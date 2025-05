Los conciertos y festivales que no te puedes perder este 2022

La temporada de conciertos Chile 2022 partió con todo y está recargada tras dos años de eventos suspendidos por la pandemia.

Este año, hay una abultada cartelera de conciertos y festivales, con importantes artistas nacionales hasta reconocidas bandas internacionales. Algunos son shows reagendados por la pandemia, y otros tours recién confirmados.

A continuación te dejamos la lista completa de conciertos Chile 2022, para que te reencuentres con la música en vivo.

20, 21, 23 y 24 de septiembre, Estadio Nacional

eb285dd6-45d0-4f98-9ab5-aa7cc8075a98.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Otro esperado espectáculo que se agregó a la agenda de conciertos Chile 2022 es el de Coldplay.

Más de 20 años de carrera arrastra esta banda británica que ha dejado huella en varias generaciones con sus clásicos como Yellow,The scientist y Fix You.

Como era de esperar, la venta de entradas fue todo un éxito, por lo que agendaron una cuarta fecha en el Estadio Nacional.

Así, Coldplay pisará tierra chilena el próximo 20,21,23 y 24 de septiembre, en el marco del Music of the Spheres World Tour, que recorrerá más de 50 países.

27, 28 y 29 de septiembre

Daddy-Yankee-3-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

"En esta carrera, que ha sido un maratón, al final veo la meta", dice Daddy Yankee en el video que compartió en redes sociales y que provocó la desazón entre sus fans.

Es que fue la manera con que la leyenda del reggeaton anunció su retiró tras más de 30 años de exitosa carrera.

Pero antes les dará un regalo a sus fans, o más bien dos: un último disco, Legendaddy, y una gira de despedida, que tiene el hashtag #Laúltimavuelta, y con la que recorrerá casi todo América este 2022.

Partirá el 10 de agosto en EE.UU., en Portland, OR, y el 27, 28 y 29 de septiembre tendrá en Santiago su primera parada en Sudamérica.

El recinto donde tocará el autor de Gasolina es el Estadio Nacional.

5 de octubre, Estadio Nacional

Guns-n-Roses-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

We´re F´N Back! es el nombre, muy en su estilo, de la gira que trae de regreso a Chile a estas leyendas del rock.

En la que su sexta visita en el país, Guns N'Roses vuelve con su formación clásica, con Duff McKagan, Slash y Axl Rose, noticia que alegró a sus fans de toda la vida.

Así se presentará el 5 de octubre en el Estadio Nacional, en un concierto para corear fuerte sus clásicos, desde Paradise City hasta Welcome to the jungle, pasando por Sweet Child O´mine, November rain, Knockin´ on Heaven´s door y Don´t cry.

Además, llegan con teloneros latinos, los mexicanos Molotov.

Las entradas se venden en Puntoticket.

28 y 29 de octubre, Estadio Nacional

Bad-Bunny-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Es el músico de habla hispana más exitoso de la actualidad. Por eso se esperaba que fuera exitosa la venta de entradas para su concierto del 28 de octubre en el Estadio Nacional.

Aunque nadie imaginó lo que realmente sucedió: los tickets se agotaron en dos horas y la fila virtual llegó a tener más de 1.000.000 de personas según la productora Bizarro, todo un récord para la industria del espectáculo nacional.

Por eso se anunció un segundo concierto de Bad Bunny en Chile, para el 29 de octubre, también en el Estadio Nacional.

Sus fans no se quieren perder la llegada al país del puertorriqueño y su World’s Hottest Tour, el que este año lo llevará por distintos países de América y que comenzará el 5 de agosto en el Camping World Stadium, en Orlando, Florida.

3 de noviembre, Movistar Arena

Mon-Laferte-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Luego de la pausa obligada de la pandemia y el nacimiento de su primer hijo, Mon Laferte está de vuelta en los escenarios.

Entre ellos los de su país natal, Chile, que volverá a pisar en noviembre próximo, paso que incluye un concierto de regreso, programado para el 3 de noviembre en Movistar Arena.

Una presentación esperada, ya que sus miles de fans están ansiosos por escuchar en vivo sus nuevas canciones, las de sus discos más recientes, Sesis y 1940 Carmen, editados ambos en 2021.

Además de sus innumerables éxitos, como Amor completo, Tu falta de querer, Amárrame, Caderas blancas y Antes de ti, entre muchos otros.

Aunque quedan entradas disponibles en Puntoticket.

5 y 6 de noviembre, Parque Bicentenario, Concepción

Kula-Shaker-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Vas a tener que sacar pasajes a Concepción, porque en la capital del Biobío se realizará uno de los festivales imperdibles de la primavera.

Es el Festival REC, el más importante de la zona sur y que vuelve con su cita musical al aire libre, en el bonito Parque Bicentenario, el sábado 5 y el domingo 6 de noviembre.

Y lo hace recargado, con cuatro escenarios por el que pasarán casi 40 grupos y solistas, entre ellos algunos invitados internacionales, como los británicos Kula Shaker yHot Chip y los argentinos Catupecu Machu, que encabezan su cartel.

Además de una interesante parrilla de artistas nacionales, como nombres como Alex Anwandter, Javiera Mena, Chico Trujillo, Princesa Alba, Chancho en Piedra, Soulfia, Rubio, Yorka, Yajaira y muchos más.

¿Lo mejor de todo? Es que el Festival REC es gratuito, sin reserva de entradas, solo llegar y disfrutar de la música en vivo.

5 y 6 de noviembre, Espacio Riesco

Bizarrap-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El festival de música electrónica más grande del país vuelve para armar una fiesta en Espacio Riesco, los días 5 y 6 de noviembre.

Y su regreso es más diverso que nunca, ya que se line up incluye nombres variados de la escena dance, partiendo por su cabeza de cartel, el argentino Bizarrap, estrella del trap y un éxito en las playlists con su sesiones junto a músicos invitados.

Además, en el cartel hay clásicos como Fatboy Slim, Green Velvet, Dubfire y Paco Ozuna, además de nombres destacados como Dj Snake, Charlotte de Witte, Gorgon City y Jamie Jones.

Las entradas se venden por Puntoticket.

7 y 9 de noviembre, Movistar Arena

Juan-Luis-Guerra-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿Con ganas de bailar? Entonces no te quedes sin entrada para el regreso del dominicano Juan Luis Guerra, que llega con su Entre mar y palmeras tour.

El que lo traerá al Movistar Arena con dos fechas, el lunes 7 y el miércoles 9 de noviembre, acompañado de su inseparable banda, Los 4.40.

Juntos armarán una gran fiesta en este recinto, con clásicos tropicales como Rosalía, Las avispas y La Bilirrubina, que sus fans se saben de memoria.

Aunque el show del 7 ya está sold out, aun quedan entradas para el 9, a través de Puntoticket y desde $ 51.750.

7 al 13 de noviembre, Parque Bicentenario de Cerrillos

Primavera-Sound-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Primavera Sound Chile

El famoso festival barcelonés debuta a lo grande en Chile con una edición que se desplegará por Santiago con varios eventos.

El primero de ellos Road to Primavera, una fecha que el 16 de octubre en Ciudad Empresarial tendra a Pixies, Jack White, Cat Power y los chilenos Niños de Cerro.

Un mes después el festival aterrizará en su locación oficial, el Parque Bicentenario de Cerrillos, con tres potentes días de música en vivo, entre el viernes 11 y el domingo 12 de noviembre, donde se presentará la mayor parte de su cartel.

Bjork, Arctic Monkeys, Lorde, Travis Scott y Beach House llegan como headliners, pero también estarán Arca, Interpol, Phoebe Bridgers, Charli XCX, Mitski, Shellac, Father John Misty, Caroline Polachek, José González y Jessie Ware, entre muchos otros.

Revisa más nombres y detalles del festival en esta nota.

Ya puedes comprar los abonos para sus diferentes citas en Puntoticket.

10 de noviembre, Estadio Santa Laura

The-Killers-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Otro de los festivales que retorna esta temporada es Rockout, que el 10 de noviembre aterrizará en el Estadio Santa Laura, en Independencia.

Su line up lo encabeza nada menos que The Killers, en la nueva presentación en el país de la popular banda de Brandon Flowers y con una gran fanáticada en Chile.

También regresan para este evento la cantautora LP y Molchat Doma, con el segundo show en Santiago en este año de la ascendente banda post punk de Bielorrusia.

Además, son parte del cartel los argentinos Miranda! y Las Ligas Menores, junto a los chilenos Fother Muckers y We Are The Grand.

¿Y cuánto valen las entradas? Desde $ 72.450 y se venden en Puntoticket.

12 de noviembre, Estadio Monumental

NCT-Dream-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Es uno de los festivales k-pop más populares del mundo. El mismo que se hechos dos veces en Chile y que este 2022 agenda su tercera versión local.

La que se realizará el sábado 12 de noviembre, justo una década después de su debut en el país, en el Estadio Monumental.

Su cartel lo encabeza la boy band NCT Dream, una de las subunidades del grupo NCT y que regresa a Chile tras su presentación de 2019.

Además incluye a otros nombres populares como The Boyz, (G)I-Idle, Ateez, Tomorrow X Together, más conocidos como TXT, y Stayc.

Entradas en venta por Ticketmaster.

15 y 16 de noviembre, Movistar Arena

L2FETWQJWBGXZB4WIMS6S4EY6I.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

El 2022 también traerá a tierras chilenas a Michael Bublé.

Con más de 60 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, el canadiense autor de It’s a beautiful day y Haven’t met you yet llegará al Movistar Arena con dos conciertos, en el marco del tour An Evening with Michael Bublé.

Todavía quedan entradas y las puedes adquirir a través de PuntoTicket.

29 de noviembre, Movistar Arena

C-Tangana-Javier-Ruiz-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Javier Ruiz

En marzo pasado y como parte del festival Fauna Otoño, C Tangana protagonizó uno de los conciertos más memorables de este 2022 en el país.

Sobre el escenario del Movistar Arena, presentó una cuidada puesta en escena, que recrea un tablao flamenco, con varios músicos invitados.

Un espectáculo festivo, diseñado para grandes recintos y que volverá a presentar este 29 de noviembre en Movistar Arena.

Hasta ahí llegará nuevamente con su Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour 22, la gira con la que continúa mostrando su más reciente disco.

De hecho ese trabajo, elegido por la web Jenesaispop como el segundo mejor álbum del año pasado, es el protagonista indiscutido de sus actuales presentaciones.

Las entradas se vende en Puntoticket.

6, 7 y 8 de diciembre, Movistar Arena

Metronomy-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En este año en que regresaron los grandes festivales al país, vuelve también uno de los más emblemáticos de la música alternativa en el país, Fauna Primavera 2022.

Ahora en su vuelta estrena varias novedades, partiendo por una duración de tres días, entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022.

Además de un nuevo escenario, ya que deja atrás su habitual ubicación, en las piscinas de Espacio Broadway, para llegar hasta el Movistar Arena, el mismo recinto donde se hace su festival hermano, Fauna Otoño.

Ahí, las tres jornadas de Fauna Primavera 2022 se desplegarán en escenarios tanto al aire libre como al interior y a cargo de una serie de destacados nombres del pop alternativo, el folk, el nuevo rock, la electrónica y el hip hop.

Belle & Sebastian, Devendra Banhart, The Magnetic Fields, Fleet Foxes, Metronomy, Lucy Dacus, The Blaze, Chet Faker y Princess Nokia son parte de su line up.

Ya se venden las entradas a través de Puntoticket.

Los que ya se hicieron

29 de enero, Teatro Coliseo

L-Gante.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Uno de los primeros conciertos del año llega con la cumbia 420 argentina. L-Gante, uno de los exponentes de la cumbia moderna trasandina, debuta en Chile con tres conciertos en enero.

Viña del Mar, Santiago y Concepción verán al cantante de 21 años el 28, 29 y 30 de enero, respectivamente.

Como si fuera poco, tres artistas chilenos lo van a acompañar en esta mini gira por el país: Young Cister, Arte Elegante y Marcianeke también estarán sobre los escenarios para ponerle ritmo al verano con todos sus éxitos.

Las entradas cuestan $ 28.000 y las puedes comprar a través de PuntoTicket.

3 de marzo, Movistar Arena

7AGX4UFLP5HYPNTDE7XFXTDUWQ.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Seguro en el último tiempo has bailado o cantado más de una vez Todo de ti. Es uno de los últimos hits de Rauw Alejandro, el reggaetonero que llega a Chile el 3 de marzo para hacer bailar a todos sus fanáticos y fanáticas.

Es tanto el éxito, que las entradas para su concierto en el Movistar Arena se agotaron en sólo cuatro horas.

Un artista urbano que aterrizará en el país con un show imperdible y para continuar su exitosa gira mundial que ya pasó por Europa y Estados Unidos.

5 de marzo, Teatro Caupolicán

Gipsy-Kings-by-Andre-Reyes.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Flamenco, pop y rumba catalana es lo que podrás escuchar en vivo el próximo 5 de marzo, porque Gipsy Kings vuelve a Chile.

Esta vez lo hacen a cargo de André Reyes, uno de los músicos que formó la banda a fines de los años 70.

El Teatro Caupolicán es el lugar elegido, donde se escucharán éxitos de todos los tiempos como Volare, Bamboléo y A mi manera.

Las entradas cuestan desde $ 32.200 y las puedes adquirir a través de PuntoTicket.

18, 19 y 20 de marzo, Parque Bicentenario de Cerrillos

5IEPLR6BH5DNVAJ5B3FE556TGA.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Tras dos intentos fallidos durante 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus, Lollapalooza confirmó una nueva edición para este año.

Finalmente, se hará en un lugar distinto al ya clásico Parque O’Higgins. Esta vez, el festival llevará a artistas nacionales e internacionales al Parque Bicentenario de Cerrillos.

El line up es amplio, pero algunos de los nombres que destacan son Foo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat, The Strokes y Martin Garrix.

En cuanto a los artistas nacionales, durante esta nueva edición que se hará el 18, 19 y 20 de marzo, se estarán presentando artistas como Camila Moreno, Pedropiedra, Princesa Alba, Marcianeke, Lucybell, entre varios otros.

Los precios van desde los $ 95.200 para el pase diario, y $ 196.000 para los tres días del festival.

22 de marzo, Teatro Caupolicán

black-pumas-.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Hace menos de tres años que lanzaron su disco debut, pero ya son un éxito en todo el mundo. Te hablamos de Black Pumas, la banda de soul psicodélico que aterriza en Chile el próximo 22 de marzo.

Los ganadores de un Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2020, llegarán al país con éxitos como Black Moon Rising y Know You Better y el mega conocido Colors.

Inicialmente el show se iba a llevar a cabo en el Teatro Coliseo, pero el éxito en la venta de entradas fue tanto, que lo cambiaron al Teatro Caupolicán.

Si quieres ir, te contamos que todavía quedan algunas entradas desde los $ 36.800.

23 de marzo, Movistar Arena

c-tangana-imagine-it-media-horizonta-javier-ruiz.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Los festivales volvieron con todo este 2022. Por eso, pocos días después del Lollapalooza, el Movistar Arena se va a llenar de música con una nueva edición de Fauna Otoño.

En esta ocasión, el evento llega con C-Tangana a la cabeza de su cartel, de la mano de su aplaudido álbum El Madrileño, que cuenta con colaboraciones de Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Gipsy Kings, entre otros reconocidos artistas.

El canadiense Caribou, la argentina Clava Cava, el español Sen Senra y las chilenas Soulfia y Lizz son algunos de los nombres que también se presentarán en el festival.

Serán cuatro escenarios, dos al aire libre y dos interiores, y las entradas cuestan desde $ 36.800.

24 de marzo, Movistar Arena

Jungle-Loving-in-Stereo-video.jpg Mike Massaro

Foto: Promocional

El 2019 fue la última vez que el dúo británico Jungle pisó tierras nacionales. Y el próximo 24 de marzo se van a reencontrar con sus fanáticos y fanáticas chilenas.

Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland van a llegar hasta el Movistar Arena con Loving In Stereo, su más reciente disco, que ha recibido muy buenas críticas por los medios especializados.

Todavía quedan entradas para que puedas disfrutar en vivo de la música electrónica con toques melancólicos ochenteros de esta banda.

Las entradas las puedes comprar acá y van desde los $ 20.125.

Womad 2020 la-tercera

Foto: Jaime_Valenzuela

1, 2 y 3 de abril, Plaza de la Paz

El festival multicultural creado por Peter Gabriel y que lleva varias ediciones en Chile, se iba realizar en febrero, pero por las condiciones santiarias cambió de fecha.

Así, el evento se reprogramó para los días 1, 2 y 3 de abril, en su escenario habitual, la Plaza de La Paz, en Recoleta.

Tiene la gracia de ser gratuito y de reunir en su cartel a artistas de los cinco continentes y diferentes estilos, fiel al espíritu de este festival con versiones en distintas partes del mundo.

Además, ya se confirmó el cartel, el que incluye artistas de diversos países del mundo, entre los que están la brasileña Bia Ferreira, la banda surcoreana Dongyang Gozupa y los portugueses Virgem Suta, entre otros.

También chilenos como Chico Trujillo , Mauricio Redolés, Pascuala Ilabaca & Fauna, Inti illimani y Nano Stern.

Las entradas sin costo las puedes obtener a través de la plataforma Atrápalo.

9 de abril, Espacio Riesco

299916_diplo.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

¿Fan de la música electrónica? Seguro has ido a alguna edición de Creamfields, el festival que se tomará el Espacio Riesco en abril.

La versión n°17 de este evento contará con siete escenarios y más de 5.000 m2 de sombra, para disfrutar al aire libre.

Diplo, Don Diablo y Claptone son los Djs que encabezarán esta nueva versión de Creamfields, con otros más de 30 artistas que mezclarán en vivo para hacer bailar a 35.000 personas.

Las entradas cuestan desde $ 58.500 hasta $ 225.000. Las puedes comprar acá.

20 de abril, Movistar Arena

KISSTORY-AE.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Finalmente, la despedida de Kiss en Chile se concretará el 20 de abril de este año.

El esperado y último reencuentro con el público chileno de la banda de hard rock, que se había agendado inicialmente para el 2020 y se corrió por la crisis sanitaria, tendrá lugar en el Movistar Arena con el End of the Road World Tour.

Sólo quedan algunas entradas, a cargo de PuntoTicket.

Festival Ritual

23 de abril, Estadio Santa Laura

Paloma-Mami-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Apenas se anunció el Festival Ritual, las redes sociales explotaron. Esto, porque fue uno de los primeros festivales masivos que se anunciaron para este 2022, y por los artistas latinoamericanos de renombre que incluye su cartel.

Paloma Mami, Bomba Stereo, L-Gante, Miranda!, Javiera Mena, Ases Falsos, Bándalos Chinos y Él Mató a un Policía Motorizado son algunas de las voces que tendrá este evento.

El Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, es el lugar elegido para esta versión. Si quieres ir, todavía quedan entradas, y cuestan desde $ 39.100.

27 de abril, Club Hípico de Santiago

Metallica-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

A más de dos años de que se anunciara su regreso a Chile, Metallica confirmó su regreso a Chile para este año.

Finalmente no será el Estacion Nacional, sino el Club Hípico de Santiago el recinto que verá al cuarteto de metal en abril, donde darán un concierto imperdible para los fans del rock.

Tendrán a dos bandas invitadas: los estadounidenses Greta Van Fleet, y los chilenos Yajaira.

Las entradas para este esperado concierto ya están agotadas.

3 de mayo, Movistar Arena

OGWRTGOOPFHZDORQM2VVXCQHWA.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

En noviembre pasado, se confirmó la noticia que muchos y muchas estaban esperando: Gorillaz vuelve a Chile.

Cuatro años después de su debut en el país, el proyecto virtual de Damon Albarn se presentará en el Movistar Arena para repasar sus más grandes éxitos.

Además, llegan a presentar su más reciente álbum, Song Machine, Season One: Strange Timez, lanzado el 2020 y que continuará como una saga este 2022.

Este concierto es un imperdible para este año y es por eso que las entradas ya están agotadas.

3 de mayo, Estadio Monumental

Gracias-Totales-3-German-Saez.jpg GERMAN SAEZ

Foto: Germán Sáez

Otro imperdible en la cartelera de conciertos Chile 2022 es Gracias Totales, el show que homenajea la música de Soda Stereo.

Se iba a hacer el 2019, pero por la pandemia se reagendó para abril de este año y luego se volvió a reprogamar, para el 3 de mayo en el Estadio Monumental.

Ahí, se recordarán los grandes éxitos de la banda trasandina, con la actuación especial de artistas nacionales e internacionales.

Julieta Venegas, Ruben Albarrán, Benito Cerati, Álvaro Henríquez, Chris Martin, Richard Coleman, Adrián Dárgelos y Mon Laferte son sólo algunas de las voces que sonarán en el Estadio Nacional en este evento.

Algunos se presentarán de manera presencial y otros a través de una puesta escénica proyectada en pantallas gigantes que suman más de 400 m2.

Incluso, la tecnología que permitirá que la voz e imagen del propio Gustavo Cerati estén presentes en un momento único e inolvidable para las y los fans de la banda.

15 y 16 de mayo, Movistar Arena

c9222505df55015891f044905b08177d.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Otro esperado concierto 2022 para el público juvenil y adolescente es el de Louis Tomlinson.

Se trata de uno de los ex miembros de la banda One Direction, que llega a Chile por primera vez en formato solista.

Fue tanto el éxito de la venta de entradas, que se agendó un segundo concierto. Por eso, el británico se presentará en el Movistar Arena el próximo 15 y 16 de mayo.

Ahí presentará todos los hits de Walls, su más reciente álbum de estudio.

19, 20 y 21 de mayo, Teatro Caupolicán

CZAWNQZOBRHTVKSIBPRJ22CM44.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Dos años bastaron alejado de los escenarios chilenos para que Jorge Drexler arrasara con la venta de entradas para su regreso al país.

Por el éxito, el uruguayo vuelve por partida triple este 2022, con tres shows imperdibles en el Teatro Caupolicán.

El cantautor anunció que ahí presentará un nuevo disco que verá la luz este año, además de sus más grandes éxitos como Todo se transforma, Me haces bien y Al otro lado del río.

Todavía quedan entradas para uno de los conciertos, el del 19 de mayo, y las puedes adquirir a través de PuntoTicket.

25 y 26 de mayo, Movistar Arena

Karol-G-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Es una de las figuras femeninas más populares del género urbano y por eso no es de extrañar que agotara las entradas para el show que programó para el 26 de Mayo en Movistar Arena.

Algo que se repitió con la presentación que sumó para el 25 de mayo: sold out inmediato.

De todas maneras, el de Karol G es uno de los conciertos Chile 2022 imperdibles, quien llega con su Bichota Tour Reloaded y una lista larga de hits, como Tusa y Bichota.

Éxitos con los que hará bailar a todos los asistentes en Movistar Arena. Y es que es imposible resistirse a su sensual y potente mirada al reggeaton y otro ritmos latinos de moda.

31 de mayo, Teatro Nescafé de las Artes

Kamasi-Washington-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Todo un lujo de concierto será el que podrán presenciar quienes asistan el martes 31 de mayo al Teatro Nescafé de las Artes.

Eso porque el escenario de Providencia recibirá el regreso del trompetista estadounidense que ha sido llamado "el revolucionario del jazz moderno".

Es que con discos como The Epic (2015) y Heaven and Earth (2018), Washington llevó el género a expandir sus límites, tal como lo han hecho otros grandes.

También con sus colaboraciones, muy variopintas, que van desde Bryan Adams y Snoop Dog hasta Kendrick Lamar, a quien acompañó en su álbum To pimp a butterfly (2015).

Un regreso muy esperado por los fans del jazz moderno y para el que quedan las últimas entradas en Ticketek.

9 de junio, Movistar Arena

Joss-Stone-1-ok.jpg Kristin Burns

Foto: Promocional

Los mujeres se van a tomar el Movistar Arena la noche del 9 de junio, con un concierto triple ideal para ir a escuchar canciones en boca de grandes voces.

Partiendo por la de Joss Stone, la destacada cantante británica de soul y R&B que vuelve al país con un disco nuevo, Never forget my love, editado a comienzos de este año.

Y siguiendo con su compatriota KT Tunsall, la msima que en 2005 se convirtió en todo un suceso con su álbum debut, Eye to the telescope, y hits planetarios como Other side of the world.

Además, al show se sumó la chilena Francisca Valenzuela, quien por estos días está adelantando canciones de su próximo trabajo, como el single Abrazándonos, que tiene a Abel Pintos como voz invitadas.

Los tickets están disponibles en Puntoticket y cuestan desde $ 34.500.

28 de agosto, Movistar Arena

Rosalia-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La artista española vuelve al país para presentar su más reciente trabajo, el que este 2022 la llevará por España, América Latina, Norteamérica y Europa.

Se trata del Motomami World Tour, la gira con la que mostrará su elogiado tercer disco y que parte el 6 de julio de 2022 en Almería, España.

La misma con la que volverá a Latinoamérica y con la que se concretará el segundo concierto de Rosalía en Chile, que será el domingo 28 de agosto en Movistar Arena.

Ahí podrás disfrutar en vivo de los hits de Motomami, desde Saoko hasta Candy, pasando por Bizcochito y La Fama, la bachata donde canta con The Weekend.

Por supuesto que también hará paradas en el álbum que le abrió las puertas del éxito planetario, El mal querer.

Las entradas se venden por Puntoticket.

13 de septiembre, Movistar Arena

Demi-Lovato-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Justo cuando enfrenta uno de los momentos claves de su carrera se presentará Demi Lovato en Chile.

Es que la cantante y compositora estadounidense, que se hizo conocida en películas de Disney, se encuentra en plena transformación artísticay personal, luego de la rehabilitación por su adicción a las drogas y el alcohol.

De hecho, para algunos luce irreconocible en las fotos actuales, con un corte de pelo corto y ultra moderno y un look oscuro como de domintatrix.

La propuesta visual para su nueva era, la de Holy Fvck, el octavo disco de estudio de su carrera, que se acaba de publicar y en el que muestrea un sonido también renovado, más cercano al pop rock y que desplegará en vivo en su concierto del martes 13 de septiembre en Movistar Arena.

Más detalles de su show en esta nota.

14 de septiembre, Movistar Arena

Maneskin-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La última sensación del rock & roll no viene desde EE.UU., sino de un país tan poco rockero como Italia.

Ellos son Måneskin, cuarteto que partió tocando en las calles de Roma y que alcanzó la fama en los festivales de San Remo y Eurovisión.

Desde entonces su éxito fue más allá de las fronteras europeas, tanto que esta año se embarcaron en un tour mundial y que los traerá por primera vez a Latinoamérica.

El turno de Chile será el 14 de septiembre, en Movistar Arena, donde no dejarán a ninguna persona sentada gracias a hits insolentes y bailables como I wanna be your slave y Zitti e buoni.

Entradas desde $ 27.600 en Puntoticket.

16 de septiembre, Estadio Bicentenario de La Florida

KV3JNBXOZZGO5MBKS7QGGLQF24.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Sólo 15 minutos bastaron para que Dua Lipa agotara las entradas para su concierto en Chile agendado para este 2022.

Fue tanto el éxito cuando se anunció el debut de la ídola juvenil en tierras chilenas, que miles de personas entraron a la web de PuntoTicket para alcanzar una entrada para el show de Future Nostalgia Tour.

Un esperado concierto que sólo algunos y algunas tendrán la suerte de disfrutar, en un recinto poco convencional para este tipo de espectáculos masivos: el Estadio Bicentenario de La Florida.