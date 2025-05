Este verano 31 Minutos vuelve con su disparatada versión de Don Quijote

31Minutos_Don Quijote (c) Lorenzo Mella-Fototeatro (31) ok

En la pasada fiesta navideña que organizó la Presidencia, 31 Minutos repletó la Plaza de la Ciudadanía con su Calurosa Navidad.

Ahora, los títeres más famosos y queridos de la TV vuelven con otro de sus más conocidos espectáculos, Don Quijote.

Su versión particular de la célebre novela El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y que vienen presentando en varios escenarios desde hace algunos años.

La misma que vuelven a montar este verano, en uno de las obras del festival Teatro a Mil ideales para ir a ver en familia.

31M_Don-Quijote-c-Lorenzo-Mella-Fototeatro-34-1-2-ok.jpg Lorenzo Mella Ruiz

Foto: Lorenzo Mella

¿Y dónde y cuándo se puede ver? En el Teatro Municipal de Las Condes, que está a la salida de la estación El Golf, y donde 31 Minutos: Don Quijote tiene cinco funciones, entre el miércoles 11 y el domingo 15 de enero.

Ahí, Tulio Triviño y compañía mostrarán su disparatada versión de la emblemática historia del Caballero de la Mancha, una parodia teatral para niños y adultos que recrea elementos esenciales del relato.

Donde Tulio se pone el traje de Don Quijote, mientras Juanin Juan Harry da vida a Sancho, Patana a Pantonia, la sobrina del hidalgo; y Policarpo al posadero.

Más espectáculos de Teatro a Mil

31Minutos_Don-Quijote-c-Lorenzo-Mella-Fototeatro-ok.jpg la-tercera

Foto: Lorenzo Mella

Un entretenido show familiar, que dura 50 minutos y cuyas funciones se exhibirán a las 8 PM, a excepción de la del domingo, que parte a las 6 PM.

Las entradas cuestan desde $ 16.000 y se venden a través de Ticketplus.

Además de 31 Minutos: Don Quijote, el Teatro Municipal de Las Condes será escenario de varios otros espectáculos de Teatro a Mil 2023.

The-Elefant_Frank-W.-Ockenfels-III_7.jpg la-tercera

Foto: Frank W. Ockenfels

Como Dragons, un espectáculo de danza de Corea del Sur, creado por Eun-Me Ahn, que muestra cómo la generación Z aborda el futuro con energía y frescura en Asia. Se puede ver del 17 al 20 de enero.

Además de The elephant in the room, un show de circo lleno de ingenio y excentricidad, en un mundo retro y monocromático, a cargo de la compañía francesa Cirque Le Roux, con funciones entre el 24 y el 29 de enero.

Puedes ver toda su programación para este verano en la web del teatro.

Revisa también esta guía con más panoramas para hacer en vacaciones de verano.