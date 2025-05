Oscar Isaac y Olivia Wilde protagonizan La Vida Misma, lo nuevo de Dan Fogelman

El estadounidense Dan Fogelman ya se había hecho de un nombre como guionista de películas, gracias a su labor en Cars, Enredados y Loco y Estúpido Amor.

Además es conocido como un creador de varias series exitosas. Un buen ejemplo ocurrió en 2016 dio vida a uno de los espacios dramáticos más comentados de la TV norteamericana de los últimos años: This is Us, el espacio centrado en los Pearson, la familia conformada por Jack y Rebecca y sus hijos Kevin, Kate y Randall.

Ahora, Fogelman suma el rol de realizador al de escritor en una cinta coral marcada por las alegrías y sinsabores de, como lo dice su título, la vida misma.

En su relato se conocen cinco historias que, como se sabrá con el correr los minutos, están relacionadas, pero transcurren a lo largo de distintas generaciones y en distintos continentes.

Entre ellos se cuenta Will Dempsey (Oscar Isaac), quien concurre a una nueva cita con su terapista, la Dra. Cait Morris (Annette Bening), para lograr superar al abandono de su esposa Abby (Olivia Wilde).

Poco después se podrá conocer su historia de amor, como también las vivencias de otros personajes.

DIRECCIÓN: Dan Fogelman PROTAGONISTAS: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Olivia Cooke, Antonio Banderas GÉNERO: Drama EDAD: Para todo espectador mayor de 7 años