Las alitas de pollo más tentadoras de Santiago

En términos estrictos y correctos, lo que encuentras en Chicken International, el nuevo local que la lleva en Providencia,no son alitas de pollo.

Y, ¿Qué hacen aquí? Te preguntarás. Lo que pasa es que son tan imperdibles que no pudimos dejarlas fuera, aunque para ser exactos, no se trate de "alitas", sino de puro filete de pollo, apanado y crocante.

Son 12 deliciosas versiones de alitas de pollo, con recetas inspiradas en sabores del mundo, como Grecia, India o Japón.

Como las “Korean sticky fried chicken” ($ 6.200), que van bañadas en una salsa deliciosamente picante y agridulce, con semillas de sésamo, tostadas.

Buffalo Wings Chile

Si eres un adicto a las alitas, entonces probablemente te acuerdes de Buffalo Wings como las alitas adictivas de Franklin.

Bueno, adictivas siguen siendo, pero ya no están en Franklin. Acaban de abrir en Av. Italia y son sólo para llevar.

Es decir, puedes pedir a tu casa alguna de estas opciones de puro trutro de pollo, bien carnudas, apanadas, crocantes y con la salsa aparte cosa que no pierdan textura.

Un ejemplo son las 8 "alitas" ($ 5.600) que pueden ir con salsas como las de barbecue ahumada o la de buffalo picante que tiene un leve sabor agridulce.

Otra opción es que pidas las "16 alitas" ($ 10.400), que alcanzan perfecto para tres personas, con la salsa de mostaza y miel. Buenísimas.

HORARIO: Lu.y ma., 6 PM a 11.30 PM. Mi., y ju. 1 PM a 12 AM. Vi., y sá. 1 PM a 1 AM. Do., 12.30 PM a 12 PM

Bar La Providencia

Bar La Providencia es el nuevo bar de moda en Av. Bilbao.

Uno precioso, con candelabros, sillones de terciopelo rojo, ladrillos a la visto y alitas de pollo.

De hecho, hay de tres tipos, pide las "alitas chinguan style" ($ 10.500), que son 12 trutros tostaditos, con una salsa barbecue coreana que pica un poquito. De chuparse los dedos.

Chicken Story es uno de los locales más populares de Patronato.

Uno bonito, donde en el segundo piso hay pantallas donde suelen pasar videoclips de K-pop.

Lo que ahí encuentras son 10 tipos de alitas de pollo hechas al estilo coreano.

Es decir crujientes por fuera y de carne tierna por dentro, que de acuerdo a la tradición, se fríen dos veces para lograr esa textura y consistencia. Una delicia.

Un ejemplo clásico son las “pollo frito” ($ 9.900), 12 alitas -ojo que alcanzan para dos o tres personas-, acompañadas con nabos encurtidos, papas fritas y una salsa levemente picante.

Wings & Rings

Chicken Wings es un local en Ñuñoa especialista en alitas de pollo o chicken wings.

Es decir, un lugar donde encuentras siete tipos de alitas de pollo, hechas de puro trutrito, con una buena cantidad de carne, que va maridada, cocida y luego frita, cosa de no perder ni un ápice de sabor.

La diferencia está en las salsas, todas caseras, y que pasan por una gama de sabores que abarca desde una "BBQ" ($ 6.800 las seis), barbecue de sabor agridulce y suave, a la "wild hot" ($ 6.800 las seis), agridulce y muy picante.

Otras bien sabrosas son las “Jack Daniel’s”($ 6.800 las seis), con un ligero toque ahumado.

En todo caso, todas se acompañan con unos bastones de zanahoria y apio que vienen con una salsa de queso azul, ideal para aliviar el picor.

¿Eres vegetariano? Pide las "alitas veggie" ($ 6.200 el balde de 12 alitas), que es coliflor maridada y bañadas en la salsa que quieras.

Y tienen delivery, aunque ojo, que si vas al local, puedes comerte todas las alitas que quieras por $ 12.990.

HORARIO: Lu. 5 PM a 10 PM. Ma. a ju., 12.30 PM a 10 PM. Vi. y sá., 12.30 PM a 12 AM. Do., 12.30 PM a 10 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.