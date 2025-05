De Mickey Mouse a The Mandalorian: 12 imperdibles series originales de Disney+

WandaVision.jpg la-tercera

WandaVision | Disney+

Disney+ parte el 2021 con el estreno de una de sus series originales más esperadas para este año, WandaVision. Un espacio concebido por Jac Schaeffer que llega con la importante misión de ampliar el mundo Marvel ni más ni menos que como la serie que da inicio a la Fase 4 de su Universo Cinematográfico.

Y lo hace tomando como inspiración de su tipo de relato a los sitcoms clásicos de la TV estadounidense y como centro de su historia a dos personajes menos estelares dentro del catálogo de superhéroes: Wanda Maximoff y Vision.

Dos figuras que en el cine siempre fueron el complemento de los Avengers de primera línea y que aquí dejan atrás su dramático pasado fílmico -con el androide siendo destruido por Thanos y ella viva, pero en soledad-, para situarlos juntos en la ciudad suburbana de Westview.

Una singular apuesta por la comedia clásica -con risas en vivo incluidas- que de a poco va abriendo sus puertas al suspenso.

High school musical: el musical: la serie

High-School-Musical-The-Series.jpg la-tercera

High School Musical: la serie | Disney+

Tras el éxito conseguido por los tres telefilmes de Disney Channel ambientados en la secundaria East High, que mostraban las vivencias y canciones del grupo de estudiantes encabezado por Troy Bolton y Gabriella Montez, Disney+ puso los ojos en su franquicia y decidió darle nueva vida como una de sus series originales.

Así nació el espacio que se sitúa nuevamente en East High y que sigue a nuevos estudiantes del lugar, mientras viven la cuenta regresiva para la noche de estreno de la primera producción de su escuela de High school musical. Una visión con toques de documental, pero con guión, que reversiona el ya clásico musical de Disney.

A través de sus 10 episodios -hasta ahora en Latinoamérica se pueden ver cuatro y se irán sumando otros cada viernes- retrata la transformación que a través de la música y la amistad, y algo de rivalidad, experimentan adolescentes como Nini (Olivia Rodrigo), Ricky (Joshua Bassett), EJ (Matt Cornett) y Gina (Sofia Wylie), entre otros.

El maravilloso mundo de Mickey

El-Maravilloso-Mundo-de-Disney.jpg la-tercera

El Maravilloso Mundo de Mickey | Disney+

El 18 de noviembre pasado -justo el día del cumpleaños número 92 de Mickey-, debutó esta serie de cortometrajes que muestran al animado ratón en diferentes aventuras en compañía de Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, además de algunos personajes clásicos del mundo Disney como invitados.

Un espacio creado por Paul Rudish que este 2020 completará una primera temporada de 10 mini capítulos, de siete minutos de duración cada uno, que muestran a niños y grandes cómo Mickey Mouse y sus amigos enfrentan dificultades y desafíos en diferentes escenarios, inspirados en las tierras de los parques de diversión de Disney.

Una serie que conserva el estilo de los cortometrajes más clásicos de Mickey, que se remontan a 1928, pero dándole un toque contemporáneo.

De los cuales en Latinoamérica se ven cuatro: Cheese wranglers, House of tomorrow, Hard to swallow y School of fish, donde Mickey lleva a su pez mascota Gubbles a una escuela para peces en Central Park.

The-Mandalorian-2.jpg la-tercera

The Mandalorian | Disney+

Quince nominaciones a los premios Emmy, de las cuales finalmente obtuvo siete, fueron parte de la más que positiva recepción de la crítica ante The Mandalorian, una de las series originales imperdibles de Disney+, donde se pueden ver sus primeras dos temporadas.

Creada por el actor, guionista y realizador Jon Favreau (Iron Man), en 2019 se convirtió casi de inmediato en una de las favoritas de los amantes de las aventuras, en especial de quienes crecieron junto a la saga fílmica iniciada en 1977 por George Lucas: Star Wars.

Y no solo por sus galardones e inmejorable recepción el espacio hizo historia. También tiene entre sus hitos ser la primera serie en acción real del universo de Star Wars.

Su protagonista es el chileno-estadounidense Pedro Pascal, un cazarrecompensas que vive diversas aventuras en una galaxia muy lejana junto a su protegido: un pequeño de la misma raza de Yoda.

Forky pregunta

Forky-Pregunta.jpg la-tercera

Forky pregunta | Disney+

La cuarta película de Toy Story, que se estrenó en 2019, fue generosa en presentar a los seguidores de Pixar nuevos y singulares personajes, como Duke Caboom y Gabby Gabby.

Pero hay uno que se convirtió en el corazón de su trama: Forky, el cuchador -o cuchara-tenedor- que la pequeña Bonnie transformó en juguete.

El mismo que hoy tiene su propia serie de cortometrajes, donde él responde a diferentes preguntas sobre la vida. Entre las cuales se cuenta saber sobre elementos prácticos que son parte de ella, como el dinero, una mascota, un computador o el queso; o cuestionamientos más intangibles sobre qué es el amor o qué es un amigo.

Microhistorias ambientadas en algún momento después de los eventos originales de Toy Story 4, que se centran en Forky y sus inquietudes, e incluyen la participación de viejos y nuevos juguetes, como el cerdo alcancía Hamm, el tímido tiranosaurio Rex, la triceratops Trixie, la silla de plástico Chairol Burnett y el elefante Melephant Brooks.

Diario de una futura presidenta

Diary-of-a-Future-President.jpeg la-tercera

Diario de una futura presidenta| Disney+

Hace unas semanas se confirmó el inicio de la producción, con todas las medidas anti Covid necesarias, de la segunda temporada de esta serie, que se convirtió en todo un éxito entre el público norteamericano después de su debut en enero pasado.

Su trama se inicia cuando la recién electa Presidenta de los Estados Unidos, Elena Cañero-Reed, recibe un gran sobre que envió su mamá y que contiene el diario de vida que ella tenía cuando era niña.

Así, cuando comienza a releerlo, la trama viaja 28 años hacia el pasado, cuando ella tenía 12 años y asistía a sexto año de preparatoria. Cuando Elena (interpretada por Tess Romero) vivía con su madre y su hermano mayor, mientras asistía a la escuela junto a su mejor amiga Sasha (Carmina Garay).

Tiempos en los que enfrentaba pequeños-grandes conflictos, como hablarle o no al chico que le gusta y aceptar a Sam (Michael Weaver), la nueva pareja de mamá Gabi (Selenis Leyva).

Llamando a Ned

Ned-to-Earth.jpg la-tercera

Llamando a Ned | Disney+

The Jim Henson Company, la misma detrás de The Muppets, es la creadora del singular programa de entrevistas nocturno, o simplemente talk show, que conduce el capitán alienígena Ned y su teniente Cornelius, quienes cancelan su invasión a la Tierra -a donde fueron enviados por el padre de Ned- después de que se enamoran de la cultura humana.

Transmitiendo desde el puente de su nave espacial, que está escondida en las profundidades del subsuelo terrestre, Ned y Cornelius entrevistan al que consideran el mayor recurso del planeta que secretamente los acoge: las celebridades. Un espacio que además realizan con la ayuda de la inteligencia artificial de la aeronave, BETI.

Pero también están a bordo los destructivos CLODS, pequeños alienígenas creados para la destrucción, que siempre asustan a los entrevistados, entre los que se cuentan figuras como Billy Dee Williams, el robot BB-8, Eli Roth, Raven-Symoné y Ru Paul. Solo algunos de los nombres que son parte de un programa que Ned debe ocultar a su planeta natal.

Sobrevolando

Sobrevolando.jpg la-tercera

Sobrevolando | Disney+

Desde su llegada al mercado latinoamericano, los encargados de Disney+ fueron enfáticos al afirmar que la oferta de la plataforma en un futuro cercano contará con más de 70 títulos producidos por y para la región, que están siendo realizados en Brasil, México, Colombia y Argentino. Y el primero de ellos es Sobrevolando.

La docuserie, ya disponible en el servicio de streaming, ofrece una mirada única a los paisajes más impactantes de América Latina, explorando desde el aire la geografía, historia y cultura de ocho de sus regiones.

Desde las frías aguas del Canal Beagle hasta el cálido Mar Caribe, pasando por el Camino del Inca, entre otros destinos. Una apuesta documental que reúne imágenes en alta definición, historias desconocidas y datos curiosos sobre la diversidad natural y cultural de cada una de esos lugares. Y que posee versiones para Brasil, México y Argentina, con narraciones del actor carioca Rodrigo Santoro, el músico mexicano Jay de la Cueva y su colega argentino Fito Páez.

El mundo según Jeff Goldblum

The-World-According-Jeff-Goldblum-2.jpeg la-tercera

El mundo según Jeff Goldblum | Disney+

El famoso actor estadounidense Jeff Goldblum, protagonista de películas como La mosca, Parque jurásico y, más recientemente, Thor: Ragnarok, es el conductor de este espacio documental donde nada es lo que parece y que en cada episodio se centra en algo que todos amamos, desde zapatillas o sneakers, hasta helados.

Cada emisión se nutre de la singular personalidad de su anfitrión para saber más acerca de objetos familiares, detrás de los cuales se oculta un desconocido mundo de conexiones asombrosas, ciencia e historia fascinantes, donde también están presentes personas increíbles y muchas cosas, ideas y conocimientos sorprendentes.

Una programa de descubrimiento realizado por National Geographic y que hasta el momento cuenta con 12 episodios, donde Goldblum se adentra en la cultura de los tatuajes, indaga los secretos de una buena parrillada, busca las claves detrás de la popularidad del café en Estados Unidos y somete su propia piel a las bondades de los cosméticos.

Disney gallery: The Mandalorian

Disney-Gallery-The-Mandalorian-2.jpg la-tercera

Disney Gallery: The Mandalorian | Disney+

Si ya viste The Mandalorian, ahora es el turno de esta docuserie explora los detalles de producción y detrás de cámara de la creación de Jon Favreau, quien además es uno de sus productores. Un espacio compuesto de ocho episodios, de casi media hora de duración cada uno.

Como su primer capítulo, que tiene el título Dirigiendo y que se enfoca en en quienes tuvieron la misión de dirigir la primera y aplaudida temporada de la serie del universo Star Wars: Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y el mismo Favreau, quienes se refieren a los desafíos y satisfacciones en su papel de realizadores.

A los que se suman los episodios Legado, Elenco, Tecnología, Práctica, Proceso, Partitura y Conexiones, todos los que revelan diferentes detalles en torno a la realización de The Mandalorian, como su música, efectos especiales e inspiración; acompañados de diferentes mesas redondas con los actores, productores y equipo realizador.

Proyecto héroes de Marvel

Proyecto-Héroes-de-Marvel-2.jpg la-tercera

Proyecto héroes de Marvel | Disney+

El documental vuelve a convertirse en serie en este producción con la firma de Marvel que muestra a jóvenes “héroes” que logran cambios reales y positivos en las comunidades en que viven, al dedicar sus existencias a actos desinteresados de valentía y bondad. Los mismos que luego tienen su propio cómic con el sello de la famosa casa de historietas.

Un espacio que a lo largo de sus 20 episodios muestra increíbles e inspiradoras vivencias, como las de Jordan Reeves, quien nació con una extremidad diferente e inventó un brazo protésico que puede disparar brillantina, o Hailey Richman, que creó un grupo de voluntarios que reúne a niños con pacientes con Alzheimer para armar rompecabezas.

Como bien lo resumió el comunicado oficial de la docuserie: en Proyecto Héroes de Marvel se muestra que “en la vida, no es necesario llevar un traje de hierro o columpiarse entre telas de araña para ser un verdadero héroe (...) la persona que puede marcar una diferencia positiva es la que ve un problema y tiene la pasión de encontrar una solución creativa”.

¡Otra!

Encore-2.jpg la-tercera

¡Otra! | Disney+

La actriz Kristen Bell, conocida por la serie Veronica Mars y prestar su voz a Anna en la versión original de Frozen, es la conductora y productora de este reality que a través de sus 12 capítulos reúne a ex compañeros que alguna vez fueron parte del reparto de un musical en su secundaria.

Una reunión donde se les asigna la tarea de recrear su actuación original de cuando eran estudiantes, que los lleva a revivir amistades, romances y rivalidades, como también talentos y emociones que creían olvidados.

Todo ante la mirada de Bell y con la ayuda de un grupo de profesionales de Broadway, la cuna del musical estadounidense.

Así, ex compañeros de secundarias de todo Estados Unidos -como Santana High School de California, Saginaw High School de Texas y la Satellite High School de Florida- volverán a enfrentar los parlamentos y canciones, además del vestuario, pelucas y maquillaje, de famosos musicales como Annie, La bella y la bestia y La novicia rebelde, entre otros.

