¿Fan de los documentales? Estos son los mejores estrenados en Netflix este 2022

Los seguidores de las historias de no ficción tienen mucho para ver gracias a los documentales Netflix 2022.

Es que a lo largo del año se estrenaron varios títulos muy recomendables para los fans del género y en diversas temáticas, que van desde la biografía hasta las investigaciones policiales, pasando por el espectáculo, la política o la naturaleza.

Por eso armamos esta selección con los documentales y docuseriesmás destacadas.

Los-pecados-de-nuestra-madre.jpg la-tercera

Los pecados de nuestra madre | Netflix

Tres capítulos centrados en una oscura realidad familiar componen el documental dirigido por Skye Borgman, quien desde 2017 ha ofrecido a través de Netflix aplaudidos trabajos como Acabo de matar a mi padre.

Una docuserie donde la realidad supera a la más retorcida ficción: la historia de Lori Vallow, quien hoy está en una cárcel de EE.UU. esperando condena por la desaparición de sus hijos J.J. y Tylee.

La adolescente y el pequeño de casi siete años que enfrentaron un destino relacionado con la religiosidad de Lori, la que surgió en su infancia y se acrecentó luego de que su tercer marido abusó de su hijo mayor.

Una espiritualidad marcada por visitas celestiales, que se torció totalmente cuando conoció a Chad Daybell y sus enseñanzas vinculadas de forma lejana con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Las que hablaban de elegidos, pero también de demonios que convertían a las personas en zombis y que debían ser eliminados para liberar sus almas, como lo expone un documental que conmueve y sorprende.

Ver en Netflix

Conversaciones-con-asesinos-las-cintas-de-Jeffrey-Dahmer.jpg la-tercera

Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer | Netflix

En solo dos semanas, la serie de Ryan Murphy sobre el Caníbal de Milwaukee se convirtió en un éxito para Netflix, además de preámbulo para Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer.

La docuserie de tres capítulos que sigue a los anteriores documentales sobre crímenes reales con la firma de Joe Berlinger: Las cintas de Ted Bundy y Las cintas de John Wayne Gacy.

A las que ahora se suma el espacio centrado en Jeffrey Dahmer, el asesino serial que actuó impunemente por casi dos décadas.

Un historial de crímenes, que incluyeron desmembramiento y canibalismo, y que impacta todavía más cuando es la voz del propio homicida la que permite reconstruir su oscuro accionar, que cobró las vidas de 17 adolescentes y jóvenes.

La cual se registró en las 32 horas de conversaciones que sostuvo la entonces novata abogada Wendy Patrickus con Dahmer, entre julio y octubre de 1991, para preparar su defensa.

Ver en Netflix

Fiasco total: Woodstock 99

Fiasco-total-Woodstock-99-ok.jpg la-tercera

Fiasco total: Woodstock 99 | Netflix

Tuvo de todo menos paz y amor, que fue el eslogan del festival de Woodstock original, que se realizó en 1969.

Justo tres décadas después llegó su versión noventera, con su mismo organizador y tres días de shows en una ex base aérea de la localidad de Rome, en Nueva York, con un cartel que incluyó los nombres de Korn, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Sheryl Crow y Bush, entre otros.

Sin embargo Woodstock 99 fue un completo desastre, tal como muestra la serie documental de Netflix dirigida por Jamie Crawford.

Cada uno de sus tres capítulos reconstruye cada una de sus jornadas, las que partieron mal y terminaron peor, dejando desastres, incendios, saqueos, abusos y violaciones a mujeres y, sobre todo, a asistentes frustrados e iracundos por la pesima organización.

Un fiasco total y transmitido en vivo y en directo por pay per view.

Ver en Netflix

El-hombre-más-odiado-de-internet.jpg la-tercera

El hombre más odiado de internet | Netflix

En las últimas décadas, la web se ha convertido en una fuente clave de comunicación e información. Un lado positivo que tiene su oscura contraparte, como lo ratifica El hombre más odiado de internet.

La serie documental dirigida Rob Miller que a través de sus tres ágiles e impactantes episodios expone al mundo la historia de Hunter Moore, el californiano que en 2010 puso en marcha el sitio online Is anyone up?

El cual se convirtió, como él mismo Moore lo definía, en un eje de la “porno venganza”, ya que era utilizado por, en una gran mayoría, hombres despechados -y misóginos-, para publicar fotos de sus ex parejas.

Las que convertían a quienes aparecían en ellas en el blanco del odio de los seguidores de Is anyone up?, los mismos que hicieron de Moore su ídolo, llamándolo Padre, como se ve en el documental.

Pero este espacio se centra en cómo Charlotte Laws, la madre de una de las jóvenes expuestas en el sitio, determinó parar el imperio de odio y cyberbullying encabezado por el desvergonzado californiano.

Ver en Netflix

La-niña-de-la-foto-ok-ok.jpg la-tercera

La niña de la foto | Netflix

Este documental parte como varios otros largometrajes del subgénero true crime que también se han estrenado a través de Netflix. Eso, porque comienza con el cuerpo sin vida de una joven mujer, que un grupo de hombres encontró tirado junto a una carretera en Oklahoma City, una noche de abril de 1990.

Pronto se sabe que su nombre es Tonya Hughes, la bailarina de un club nocturno de la ciudad, de 20 años, que vivía con su esposo, Clarence Hughes, y su pequeño hijo de dos años, Michael.

Sin embargo, cuando tras su muerte su nombre apareció en la TV, una antigua compañera de la secundaria en Georgia aseguró que el nombre real de Tonya era Sharon Marshall y que el hombre que supuestamente era su marido era en realidad su padre.

Desde ahí La niña de la foto comienza a presentar una serie de escalofriantes revelaciones, cada una más asombrosa, convirtiendo al documental en una especie de caja de pandora llena de sorpresas y giros inesperados.

Una historia real trágica, que presenta las piezas de un puzzle policial, que poco a poco atrapa al espectador y no lo suelta hasta su final.

Ver en Netflix

Sé dócil: reza y obedece

Sé-Dócil-Reza-y-Obedece-2.jpg la-tercera

Sé dócil: reze y obedece | Netflix

“Las esposas están sujetas a sus maridos como al señor. Efesios 5:22”, es la elocuente frase que aparece cuando se inicia la serie documental Sé dócil: reza y obedece, que expone bastante de lo que se verá en pantalla a lo largo de los cuatro capítulos que la componen.

La que dirige Rachel Dretzin y a través de imágenes de archivo, entrevistas y recreaciones revive la oscura historia que comenzó a gestarse en los años 90 en el seno de la denominada Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una rama lejana del mormonismo.

Cuando en su sede de Salt Lake City, Rulon Jeffs era el líder espiritual del grupo. El profeta conocido como Tío Rulon que mantenía a sus devotos cohesionados y fieles a la creencia de que un hombre que tenía muchas esposas llegaría más alto en el cielo, practicando la poligamia o “matrimonio plural”.

El cual había llevado al mismo Rulon a tener decenas de esposas, mientras decidía con quién se casaban las jóvenes de la congregación. Pero el profeta, que todos creían que no moriría y solo se renovaría, falleció.

Una muerte que empeoró la situación de la comunidad, ya que al asumir el liderazgo uno de sus hijos llamado Warren las cosas cambiaron casi de inmediato. No solo hizo que los fieles se mudaran al poblado de Short Creek -ya que venía el Apocalipsis-, sino que comenzó a casar a adolescentes de tan solo 14 años.

Ver en Netflix

Ciberinfierno-4.jpeg la-tercera

Ciberinfierno | Netflix

Este impactante documental, subtitulado La investigación que destapó el horror, muestra los increíbles detalles en torno a la red criminal de explotación sexual en línea que funcionó entre 2018 y 2020 en Corea del Sur.

Un caso que tomó por asalto a la opinión pública surcoreana y que el documentalista Choi Jin-seong expone a través de una reveladora y en muchos momentos alarmante narración de casi dos horas de duración.

La que en sus segundos iniciales advierte que contiene recreaciones de imágenes perturbadoras relacionadas con adolescentes y que se han cambiado los nombres de las víctimas para proteger su identidad.

A lo que sigue la reconstrucción de cómo uno de los encargados de la red contactaba a chicas a través de Twitter y las obligaba a instalar en su teléfono Telegram, si querían evitar que revelara fotos comprometedoras.

En el inicio de un relato que muestra cómo gracias a periodistas y policías se dio con la identidad de los administradores de salas conocidos como Baksá y GodGod, quienes obligaban a sus víctimas a realizar misiones grotescas.

Ver en Netflix

El-misterio-de-Marilyn-Monroe-4.jpg la-tercera

El Misterio de Marilyn Monroe: Las Cintas Inéditas | Netflix

La recordada diva de Hollywood revive en el documental El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas, que tiene como eje de su relato las horas de conversación que el periodista Anthony Summers recopiló en los 80, entrevistando a diferentes personas relacionadas con ella.

El reportero realizó más de 650 entrevistas a amigos y colegas de la artista en busca de la verdad en torno a lo que habría gatillado su desaparición en agosto de 1962, declarada suicidio por sobredosis de somníferos.

Y aunque el título del documental lleva a pensar que esencia serían grabaciones a la actriz, tiene como espina dorsal dichas entrevistas, que en pantalla reviven con actores que efectúan la mímica de los voces originales.

Entre ellos entrevistados como Al Rosen, quien era el representante de figuras como Clark Gable y directores como John Huston y Billy Wilder, quien la dirigió en La comezón del séptimo año.

Así se va presentando una sucesión de revelaciones que, complementada con interesante material de archivo, logra delinear a la mujer detrás de la estrella, la cual vivió marcada por una traumática infancia y solo quiso ser amada y protegida.

Ver en Netflix

Las-cintas-de-John-Wayne-Gacy-5.jpeg la-tercera

Las cintas de John Wayne Gacy | Netflix

Joe Berlinger es ya sinónimo de documental sobre crímenes reales, gracias a la trilogía de Paraíso perdido y Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy.

Posición que reafirma con Las cintas de John Wayne Gacy, docuserie de Netflix con su firma, que revive la figura de otro asesino serial que estremeció a los habitantes del EE.UU. de los años 70, luego de que se descubriera que había asesinado a más de 30 hombres jóvenes.

Cuya historia se revive en un formato similar al de la primera Conversaciones con asesinos: teniendo como base la voz de su oscuro protagonista, en este caso grabada durante las entrevistas que sostuvo con un miembro de su equipo de defensa y que se realizaron entre noviembre de 1979 y abril de 1980, a la espera de su juicio por asesinato.

Grabaciones que en la serie documental se convierten en el eje de tres capítulos que poco a poco van revelando el accionar del psicópata, quien detrás de su segura personalidad y su faceta comunitaria, que incluía presentaciones como Pogo el Payaso, escondía a uno de los más inhumanos asesinos de EE.UU.

Ver en Netflix

Nuestros-grandiosos-parques-nacionales-6.jpg la-tercera

Nuestros grandiosos parques nacionales | Netflix

Tres años, con 33 expediciones a los cinco continentes, fue el tiempo que le tomó al equipo liderado por el productor y documentalista James Honeyborne el reunir el material que dio vida a la docuserie de Netflix que lleva al espectador a un recorrido por los parques nacionales más emblemáticos del mundo.

El cual tiene como su anfitrión, y uno de sus productores ejecutivos, a Barack Obama, el carismático ex presidente de Estados Unidos que fue uno de los mayores impulsores de iniciativas de conservación natural en su país.

El mismo que ahora invita a conocer las historias en torno a espacios naturales que se han convertido en refugio de diferentes especies, animales y vegetales, entre ellos los de la Patagonia chilena, a la que se dedica todo un capítulo.

Bastiones de naturaleza y vida salvaje que se presentan en toda su magnitud en la imperdible docuserie, que maravilla y despierta conciencia en torno a la conservación de nuestro planeta.

Ver en Netflix

No-Confíes-en-Nadie-9.jpg Courtesy of Netflix

No confíes en nadie | Netflix

Tras El estafador de Tinder, Netflix estrenó otro documental sobre engaños, mentiras y farsas: No confíes en nadie. Esta vez presenta una historia real marcada claramente por un fraude financiero, que se empezó a revelar después de una inesperada y oscura jugada del destino.

La que tiene como protagonista al llamado rey de las criptomonedas, Gerald Cotten, fundador y director general de QuadrigaCX, la bolsa de bitcóin -la primera criptodivisa- más importante de Canadá, que en medio de su Luna de Miel en la India, en 2018, murió a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn.

Un inesperado deceso que además trajo graves consecuencias a los clientes de su plataforma de inversiones, ya que él era el único que conocía las contraseñas para acceder a los monederos digitales con más de US$ 250 millones en criptomonedas.

Ante lo que comenzó una investigación que involucró a la policía, banco y firmas de auditoría, revelando sospechosas transacciones monetarias y que levantó, además, una serie de dudas en torno a su figura, entre ellas una gran interrogante: ¿Gerald está realmente muerto?

Ver en Netflix

The_Andy_Warhol_Diaries_2014.41-3.jpeg Andy Warhol Foundation/Courtesy

Los Diarios de Andy Warhol | Netflix

The politician, Hollywood, Ratchet, El baile, Los chicos de la banda y Halston, son las series y películas creadas o producidas por Ryan Murphy para Netflix. Un listado al que se sumó el tercer documental con su firma para la plataforma: Los diarios de Andy Warhol.

Una docuserie que revive la figura de uno de los nombres claves del arte estadounidense y representante indeleble del denominado pop art, tomando como base el libro Diarios, donde su secretaria y amiga Pat Hackett transcribió las conversaciones que tuvo con Warhol.

Las mismas que se convierten en la columna vertebral de la serie documental que revela la intimidad del reservado artista. Cuyo relato se inicia en noviembre de 1976, cuando Hackett anotó el primero de esos diálogos, donde él se refirió a la cena junto a Jed Johnson.

Un joven que en la década de los 60 llegó junto a su hermano gemelo a Nueva York y compartiría con el creador una relación romántica de más de 12 años. Al cual reemplazaría en el corazón del artista Jon Gould, ejecutivo de los estudios Paramount.

Y aunque lo romántico es el elemento que más expone a Warhol personalmente, también está presente lo artístico y empresarial, con su serie en torno a las latas Campbell’s, los retratos de famosos y millonarios, y su colaboración con Jean-Michel Basquiat.

Todo lo que se recuerda por medio de entrevistas, filmaciones caseras y fotografías hechas por Warhol, además de su voz, que reconstruida digitalmente, guía por un recorrido que revela a la tímida e insegura persona que se escondía tras el oropel y el mito del artista.

Ver en Netflix

Descenso: el caso contra Boening

El-caso-contra-Boeing-ok-1.jpg la-tercera

Descenso: el caso contra Boeing | Netflix

La primera alerta fue el accidente en octubre de 2018 de un vuelo de Lion Air que salió desde Yakarta y en el que murieron 189 personas. La otra ocurrió cinco meses después, cuando un vuelo de Ethiopian Airlines se estrelló poco después de despegar, dejando 157 víctimas fatales.

En ambos la nave era un Boeing 737 MAX, la última joya del gigante de la aeronáutica civil, y que con estos accidentes dejó al descubierto una serie de fallas de seguridad por parte de la compañía.

Las que investiga este revelador y atrapante documental, que se estrenó en el Festival de Sundance y que a través de testimonios, como el de un periodista de The Wall Street Journal que reporteó los casos y de ex ingenieros de la empresa, va revelando cómo Boeing habría priorizado sus ganancias por sobre la seguridad y la vida de sus pasajeros, arriesgando de paso su reputación.

Ver en Netflix

El-Estafador-de-Tinder.jpg la-tercera

El estafador de Tinder | Netflix

Además de muchos romances, la aplicación de citas Tinder ha sido el origen de varios engaños, como los que muestra este documental dirigido por Felicity Morris, que revive la historia real de un hombre que se hacía pasar por millonario y estafó a través de la red a varias mujeres por varios miles de dólares.

La que se reveló en 2019 en una publicación del periódico VG, uno de los más grandes de Noruega, en un reportaje que desenmascaró a Simon Leviev, que es como se presentaba quien seducía a sus víctimas con viajes en aviones privados, lujosos hoteles y costosas cenas.

Sin embargo, el dinero provenía de otras de sus conquistas y amigas, entre ellas la noruega Cecilie Fjellhøy y la sueca Pernilla Sjoholm, las que son parte del largometraje que revela a Leviev y sus fraudes, como también a otras de sus víctimas y los detalles en torno a este individuo que tornó en pesadilla sus vidas.

Un documental sorprendente, ágil y muy recomendable.

Ver en Netflix