Las cosas por limpiar: la serie de Netflix donde una joven madre lucha contra la pobreza y el abuso

Luego de llamar poderosamente la atención con su desempeño en roles secundarios en la serie Fosse/Verdon y la cinta Había una vez en Hollywood, la joven actriz estadounidense Margaret Qualley confirma todo su talento en el papel principal de Las cosas por limpiar.

La serie original de Netflix creada y producida por Molly Smith Metzler (Shameless) en base a Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive, la memoria de Stephanie Land que se transformó en uno de los libros más vendidos de 2019 en Estados Unidos.

La que en pantalla se convierte en 10 capítulos que presentan la historia de Alex (Qualley), una veinteañera de Alaska que, motivada por la actitud cada vez más violenta de su pareja, Sean (Nick Robinson), decide abandonar la casa remolque que habitan.

RICARDO HUBBS/NETFLIX

Las cosas por limpiar | Netflix

De la que escapa en medio de la noche junto a la hija de ambos de casi tres años, Maddy (Rylea Nevaeh Whittet), en el automóvil que luego les servirá para dormir por algunas horas, antes de concurrir a un servicio de asistencia social en busca de orientación.

Pero las cosas son más engorrosas de lo que ella esperaba y la asistente social le pide conseguir pronto un trabajo para que pueda recibir ayuda del Estado. Así, Alex llega al servicio de aseo que posee Yolanda (Tracy Vilar) y recibe una labor casi de inmediato.

Esto la obliga a recurrir a su madre Paula (Andie MacDowell, mamá real de Qualley), una artista que vive con su pareja en un remolque, para que cuide a Maddy por algunas horas, mientras la joven toma el ferry para ir a limpiar una gran casa en una isla del lugar.

Grandes desafíos y revelaciones

RICARDO HUBBS/NETFLIX

Las cosas por limpiar | Netflix

Así comienza un periplo pleno de desafíos para esta mamá soltera. Donde tendrá como primera clienta a la adinerada Regina (Anika Noni Rose), una mujer que claramente no es feliz. Al mismo tiempo que busca un hogar para establecerse con su pequeña hija.

Gracias al consejo de la asistente social, que le aclara que la violencia por parte de una pareja no solo es física sino también psicológica, Alex acepta poner una denuncia en la policía que le permite obtener vivienda en un centro para madres que sufren de abuso.

RICARDO HUBBS/NETFLIX

Las cosas por limpiar | Netflix

Aquí conoce a su administradora, Denise (BJ Harrison), quien será clave en las instancias que están por venir en su camino de independencia y supervivencia. El que incluirá la demanda legal que entabla en su contra Sean por la tenencia completa de Maddy.

Un recorrido en el que se cruzarán nuevos y viejos conocidos. Como otra de las madres en el centro de acogida, un ex colega llamado Nate (Raymond Ablack), quien estuvo y está muy interesado en ella, y su padre Hank (Billy Burke), de quien se separó siendo niña.

A lo que se suman desafíos físicos y mentales, como limpiar casas que la hacen vomitar, considerar cada dólar que va gastando o no dormir por una enfermedad de Maddie, y, en especial, revelaciones sobre la relación de sus padres o el alcoholismo de Sean.

En una crónica sobre abuso, pobreza y esperanza, que aquí enfrenta una joven madre de EE.UU. pero es reflejo de lo que experimentan mujeres de todo el mundo. Lo que hace de Las cosas por limpiaruna sobrecogedora y actual serie, donde sobresale Margaret Qualley.

