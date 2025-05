Los helados no se van: 4 heladerías para probar en invierno

Da lo mismo que sea invierno: en las heladerías siempre hay opciones más calóricas y cremosas, ideales para probar en esta temporada.

Ponle ojo a estos cuatro lugares, donde abundan sabores cargados al cacao y los frutos secos.

Bosa

No hay que ni siquiera pensarlo cuando se les ve a través de un freezer de una cafetería o emporio.

Los helados Bosa llevan más de un año en el mercado y la receta italiana de sus dueños es insuperable en textura, una mezcla perfecta entre suavidad y consistencia.

Generalmente vienen en vaso, pero hay locales donde se pueden pedir en barquillo, como el de Cachagua, Algarrobo y Curacaví. Acá en Santiago los encuentra en cafeterías como el Mercado Patache, en La Dehesa, y la Huerta San Pascual, en Las Condes, en potes de 120 g y 700g (desde $ 2.500).

Son ideales para tomarlos en esta temporada, porque el 70% de sus sabores son de crema, como el de maní -con un puñado de este fruto entero espolvoreado encima- y el de chocolate-naranja.

Además, han preparado nuevos sabores, entre ellos el de crema de whisky y el de harina tostada.

HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: Frente al Omnium

Harina Gourmet

Los helados de Harina Gourmet ya son famosos en Vitacura por sus sabores novedosos y sus materias primas de primera —sin colorantes ni saborizantes—, que vienen haciendo desde 2014.

Fue tanto su éxito, que el año pasado se cambiaron a un local más grande que el original para deleitar con sabores como el de los bombones Ferrero Rocher, con chocolate, avellanas y trocitos de galletas.

Hay otras opciones más que calóricas para estos meses fríos: el helado de “Snickers”, con una cremosa mantequilla de maní que respeta fielmente la receta de ese snack, y el de “cookies & cream”, con trocitos de galleta Oreo, nada empalagoso.

Para los que prefieren los de agua, hay dos perfectos para los días invernales, porque son verdaderas bombas de vitamina C: el de espinaca, piña y naranja, y el de limón, hierbabuena y jengibre.

HORARIO: Lu. a vi., 10.30 AM a 8.30 PM; sá. y do., 10.30 AM a 9.30 PM PRECIO: Cono simple, $ 2.000; 800 cc, $ 6.990 ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Gelato Xocolat

Medio escondido en un tranquilo barrio de Vitacura está Gelato Xocolat, un local especializado en chocolates y helados.

Abrió hace a fines de 2017 y ya se ha hecho famoso por sus productos escogidos por el chef belga Mathieu Michel, uno de sus dueños.

Ahí tiene más de 200 sabores, varios apropiados para esta temporada menos calurosa, como el de “arrope de algarrobo”, que se inspira en ese tradicional jarabe, untuoso y algo harinoso.

Otra opción ad hoc es el de “chocolate 73%”, con cacao vietnamita, suave y que lleva trocitos de chocolate arriba.

Pero hay uno que no puedes dejar pasar: el de pistacho, hecho con ingredientes que vienen de Sicilia y trozos de este fruto seco que crujen mientras se esparce el sabor en la boca. Hay que tener suerte, porque se agota apenas llega.

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM; do., 12 PM a 7 PM PRECIO: Simple, $ 2.500; 500 cc, $ 6.000 ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Patagonia Schokoland

Esta cafetería y chocolatería, que tiene 50 preparaciones de chocolate caliente, debutó a principios de este año.

Como su estreno fue en pleno verano, quienes la conocieron fueron también en busca de su otra especialidad, los helados, todos hechos con materias primas traídas de Italia.

En Patagonia Schokoland, el helado de chocolate está en seis variedades, desde el blanco al amargo.

Prueba el de “72% de cacao”, con el dulzor justo y el sabor intenso, pero equilibrado, del cacao. Si no quieres tanta azúcar, elije el de “chocolate hipoglucémico”, con fructosa y 57% de cacao, ideal también para diabéticos.

Otro especial para cucharear frente al televisor bien tapado y en cama es el de "mazapán", que tiene pequeños pedazos del que venden en la tienda.

Si quieres innovar, pide el de "caramelo", con un toque salado y cereal cubierto de chocolate encima.

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 8.30 PM; sá. y do., 10 AM a 8.30 PM PRECIO: $ 2.000 el simple; $ 8.900 los 850 ml ESTACIONAMIENTO: Bajo la Plaza Perú, $ 1.000 la hora.