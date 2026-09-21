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    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026

    Entre las novedades se encuentran su incorporación como UTMB Index Race y su participación en el Campeonato Nacional clasificatorio al Mundial de Skyrunning. Tanto corredores experimentados como quienes estén iniciando en el trail running y familias podrán participar de las distintas experiencias.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026 Cortesía

    El Santuario Cascada de las Ánimas, en pleno Cajón del Maipo, recibirá la quinta edición de Cascada Trail by Jetour, competencia que este año llega con nuevos desafíos y que además tendrá un trekking pensado para participar en familia.

    La instancia, a desarrollarse el próximo sábado 3 de octubre, suma dos importantes hitos deportivos: será una UTMB Index Race, permitiendo que los resultados de sus corredores sean considerados dentro del sistema internacional UTMB Index, y formará parte del calendario oficial del Campeonato Nacional clasificatorio al Mundial de Skyrunning, organizado por la Federación de Andinismo de Chile.

    Una de las principales novedades será el debut de los 30K, una nueva distancia dirigida a corredores con experiencia que buscan enfrentar un desafío mayor en plena cordillera.

    A esta categoría se suman los 21K y 12K, ambos con recorridos renovados, además de los 6K, orientados a quienes buscan iniciarse en el trail running.

    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026 Cortesía

    La programación incorpora también un Trekking Familiar de 3K, una experiencia recreativa y no competitiva que permitirá que niños, familias y acompañantes disfruten de la montaña a su propio ritmo.

    El trail runner y gerente general de Cascada de las Ánimas, Sebastián Herrera Astorga, comenta: “Esta quinta edición representa un paso muy importante en el crecimiento de Cascada Trail by Jetour. Sumar una nueva distancia de 30K, ser parte del calendario clasificatorio al Mundial de Skyrunning y convertirnos en una UTMB Index Race demuestra el nivel que ha ido alcanzando la competencia”.

    “Queremos seguir desafiando a los corredores más experimentados, pero también invitar a quienes están dando sus primeros pasos en el trail running y a las familias a ser parte de esta experiencia y disfrutar de la montaña”.

    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026 Cortesía

    Cómo será Cascada Trail by Jetour 2026 en el Santuario Cascada de las Ánimas

    Los participantes recorrerán senderos de montaña, bosques nativos, quebradas y sectores con vistas privilegiadas hacia el valle del río Maipo.

    La organización contará con puestos de hidratación y alimentación, staff técnico, puntos de control, primeros auxilios, cronometraje, medallas y premiación para los primeros lugares de cada categoría.

    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026 Cortesía

    Además de promover el deporte y acercar a más personas a la montaña, Cascada Trail by Jetour tiene un propósito directamente ligado a la conservación del lugar que recibe la competencia: todo lo recaudado por el evento será destinado a la preservación del Santuario Cascada de las Ánimas, contribuyendo al cuidado de su biodiversidad, senderos y entorno natural.

    De esta manera, cada participante no solo será parte de una experiencia deportiva en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del Cajón del Maipo, sino que también estará contribuyendo a su conservación.

    Con nuevos desafíos y un trekking familiar: lo que debes saber de Cascada Trail by Jetour 2026 Cortesía

    La quinta edición de Cascada Trail by Jetour cuenta además con el apoyo del Gobierno Regional, Cascada de las Ánimas y la Municipalidad de San José de Maipo, junto a la colaboración de CoolBars y Casa de Chocolate.

    También cuenta con la participación de la Federación de Andinismo de Chile, en el marco de su incorporación al calendario oficial del Campeonato Nacional clasificatorio al Mundial de Skyrunning.

    Cómo inscribirse a Cascada Trail by Jetour 2026

    Las inscripciones para Cascada Trail by Jetour 2026 ya están abiertas. Quienes deseen participar, deben registrarse haciendo clic en este enlace, en donde también encontrarás información sobre los valores para cada una de las respectivas categorías.

    Desde la organización precisan que los cupos son limitados, por lo que se sugiere completar la inscripción lo antes posible a quienes quieran sumarse a la instancia.

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