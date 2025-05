Más que Madres: Por el agrado de ver a tres grandes actrices

Mas que madres OK

Tres mamás y buenas amigas, Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) y Helen (Felicity Huffman), echan de menos que sus hijos —que se han independizado y viven en Nueva York— las llamen para el Día de la Madre. Entonces, deciden ir a verlos y averiguar cómo están. Esa es la trama de Más Que Madres (Otherhood), la nueva comedia de Netflix.

Obviamente que al llegar a la Gran Manzana producen sorpresa, incomodidad y hasta el enojo de sus vástagos, pero ellas perseveran y, la verdad, consiguen solucionar algunos cabos sueltos, y los sentimientos de culpa y de abandono que aprobleman a ambas partes, hijos y madres.

Mas-que-madres-1-OK.jpg la-tercera

Más que Madres | Netflix

Dirige la cinta Cindy Chupack, escritora y productora de la exitosa serie Sex and the City. Si a eso le sumamos el tremendo currículum de sus protagonistas, todo auguraba una muy buena película, deseos que quedan truncos, porque Más que Madres no convence, sobre todo porque se queda en la superficie, en la trivialidad.

Tampoco hay demasiado humor y los pocos momentos que sacan sonrisas se deben al oficio actoral, sobre todo de Angela Bassett, quien, además, narra en off un par de minutos, llenando el espacio con su profunda voz.

Hay algo de chispa, sí, y para los amantes de las buenas actuaciones ver a Arquette, Bassett y Huffman en una sola película tiene mérito por sí mismo.

