La paradisíaca cabaña en el sur de Chile que puedes arrendar con Airbnb

Con Airbnb puedes arrendar alojamientos en cualquier parte del mundo. Si quieres aprovechar las increíbles casas disponibles en Chile, hay varias opciones que puedes revisar (armamos una lista con varias imperdibles, puedes verla acá).

Y si tu idea es conectarte con la naturaleza y la magia del sur de Chile, a las orillas del lago Rupanco, en Los Lagos, hay una pequeña cabaña de Airbnb que seguro te encantará.

Es una casa muy acogedora que está en la cima de una colina, con una vista impresionante del lago, las montañas y volcanes.

Foto: Airbnb

Está ubicada en medio de un gran fundo donde podrás hacer todo tipo de actividades campestres y típicas del sur chileno, para que disfrutes de la naturaleza en todo su esplendor.

En el lugar hay senderos, cascadas, animales de granja y miradores, que podrás recorrer para vivir la experiencia completa.

Si prefieres quedarte descansando, el alojamiento está ambientado para que lo hagas con todas las comodidades. Ojo, acá la idea es desconectarse, por lo que no hay televisión ni wifi, y apenas una compañía telefónica tiene señal en el sector.

Foto: Airbnb

La cabaña se divide en dos sectores: la habitación, con camas, sillones, un baño completo y calefacción a leña; y el quincho, que es un espacio abierto con la cocina, donde además hay una parrilla y una mesa con toda la vista al fundo.

La habitación tiene una cama matrimonial y otra nido, por lo que hay capacidad para cuatro personas. Además, los ventanales son enormes, porque la idea es que disfrutes de la naturaleza en todo momento.

Las evaluaciones

Foto: Airbnb

49 personas han evaluado este alojamiento, con un promedio de 5 estrellas. Muchos de los huéspedes que han alojado en esta cabaña de Airbnb destacan la atención y comodidad del lugar.

"Este lugar es maravilloso. Fuimos con mi marido y bebé de 1 año. Los animales, la flora y el lago es la combinación perfecta para dejar atónito a cualquiera. La vista es incomparable y la calidez de la gente que vive ahí es un plus enorme. Un vecino hasta nos dio una clase de horticultura en su huerta. Después nos invitó a cosechar frambuesas y arándanos. Los tábanos sólo estaban alrededor del lago por lo que no pudimos hacer kayak. Pero en la casa no hubo más que un par, nada molesto", comenta una de las personas que arrendó este alojamiento por Airbnb.

Ojo, que los dueños del fundo advierten que el lugar puede ser inseguro para niños y mascotas, porque tiene un balcón y estufa a leña.

¿Quieres arrendarla? El precio por noche es de $ 70.000, e incluye todas las actividades disponibles en este gran fundo en Los Lagos.

Puedes ver más detalles y contactarte con el anfitrión, acá.