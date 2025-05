Las series de Netflix favoritas de 15 famosos chilenos

¿Estás en busca de las mejores series Netflix?

Nos sumergimos en el archivo de nuestra sección Cómo se entretiene y encontramos las series de Netflix que 15 rostros chilenos del mundo de la música, las artes, el teatro y la TV nos recomendaron en este tiempo.

Acá la lista.

Carlos Pinto

carlos pinto la-tercera

En octubre de 2017 el periodista, realizador, conductor y misterioso Carlos Pinto nos contó varios de sus panoramas favoritos (Lee la nota acá).

Hablando de series, en esa ocasión nos recomendó Dr. House, "porque es una gran producción con grandes directores a la cabeza de algunos de sus capítulos. Incluso, Juan José Campanella —el argentino ganador del Oscar— es habitual director de la serie y se nota su mano”.

Elvira Cristi

Elvira Cristi actriz la-tercera

Hace pocas semanas, en junio de 2018, hablamos con la actriz y coanimadora del programa Cocineros chilenos para saber más de sus panoramas favoritos (Lee la nota completa acá).

En esa ocasión nos dijo que una serie perfecta para ver en una tarde fría de otoño es “Peaky Blinders, con las peripecias de una banda de gangsters ingleses de comienzos del siglo XX . Su ambientación es perfecta y las actuaciones, brillantes. En la cuarta temporada actúa Adrien Brody y hay escenas de él que he visto cuatro o cinco veces por lo buenas que son".

Fabrizio Copano

foto_pablo_montt_MG_2866.jpg Photographer: Pablo Montt C.

Justo antes de que estrenara su especial de stand up en Netflix, en septiembre de 2017, hablamos con Fabrizio Copano (Lee la entrevista acá).

En esa ocasión nos recomendó Master of None, porque "me gusta porque sus personajes tienen más o menos mi edad y están en ese proceso de ser jóvenes, pero ya no tanto tampoco".

Jenny Cavallo

Jenny Cavallo comediante la-tercera

En febrero de este año, pocos días antes de que hiciera su debut como comediante en el Festival de Viña del Mar, Jenny Cavallo le preguntamos por una comedia imperdible en Neflix (Lee la entrevista completa acá).

"Lo primero que se me viene a la mente es el placer estival que me produjo ver entera la serie Weeds con buena compañía, calorcito y vista al mar."

Gonzalo Yáñez

Gonzalo-Yañez-6-1-OK.jpg la-tercera

Poco antes de que Gonzalo Yáñez celebrara 15 años de carrera con un concierto en Matucana 100 pudimos hablar con él (Lee la entrevista completa acá).

Ahí nos contó que una serie que no hay que dejar pasar es “Better call Saul, mi serie favorita del universo. Me gusta la relación de amor y un cierto desprecio entre los dos hermanos que protagonizan la serie”.

Daniela Castro

Daniela-Castro-3.jpg la-tercera

La ganadora de Master Chef y panelista del matinal Mucho Gusto (MEGA), unos días antes de Ropero Paula, nos contó cuáles son sus panoramas favoritos (Lee la entrevista acá).

Fue ahí cuando nos dijo que un documental que todo amante de la cocina debería ver es “Chef’s Table, especialmente el capítulo sobre Massimo Bottura, el chef italiano considerado uno de los mejores del mundo. Me encanta como él maneja su cocina de una manera simple y pura, sin falsas ambiciones”.

Gonzalo Ramírez

Gonzalo-Ramírez-4-1-OK.jpg la-tercera

Hace menos de un mes —a principios de julio— le preguntamos a Gonzalo Ramírez, el conductor de 24 Horas Central y Llegó tu hora (TVN), por sus panoramas favoritos (Lee la entrevista completa acá).

Además de darnos buenos datos de su San Antonio natal, nos recomendó una serie catalana que está dando harto de qué hablar. “Cada vez que puedo disfruto un capítulo de Merlí en Netflix. Es una serie catalana centrada en un personaje muy potente, un apasionado e irreverente profesor de filosofía —Merlí— que conquista a una clase y marca a una escuela. ¡Imperdible!”.

Arelis Uribe

Arelis-Uribe-3.jpg la-tercera

A fines de 2017, The New York Times eligió a Quiltras —escrito por Arelis Uribe— como uno de los mejores libros del año.

En esa ocasión nos recomendó libros, lugares para descansar (Lee la entrevista completa acá) y un documental feminista en Netflix que, aunque no es una serie, merece ser parte de esta lista.

“Me gustó mucho She’s beautiful when she’s angry, porque muestra la evolución de los cambios de paradigma que originan un movimiento político. Cuenta la historia del feminismo de los 60 en Chicago. Y todo parte como un movimiento estudiantil, del que se separan las mujeres, porque están subrepresentadas”.

Fernando Larraín

Fernando-Larraín-7.jpg la-tercera

En noviembre de 2017 le preguntamos por sus panoramas favoritos al actor Fernando Larraín, muy conocido por su personaje Tito en Casado con Hijos (MEGA), y que en ese entonces actuaba en la comedia Los Bonobos en el Teatro Mori (Mira la entrevista acá).

La serie para no parar de ver que nos recomendó fue “Narcos. Me engancha el acercamiento al mundo de los traficantes que se mueven por Latinoamérica y que mueven los hilos (del poder) a través de la droga. Es gente que vive con mucha opulencia”.

Julia Vial

Julia-Vial-16.jpg la-tercera

En agosto de 2017 hablamos con Julia Vial, la periodista y conductora del matinal Hola Chile (La Red), y nos recomendó panoramas como oír música brasileña y probar comida china (Lee la entrevista acá).

En ese momento nos recomendó la serie que más estaba dando que hablar... "Ahora estoy pegada con la nueva temporada de Game of Thrones, que está de alto impacto".

Maite Alberdi

Maite-Alberdi-8.jpg la-tercera

Unos días antes del estreno del documental Los Niños, en junio de 2017, hablamos con su directora Maite Alberdi.

Como es una experta en el mundo del cine, nos recomendó varios panoramas relacionados (Lee la entrevista acá) y algunas páginas para ver documentales.

“En general, los veo (los documentales) en festivales, pero algunos clásicos los busco en la página Las naranjas de Hiroshima. Ahí vi la última de Alan Berliner, First cousin, once removed. Los veo también en Netflix; de los últimos que me gustó fue The wolfpack”

Milton Mahan

Milton-10.jpg la-tercera

También en 2017 hablamos con Milton Mahan, el escritor y compositor del dúo Dënver —que a mediados de agosto tendrá su último concierto junto a Mariana Montenegro en Blondie.

Su recomendación fue directa: “Abstract es un gran acierto. Es una serie de documentales enfocados en el diseño, desde dibujantes hasta diseñadores de escenarios, de zapatillas y de automóviles. Se muestra el proceso de gestación de una idea, todo el recorrido que debe hacer hasta que se realiza”.

Edo Caroe

La gran estafa movistar carlos muller

Hace harto rato que hablamos con Edo Caroe para preguntarle por sus panoramas recomendados. De hecho, fue justo antes de su gran primera noche en el Festival de Viña del Mar, en febrero de 2016 (Lee la entrevista completa acá).

Le preguntamos si prefería ver películas o series, y nos dijo que... “Series. Hay una que me fascina: Master of none, sobre un actor indio que vive en Nueva York en la era de YouTube y WhatsApp. Tiene unos guiones muy bien construidos y excelentes diálogos. Tiene esa simpleza que alcanza la perfección”.

María Luisa Godoy

María-Luisa-Godoy-8.jpg la-tercera

Otra entrevista que tuvimos hace tiempo, en marzo de 2016, fue con la periodista María Luisa Godoy que nos recomendó varios lugares para salir a comer en Santiago (Lee la entrevista acá).

Hay que tener en cuenta que su recomendación llegó antes de que se dieran a conocer las acusaciones por abuso sexual en contra del actor Kevin Spacey. Lo que nos dijo fue "Estoy ansiosa por ver la nueva temporada de House of Cards. No sé si en la vida real la política sea tan siniestra, pero ese juego del poder que muestra la serie es demasiado entretenido”.

