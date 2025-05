Con adelantos de esperadas series y películas vuelve Tudum, el evento para fans de Netflix

Tudum ok

Justo hace un año, Netflix debutó con el primer evento virtual dedicado a los fanáticos de sus producciones originales y ahora ya está todo listo para su segunda versión, Tudum 2022.

El que una vez más se bautizó con la onomatopeya del ya característico sonido que se oye al comienzo de la reproducción de sus títulos, es que suena como "tudum".

Y si su primera edición llegó cargada de estrellas y novedades, este Tudum 2022 no se queda atrás, ya que trae decenas de adelantos de esperadas series y películas de la plataforma de streaming, y de la mano de sus protagonistas.

De hecho, actores y actrices conocidos serán parte del evento, entre ellos Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Jaso Momoa, Maite Perroni, Sheron Menezzes y Maitreyi Ramakrishnan, entre otros.

¿Y cuándo se realizará? Este sábado 24 de septiembre, jornada en la que en realidad no habrá uno, sino cinco encuentros virtuales a nivel global, partiendo con uno dedicado a Corea del Sur y siguiendo con otro centrado a producciones de la India.

En tanto, el que de seguro te interesará más es el que comienza a las 2 PM en Chile (10 AM PST), que se divide en dos partes, uno desde EE.UU. y Europa y otro en América Latina.

Las novedades de Tudum 2022

Enola Holmes la-tercera

Enola Holmes | Netflix

No te lo pierdas si el servicio está entre tus streaming favoritos, que en Tudum 2022 conocerás novedades de varias de su nuevas producciones.

Como The Watcher, la nueva y espeluznante serie de Ryan Murphy, con Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale y Mia Farrow en su elenco.

Además de Berlín, el spin-off de la franquicia de La Casa de Papel, con sus creadores Alex Pina y Pedro Alonso, y también de 1989, donde su elenco hablará sobre esta serie que tiene detrás al mismo equipo creador de Dark.

En tanto, el mismo Henry Cavill revelará detalles de la tercera temporada de The Witcher y el galán juvenil Noah Centineo (A todos los chicos) hablará sobre su próxima serie.

Manifiesto-5-ok.jpg NBC

Foto: Manifiesto

También conocerás anuncios sobre las nuevas temporadas de Sombra y hueso, Lupin, El Reino y Manifiesto, la serie de misterio que Netflix "salvó".

En el apartado de películas, Tudum 2022 contempla novedades de la segunda parte de Enola Holmes, con Millie Bobby Brown; la aventura de espías Heart of stone, con Gal Gadot; la secuela de Entre navajas y secretos; la fantástica El país de los sueños, con Jason Momoa; y Your place or mine, comedia romántica con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher.

Además de la adaptación a la pantalla de la novela chilena Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta, protagonizada por Andrew Bargsted y Vivianne Dietz.

Tudum 2022 lo podrás seguir en vivo desde el canal de Netflix en YouTube.