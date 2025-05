Más de 25 entretenidas películas de Navidad que encuentras en Netflix

Nuestro secretito 2 ok

El Grinch

Da lo mismo si es Navidad o no: siempre darán ganas de volver a ver en familia a esta película sobre el Grinch, la malhumorada criatura verde que detesta esta festividad. Tanto, que decide robársela.

Es uno de los personajes más famosos del dibujante y escritor estadounidense Theodor “Dr. Seuss” Geisel, creador de relatos como ¡Horton Escucha a Quién!, El Gato Ensombrerado y ¡Cómo el Grinch Robó la Navidad!

El mismo que llegó a pantalla en una cinta animada para la TV de 1966, y que luego todo el mundo conoció en la película de acción real con Jim Carrey, que se estrenó en 2000 y que puedes ver en Netflix.

Nuestro secretito

Nuestro secretito

Hace un par de años, la actriz Lindsay Lohan regresó a la pantalla en Navidad de golpe, una comedia romántica ambientada en esta festividad y que se convirtió en un éxito de fin de año.

Ahora vuelve a incursionar en el mismo subgénero, el de las comedias románticas navideñas, con Nuestro secretito.

Película donde la famosa actriz estadounidense interpreta a Avery, una joven que está de novia con su mejor amigo de toda la vida, Logan (Ian Harding).

Sin embargo, durante la celebración navideña deciden terminar su relación, luego de que ella acepta un trabajo en Londres y él protagoniza un papelón tras esa decisión.

Y después de 10 años sin verse, accidentalmente se vuelven a reunir en una complicada situación y también en plena época de festividad.

En un reencuentro que provoca momentos incómodos y otros graciosos y que demuestra que los milagros de Navidad sí existen (al menos en la pantalla).

Navidad de golpe

Aunque algo predecible, pero entretenida y emotiva, Navidad de golpe tiene como protagonista a Lindsay Lohan en el rol de Sierra, la hija del magnate de los hoteles Beauregard Belmont (Jack Wagner) .

La cual poco antes de Navidad recibe la propuesta de matrimonio de su novio, el influencer Tad Fairchild (George Young), para después tener un accidente que la hace caer de la cima de una montaña.

Tras lo que es rescatada por un lugareño llamado Jake Russell (Chord Overstreet), quien la traslada rápidamente al hospital donde descubren que está amnésica, por lo que él ofrece acogerla en su hostal.

Lugar en que el viudo vive junto a su hija Avy (Olivia Perez) y su suegra Alejandra (Alejandra Flores), y donde Sierra, que ahora se hace llamar Sarah, comenzará a descubrir el encanto de las cosas simples.

Las-cronicas-de-Navidad-dos-ok.jpg la-tercera

Las crónicas de Navidad 2

El mismo equipo que diera vida a clásicos como Mi pobre angelito y Harry Potter y la piedra filosofal está detrás de un de las películas de Navidad más exitosas de Netflix.

Aquí, el conocido actor Kurt Russell interpreta a un Viejo Pascuero bien mundano e irónico, uno que sabe perfectamente quién se ha portado bien y quién no.

El trineo ha resultado dañado y Santa, con la ayuda de la pequeña Kate y su hermano, deberá resolver el problema y salvar la Navidad en esta comedia para disfrutar en familia.

Mucho mejor si ves también la secuela de Las crónicas de Navidad, que acaba de estrenar Netflix, y donde Kate tendrá que vivir nuevas aventuras para salvar la celebración.

El-diario-de-Noel-9.jpg KC Bailey/Netflix

El diario de Noel

El realizador y productor estadounidense Charles Shyer retoma el doble papel de director y guionista, estrenando en Netflix su primer largometraje en 18 años: El diario de Noel.

Película con la que continúa por la senda de la comedia romántica, tras haber dado vida a títulos como ¿Quién llamó a la cigüeña? (1987) y El padre de la novia (1991).

Para la cual toma como inspiración el libro The Noel diary, una de las muchas novelas del autor estadounidense Richard Paul Evans con temática navideña y sentimental, con la historia de un escritor de best-sellers de misterio que no ha retornado a su pueblo natal en 20 años, pero debe volver y enfrentar su pasado, mientras conoce a Rachel.

El mismo relato que ahora se convierte en un largometraje con más drama que humor, protagonizado por Justin Hartley (This Is Us) y Barrett Doss. En una historia tan simple como encantadora, que tiene algo de comedia, pero más de romance y drama, junto la superación de lo malo del pasado para poder disfrutar lo bueno del presente.

Que-Duro-es-el-Amor-8.jpeg la-tercera

¡Qué duro es el amor!

En esta comedia romántica el catfishing, o la usurpación de identidad en las redes sociales afecta a una treintañera de Los Angeles que busca a su media naranja en una aplicación de citas.

Su nombre es Natalie Bauer (Nina Dobrev) y al comienzo del relato es “víctima” de fallidos encuentros que concreta a través de dicha aplicación, los que replica en la columna que escribe para el sitio Slash Media, que se ha convertido en su manera de ganarse la vida.

De esa manera conoce a Josh Lin, un atractivo fanático de las actividades al aire libre que vive al otro lado del país, en Lake Placid, Estado de Nueva York. El cual tiene ascendencia asiática, habla tres idiomas, es simpático y comienza a comunicarse con ella a diario.

En Navidad decide visitarlo sorpresivamente, pero al llegar se da cuenta de que Josh (Jimmy O. Yang) no tiene nada ver con las fotos que de él había visto en internet.

Ahí parte una sucesión de situaciones predecibles y engaños objetables, que logran entretener al espectador por varios momentos, sin llegar a ser memorables.

La-típica-Navidad.jpg la-tercera

La típica Navidad

La película noruega La típica Navidad se sumó a la oferta festiva de Netflix con una historia con romance y comedia, pero también diferencias culturales.

Las que son parte de la película escrita y dirigida por Petter Holmsen (Post mortem: Nadie muere en Skarnes) que, como se revela en pantalla, está inspirada en la vida real.

La que inicia su relato muy lejos del norte de Europa, en la estadounidense Los Angeles, donde Thea (Ida Ursin-Holm) y Jashan (Kanan Gill) viven juntos desde hace un tiempo.

Una relación que pasa a una etapa completamente diferente después de que se comprometen en matrimonio y Thea invita a su novio a celebrar Navidad con su familia en Noruega.

Pero hay un pequeño detalle: Thea todavía no le ha contado a su mamá, Anne-Lise (Marit Andreassen) sobre su compromiso y tampoco que su futuro yerno es de la India.

Scrooge.jpg Courtesy of Netflix

Scrooge: cuento de Navidad

En 1843 Charles Dickens escribió Cuento de Navidad, novela corta que con el paso de los años se convertiría en un símbolo de la festividad de Nochebuena y ahora revive en Scrooge de Netflix.

La más reciente mirada al trabajo del literato británico que expone la historia del avaro y cascarrabias Ebenezer cuando es visitado por espíritus que le dan una lección sobre el sentido de la Navidad.

Una nueva mirada al clásico que ya ha inspirado otras películas y que ahora retorna a la pantalla en la versión del estudio británico Timeless Films que mezcla el género animado con el del musical.

En un relato ambientado en el Londres victoriano, donde Scrooge cobra las deudas a quienes les ha prestado dinero, a pesar del ambiente festivo que le rodea y que tiene a su sobrino entre los que más lo disfrutan.

Sin embargo, el gruñón prestamista deberá enfrentar esa misma noche uno de los pasajes más inusuales y aleccionadores, al recibir la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presente y futuras.

El-Chico-que-Salvó-la-Navidad-10.jpg Netflix/Studiocanal

El chico que salvó la Navidad

El libro A boy called Christmas, de Matt Haig, es la inspiración de esta película navideña británica que combina nieve, elfos, magia y la buena voluntad de un niño.

El que se llama Nikolas (Henry Lawfull) y quien vive con su papá leñador, Joel (Michiel Huisman), en un bosque finlandés, en la humilde casa que los cobija del invierno, pero no los ayuda con la escasez de alimento.

Sin embargo, hay algo que los mantiene contentos a pesar de la adversidad: el recuerdo de su madre y esposa, quien llamaba Christmas (Navidad) al niño y falleció hace un par de años, dejándoles la memoria de su alegre y bondadoso carácter, además de un cuento.

El mismo que Nikolas le pide a su padre que le narre cada noche y que revive la historia de una niña que descubre el lugar exacto donde se encontraría Elfhelm, el pueblo en que viven los elfos mágicos.

Pueblo al que Nikolas irá en su búsqueda, viviendo una aventura que no estará exenta de peligros y bastantes descubrimientos, en una historia que cuenta el origen de la Navidad mezclando buenos deseos, algo de drama familiar y fantasía.

Una-Navidad-en-California-2-ok.jpg la-tercera

Una Navidad en California

No todas las películas de Navidas están dirigidas especialmente a los niños. De todas maneras, esta cinta se puede ver en familia, porque se centra en un romance ambientado en esa época.

Eso sí, la Navidad que muestra es bien diferente a las de las películas gringas con esta temática, porque en la soleada California no hay frío ni muñecos de nieve.

Lo que hay sol y calor, el que en las semana previas a las fiestas cae sobre la finca de la familia de Collie (Lauren Swickard), una joven que vive ahí con su madre, quien está enferma de cáncer, y su pequeña hermana.

Últimamente las cosas en la granja no van bien. Debido a los gastos por la enfermedad y a otros deudas, el lugar está a punto de ser embargado. La única salida sería venderlo, pero Collie se resiste a eso, porque ahí están la historia y los reuerdos de su familia.

La principal interesada en comprar la finca es una millonaria familia que quiere instalar ahí su centro de distribución. Para convencerlos de vender, Amy, la dueña de la empresa, envía a su hijo Joseph (Josh Swickard). Y le da un plazo: tiene que conseguir la firma antes de Navidad.

Cuando llega al lugar, el joven se hace pasar por Manny, el peón que debía llegar para hacer las tareas básicas de la granja. El joven empresario es apuesto, al igual que Collie, así que, como ya pueden imaginar, el amor florece rapido en estos parajes vitivinícolas californianos, pese a las diferencias de carácter entre ambios. Y con las víspera de las fiestas como telón de fondo.

Shrek: ogrorosa la Navidad

Shrek-Navidad-ok.jpg la-tercera

Al igual que El Grinch, Shrek detesta la festividad. Eso quedó claro con este especial para la TV, subtitulado Ogrorosa la Navidad.

El famoso ogro verde no quiere celebrarla, pero Fiona quiere darle a sus pequeños ogros una memorable Nochebuena y a Shrek no le queda otra que organizarla.

Al festejo llegan todos sus amigos, Burro, el Gato con botas, Jengi, Pinocho y los Tre Cerditos, y pronto el ogro comenzará a perder la paciencia con tanto alboroto en su casa. Pero también comprenderá el real sentido de la celebración.

La cinta es corta -dura 28 minutos- y muy divertida, así que es una buena opción para ver con los niños más chicos de la casa.

David-y-los-Elfos.jpeg la-tercera

David y los elfos

Otra película de Navidad para ver con niños y niñas en estas fiestas. Llega desde Polonia y ofrece un relato que se inicia en el Polo Norte, un poco antes de las festividades, cuando Santa y la Señora Claus prueban sus dotes como bailarines.

Al mismo tiempo que en la fábrica los elfos ejercen sus labores, ya sea en la realización de distintos juguetes para cumplir los deseos de los niños de todo el mundo, o simplemente instruyendo a los duendes más pequeños en la misión que les tocará cumplir a futuro.

Entre ellos destacan el algo egocéntrico Albert (Jakub Zajac) y el pequeño David (Cyprian Grabowski), quien vive con su familia en un sector rural donde celebran la Navidad alegremente junto a amigos y vecinos. Un evento que también sirve como despedida, ya que pronto David y sus padres dejarán la casa de los abuelos para mudarse al barrio de Wilanów, en Varsovia.

En ese lugar el duende deberá encontrarle un verdadero sentido a su labor navideña, en una mágica y colorida aventura, que por momentos se siente un poco extensa, pero logra reflejar el verdadero sentido de la celebración, donde son claves la amistad, la familia y la magia del corazón.

Noches-Blancas-1.jpg Steve Wilkie

Noches Blancas

Una tormenta de nieve cae sobre un pueblo en la víspera de Navidad y enreda los destinos de un grupo de estudiantes de último año.

Una agradable comedia protagonizada por Isabela Moner, Shameik Moore y Kiernan Shipka, especial para ver en una relajada tarde previa a Nochebuena.

La-Nochebuena-es-mi-condena-1-ok.jpg la-tercera

La nochebuena es mi condena

En esta comedia brasileña se cumple el sueño de millones de niños: todos los días es Navidad. Aunque para Jorge (Leandro Hassum), su protagonista, es más bien una pesadilla.

Y eso es lo que le sucede tras un hechizo del abuelo Nhanhão (Levi Ferreira), quien para enseñarle el sentido de esta celebración lo condenó a despertar cada día en Navidad. Pese a que su vida transcurre, solo recuerda esa jornada.

Mientras sus hijos crecen, asciende en su trabajo y su matrimonio se demorona, el protagonista sigue encerrado en un buclé con villancicos, regalos, pavo asado y reuniones familiares, que se repiten una y otra vez.

Con gracia y humor, la cinta también tiene el mérito de apostar por una historia navideña que, si bien la puede disfrutar toda la familia, no está dirigida especialmente al público infantil.

Familia-revuelta-3.jpg la-tercera

Familia revuelta

La actriz estadounidense Jennifer Garner retornó al papel de madre y a Netflix, después de sus cintas El proyecto Adam y ¡Hoy sí!, con la comedia Familia revuelta.

El título hecho para la plataforma con que Garner además se reencuentra con otro apartado fílmico que ha sido parte de su carrera: las películas sobre cambio de cuerpos.

Una categoría famosa por producciones como Viernes de locos -en sus diferentes versiones- y Quisiera ser grande, con Tom Hank, a la que ella aportó Si tuviera 30 en 2004.

Para ahora reencontrarse con los intercambios corporales en la nueva realización dirigida por McG, que reinterpreta el libro Bedtime for mommy, de Amy Krouse Rosenthal.

Donde encarna a Jess, una ocupada madre y profesional que experimentará junto a su marido e hijos una complicada e inesperada situación, en plena temporada navideña.

Amor de calendario la-tercera

¿Cómo se pasan las fiestas anuales sin una pareja? Eso es lo que se cuestiona Amor de Calendario, una cinta donde aparece el concepto de “fiestamigo”, o holidate en el inglés original.

Este consiste en tener a un conocido con el que te llevas bien, y con quien irás a las reuniones familiares de Navidad, San Valentín o Pascua de Resurrección.

Eso es lo que hace, justamente, su protagonista Sloane (Emma Roberts), una profesional que a sus casi 30 años de edad sigue soltera, y quien hace un trato con el australiano Jackson (Luke Bracey), para asistir a todos esos eventos, en que su madre y hermanos la critican por no tener una relación formal.

Así comienzan una serie de celebraciones que reafirman la química entre ellos y que incluye una alcoholizada noche de sexo. Hasta que un pequeño accidente lo cambia todo y Jackson se da cuenta que sus sentimientos han cambiado, pero Sloane se niega a abrir su corazón.

Intercambio de Princesas

Intercambio-de-princesas-OK.jpg la-tercera

Intercambio de Princesas

La bella Vanessa Hudgensasume aquí dos papeles, el de una repostera que va a Europa a un concurso de pasteles de Navidad, y el de una princesa que está algo aburrida de su rol y que luce exactamente igual a la cocinera.

Ambas deciden intercambiar roles, pero no todo es tan sencillo como esperaban, sobre todo en materia amorosa.

Una comedia livianita y que luego tuvo una secuela: Intercambio de princesas 2, donde Hudgens interpreta nada menos que tres roles.

Jingle-Jangle-1-ok.jpg la-tercera

Jingle Jangle

Es una de esas películas de Navidad ideales para ver en familia en Nochebuena.

De hecho, los niños son los que más van a disfrutarla, porque como buena historia navideña tiene magia, fantasía y un mensaje que deja lecciones.

La historia es la de Jeronicus Jangle (Forest Whitaker), un inventor que fabrica los juguetes más increíbles, los que vende en su tienda Jangle and things, un lugar mágico y que los niños adoran.

Pero tras una mala racha, ese lugar se convierte en un casa de empeños. Pero todo podría cambir con la llegada de su nieta y un juguete revolucionario.

Una aventura llena de magia, que incluye números musicales, un pequeño pueblo que parece sacado de un cuento y la enseñanza de que los sueños se pueden hacer realidad.

La-familia-Claus.jpg la-tercera

La familia Claus 3

La cinta belga-neerlandesa presenta una secuela de la saga navideña, donde una vez más la fantasía se mezcla con drama y comedia, en otra aventura junto a Santa y su nieto.

Los personajes que se presentaron al mundo en 2021, cuando la primera La familia Claus fue adquirida por Netflix para su catálogo de títulos festivos tras debutar en cines de Europa.

Los mismos Noël (Jan Decleir) y Jules (Mo Bakker) que retornan en una tercera cinta que apunta a divertir a la familia con una trama simple, pero que por momentos se siente forzada.

Con un relato que se inicia cuando los Claus viajan a Innsbruck y poco después la hermana menor de Jules descubre la bola de nieve mágica que él y Santa usan para viajar por el mundo.

Un Príncipe de Navidad: bebé Real

Bebe-real.jpg Cos Aelenei

Un Príncipe de Navidad: Bebé Real

El mejor regalo para Aldovia en la Navidad es un bebé real. Pero antes, la reina Amber deberá resolver un misterio monárquico para poder salvar a su familia y a su reino.

Rose McIver, Ben Lamb, Alice Krige son las protagonistas de esta película.

El-caballero-de-la-navidad.jpg la-tercera

El Caballero de la Navidad

Vanessa Hudgens se repite el plato en este listado películas de Navidad, interprentando a una profesora de ciencia dulce, inteligente y con el corazón roto.

Un día conoce a sir Cole (Josh Whitehouse), un caballero medieval a quien una hechicera transporta al presente y que ae en Ohio justo para Navidad.

Ambos se hacen amigos y ella guía a sir Cole a través del mundo moderno y lo ayuda a encontrar la misión verdadera para poder volver a casa.

Pero la aventura los une más de lo que esperaban: ¿podrán separarse cuando llegue el momento?

Operación feliz Navidad Ricardo Hubbs/NETFLIX © 2020

esta cinta familiar toma como eje una iniciativa nacida en los años 50 y que, hasta ahora, lleva a cabo la Fuerza Aérea estadounidense, con la ayuda de sus similares de Japón y Australia.

En ésta, los miembros de la base Anderson, recaudan juguetes, ropa y víveres, y las entregan a los habitantes de islas e islotes que forman parte de la Micronesia.

Este trabajo es cuestionado por la Congresista Angie Bradford (Virginia Madsen), quien madan a suasistente legal Erica Miller (Kat Graham), para analizar si se puede cerrar.

Al llegar Erica, poco a poco, se fue seduciendo por el oficial Andrew Jantz (Alexander Ludwig), quien es muy querido por todos sus colegas, y quien también, le ayuda a reencontrarse con el sentido de la Navidad.

Navidad-1.jpg ANNA KOORIS

Navidad, Loca Navidad

Sus cuatro materialistas hijos tienen en claro qué quieren para Navidad, pero este popular DJ de radio (Romany Malco) acaba de perder el empleo.

Entonces, todos se ven obligados a hacer ajustes y pronto se dan cuenta de que conformarse con menos es mucho más gratificante de lo que podrían haber imaginado.

Además de ser una historia romántica y familiar, la película también quiere ser un cuento sobre autosuperación y esperanza, porque la protagonista debe reinventarse para sacar adelante a su familia.

Navidad en África

Navidad-en-África.jpg Ilze Kitshoff

Navidad en África

Ya que su hijo está por ir a la universidad, Kate Conrad (Kristin Davis), una mujer con una vida ajetreada en Manhattan, organiza una segunda luna de miel con su marido.

Pero en vez de agradecerle la sorpresa, el hombre pone punto final a la relación y la deja plantada.

Kate decide ir sola a un safari por África. Allí, en una parada en Zambia, ayuda al piloto Derek Holliston (Rob Lowe) a rescatar a un bebé elefante que ha quedado huérfano. Juntos, cuidan al animal hasta que se recupera en un santuario de elefantes.

Kate extiende su viaje hasta Navidad. Ahora que el amor toca nuevamente a su puerta, ¿volverá a casa o apostará por esta nueva aventura de vida?

Una-Navidad-en-California-2_2.jpg la-tercera

Una Navidad en California 2

Es la comedia romántic con la historia de cómo un relajado heredero recibía la misión de convencer a una decidida chica y su madre de vender la granja lechera familiar a la empresa inmobiliaria de su progenitora, a cambio de un ascenso.

Pero Joseph Van Aston (Josh Swickard) no contaba con que una confusión de identidad lo haría a convertirse en trabajador de Callie Bernet (Lauren Swickard), para más tarde enamorarse de su joven patrona, dejando atrás todos los planes de compra de terrenos.

Y a días de una nueva Nochebuena, arriba a la plataforma su secuela, donde la pareja enfrenta varios cambios en su relación, como la inesperada propuesta matrimonial de Joseph a Callie.

En una segunda parte que busca ahondar en sus personajes y conflictos, olvidando por completo que los ingredientes que hicieron funcionar a la cinta original fueron la simpleza de su historia y la simpatía de su reducido grupo de personajes.

El Calendario de Navidad

Películas Netflix 2018 la-tercera

El Calendario de Navidad

Un antiguo calendario de adviento llega a manos de una joven fotógrafa a la que no le están resultando muy bien las cosas.

El objeto resulta ser mágico, por lo que los deseos más importantes de la protagonista comienzan a hacerse realidad en esta comedia romántica navideña que protagonizan Kat Graham y Quincy Brown.

