulan por el castillo.

El resultado es un recorrido que destaca por sus efectos especiales y por reunir robots que personifican, con atención al detalle, a monstruos clásicos de la cultura pop.

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Cuando finaliza cada jornada en Universal Epic Universe, los visitantes pueden ver un espectáculo de cierre en el Celestial Park, el cual incluye desde fuentes de agua que hacen coreografías hasta fuegos artificiales y luces de colores que representan a los respectivos mundos que reúne el parque.

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Celestial Park es además la sede de Stardust Racers, una montaña rusa de alta intensidad en la que dos líneas de carros se entrecruzan y alcanzan velocidades de hasta 99 km/h, en alturas de hasta 40 metros a lo largo de 1.524 metros de pista.

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Cómo es Universal Studios Florida y cuáles son sus principales atracciones

Universal Studios Florida agrupa a algunos de los programas de televisión y películas más destacados entre audiencias de todas las edades.

Aquí se pueden encontrar atracciones relacionadas a Harry Potter , Los Simpson , Los Minions y el universo de DreamWorks, así como espacios inspirados en Nueva York, Hollywood y San Francisco .

The Wizarding World of Harry Potter - Diagon Alley permite recorrer el Callejón Diagón (como es conocido en español), el famoso distrito comercial que figura en los filmes de la saga.

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La tienda de varitas Ollivanders ofrece una experiencia teatral en la que los visitantes pueden ver cómo una varita elige a un mago o bruja, una persona del público que es invitada a interactuar frente a todos.

Aquella interacción incluye momentos en los que debe probar distintos hechizos, los cuales se ven reflejados en movimientos de objetos y cambios en el entorno. En ocasiones, con resultados imprevistos.

A la salida, los visitantes pueden comprar sus propias varitas interactivas, con múltiples diseños correspondientes a los de diferentes personajes de la franquicia.

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En el Callejón Diagón también se pueden encontrar tiendas que ofrecen desde llaveros y polerones hasta capas de las diferentes casas de Hogwarts, además de objetos de colección como el bastón de Lucius Malfoy.

En la calle central, un dragón posicionado arriba de un edificio escupe fuego real en momentos determinados, mientras los visitantes pasean por el lugar .

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Una de las principales atracciones es Harry Potter and the Escape of Gringotts, experiencia en la que los visitantes se suben a un carro de simulación que, a través de movimientos agitados y tecnología 4-D, invita a recorrer el banco mágico gestionado por duendes.

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Tras pasear por el Callejón Diagón, está la posibilidad de tomar el Hogwarts Express, el mítico tren que lleva a los estudiantes de las distintas casas hacia el castillo.

Sin embargo, para subirse, es necesario contar con un ticket Park-to-Park (de parque a parque), ya que lleva directamente hacia el mundo de Harry Potter en Universal Islands of Aventure.

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Uno de los puntos predilectos en Universal Studios Florida es Springfield, U.S.A ., una recreación de la ciudad ficticia en la que viven Los Simpson .

En dicho lugar no solo podrán probar las hamburguesas de Krusty Burger y las donas de Lard Lad, sino que también conocer a los personajes más emblemáticos de la serie animada escrita originalmente por Matt Groening: desde la familia Simpson hasta Krusty El Payaso y Bob Patiño.

4 parques temáticos, 11 hoteles y personajes icónicos: cómo es visitar Universal Orlando Resort ©2012 Universal Orlando Resort. All rights reserved.

The Simpsons Ride es una simulación de una montaña rusa, la cual invita a ser parte de una aventura en la que los participantes, desde sus asientos, recorren Springfield en compañía de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

La animación se muestra en una pantalla abovedada gigante de 24 metros de diámetro, lo que añade una sensación de realismo pese a que las proyecciones muestran un mundo tal como el que se puede ver en los capítulos de la serie.

El área de Los Simpson en Universal Studios Florida incorpora Krustyland, una feria de estilo carnaval en la que se puede participar en juegos para ganar premios.

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Asimismo, está Kang & Kodos’ Twirl ‘n’ Hurl, una atracción en la que los visitantes pueden subirse a platillos voladores que son sostenidos por los tentáculos de Kang y Kodos, los alienígenas que forman parte del programa animado.

La Illuminaton’s Minion Land es un espacio dedicado especialmente a Los Minions , el cual cuenta con una simulación con movimiento que invita a “convertirse” en uno de estos personajes amarillos .

Para los más pequeños, una de las áreas más atractivas del parque es DreamWorks Land , que reúne a algunos de los personajes más destacados de dicho estudio .

Entre estos se encuentran los de Shrek, Trolls y Kung Fu Panda. El primero incluso tiene su pantano, en donde interactúa con los visitantes en compañía de Burro y Fiona.

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Las principales atracciones de las zonas inspiradas en ciudades incluyen un espectáculo teatral de acción de Jason Bourne (en la zona Hollywood), así como una simulación con movimiento de Transformers y una montaña rusa de La Momia (en la zona Nueva York).

A quienes son amantes de los clásicos del cine, se les sugiere visitar la E.T. Adventure . Esta atracción, basada en el icónico extraterrestre, se ha mantenido en su versión original desde la apertura de Universal Studios Florida en 1990 .

Los visitantes se suben a un carro con forma de bicicleta que traslada a algunas de las escenas más recordadas de la película. El recorrido no destaca por llevar una alta velocidad, sino que más bien, porque permite contemplar, de manera pausada, los entornos y personajes de una de las obras clave de Steven Spielberg.

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Universal Studios Florida es además la sede de Halloween Horror Nights, evento que se realiza en noches seleccionadas del año y que reúne una serie de casas de terror y experiencias especiales .

La edición 2026, correspondiente a la celebración de sus 35 años, incluye un homenaje a Ozzy Osbourne, así como una casa de Stranger Things y un espacio inspirado en el videojuego Fortnite.

Puedes conocer más detalles de Halloween Horror Nights haciendo clic en este enlace.

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Cómo es Universal Islands of Adventure y cuáles son sus principales atracciones

Universal Islands of Adventure incluye áreas relacionadas a Harry Potter , Jurassic Park , los superhéroes de Marvel, el universo de Dr. Seuss, entre otras .

The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade recrea el pueblo mágico exclusivo para magos y brujas, así como el castillo de Hogwarts .

4 parques temáticos, 11 hoteles y personajes icónicos: cómo es visitar Universal Orlando Resort OCTAVIAN CANTILLI

Quienes disfrutan de la adrenalina pueden ir a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, experiencia en la que se suben a la motocicleta de Hagrid para adentrarse en el Bosque Prohibido.

Flight of the Hippogriff ofrece un viaje con menos movimientos bruscos, en el que los visitantes recorren el entorno en un carro con forma de hipogrifo.

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Al interior del castillo está Harry Potter and the Forbidden Journey, una aventura que incorpora tecnología de simulación y 4-D para invitar a sobrevolar los terrenos de Hogwarts.

Una de las atracciones predilectas de todo el parque es la Jurassic World VelociCoaster , una montaña rusa inspirada en la franquicia de dinosaurios en la que, al empezar, los visitantes se lanzan a 113 km/h en solo 2,4 segundos .

4 parques temáticos, 11 hoteles y personajes icónicos: cómo es visitar Universal Orlando Resort Jerry McNeely

La adrenalina también tiene un punto clave en la Marvel Super Hero Island , área que además de incluir una simulación con tecnología 4-D de Spider-Man , cuenta con una montaña rusa de Hulk que alcanza hasta 108 km/h.

Para los más pequeños, la llamada Seuss Landing ofrece un viaje tranquilo en tren, mientras que la simulación con movimiento de El gato en el sombrero transporta a uno de los cuentos más queridos del Dr. Seuss.

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Cómo es Universal Volcano Bay y cuáles son sus principales atracciones

Universal Volcano Bay es el más distinto de los cuatro parques de Universal Orlando Resort. A diferencia de los otros tres, acá no resaltan personajes específicos, sino que más bien, la experiencia se centra en disfrutar de las experiencias acuáticas y los espacios de relajación.

La principal atracción se encuentra en el área central de The Volcano y consiste en un imponente volcán, desde el cual los visitantes se pueden lanzar desde unos 38 metros de altura a través de un tobogán .

A su alrededor se pueden encontrar distintos tipos de espacios para bañarse, acompañados de zonas con arena que recuerdan a la playa y que cuentan con reposeras ideales para descansar y tomar sol.

4 parques temáticos, 11 hoteles y personajes icónicos: cómo es visitar Universal Orlando Resort Willie J. Allen Jr.

TeAwa The Fearless River, en el área de Rainforest Village, permite deslizarse sobre flotadores individuales siguiendo el curso del agua. Y Honu en Honu ika Moana, en la llamada River Village, invita a montar olas en balsas grupales que se deslizan a alta velocidad por un canal abierto.

Como es de suponer, para disfrutar de Universal Volcano Bay es ideal llevar traje de baño y sandalias cómodas para la ocasión, entre otros elementos que puedas considerar esenciales.

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Sin embargo, en caso de que los olvides, también puedes comprar tales artículos en las tiendas del parque acuático.

Cabe destacar que el uso de bloqueador solar es indispensable para proteger la piel mientras se aprovechan las instalaciones durante el día.

Quienes quieran contar con espacios un poco más privados, pueden arrendar “cabañas” abiertas dentro del parque, las cuales tienen un valor adicional al precio de la entrada.

Sus valores varían dependiendo de la temporada y el número de personas, y deben consultarse directamente con los ejecutivos de Universal Volcano Bay.

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Cuánto valen las entradas para los parques de Universal Orlando Resort y dónde comprarlas

Los valores de las entradas para los distintos parques de Universal Orlando Resort varían dependiendo de las fechas elegidas y del tipo de boleto .

Por ejemplo, para un día en Universal Epic Universe, los valores parten en alrededor de $140 dólares por persona. Esto se traduce en desde unos $130.000 pesos chilenos, aproximadamente. Sin embargo, los precios pueden llegar a más de $200 dólares en ciertas fechas.

Adicional al precio de la entrada, se pueden adquirir ciertos beneficios, tales como el Express Pass, que permite hacer filas más cortas para entrar a las atracciones . Su valor también varía dependiendo de las fechas, pero a nivel general, inicia en más de $200 dólares.

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Aunque no es estrictamente necesario contar con dicho pase, tenerlo sí promete potenciar la experiencia, al reducir los tiempos de espera.

También se pueden adquirir, de manera adicional al precio de la entrada, las llamadas VIP Experience . Estas parten en alrededor de $430 dólares por persona e incluyen desayuno, un tour exclusivo con un guía y acceso prioritario a las atracciones, entre otros beneficios.

Quienes quieran visitar más de un parque de Universal Orlando Resort, pueden comprar paquetes .

Por ejemplo, si se quiere ir a los cuatro parques en un periodo de cuatro días, se pueden encontrar precios que en total parten en aproximadamente $500 dólares por persona.

Si bien, no es necesario hospedarse en los hoteles que forman parte de Universal Orlando Resort, hacerlo ofrece ciertos beneficios, tales como transporte de cortesía a los parques o estar situado en sus cercanías.

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Cada uno de los hoteles tiene un carácter único. Entre los más destacados se encuentran el Hard Rock Hotel (decorado con memorabilia histórica de estrellas mundiales de la música), el Loews Sapphire Falls Resort (que resalta por su estética inspirada en el trópico) y el Universal Cabana Bay Beach Resort (que evoca los centros turísticos de Florida de los años 50 y 60).

También está el Universal Helios Grand Hotel, el cual está ubicado a pasos de Universal Epic Universe y comparte la esencia del Celestial Park.

Puedes revisar todos los tipos de tickets y la disponibilidad de entradas haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás más información sobre cada uno de los parques y hoteles de Universal Orlando Resort.