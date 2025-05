Ozark: Una segunda temporada igual de tensa e intrincada

Luego del éxito cosechado por Ozark en su primera temporada, la segunda llega con promesas de mantenerse como una de las favoritas.

Y más aún por su protagonista, Jason Bateman, está de candidato como "mejor actor principal de serie dramática" para los premios Emmy.

La serie que captó la atención de varios por su intrincada y tensa trama, sobre un asesor financiero de Chicago que se mete en serios aprietos luego de que sus compañeros osaran robarle dinero a un capo de un cartel mexicano al que "asesoraban", lanzó la segunda temporada el viernes 31 de agosto.

Primera temporada

La serie arranca cuando Marty Byrde (Jason Bateman), un ejecutivo de una consultora financiera, debe hacerse hacerse cargo una millonaria deuda que dejaron sus ex compañeros luego de "tomar prestada" una cuantiosa suma de dinero de uno de sus clientes, un poderoso capo de un cartel mexicano.

Sin posibilidad de optar demasiado, Byrde se traslada con toda su familia Ozark, un resort perdido en Misuri, para improvisar una serie de negocios que permitan lavar el dinero y, además, recuperar lo que debe al narcotráfico.

Perseguido por el FBI, agobiado por los problemas familiares que arrastra de su vida en Chicago y envuelto en nuevos aprietos en su nueva vida en Ozark, la serie mantiene la tensión a lo largo de sus 10 capítulos.

Dirigida por Bill Dubuque, uno de los puntos fuertes de la serie es también la actuación de Laura Linney (You can count on me) como Wendy Byrde, quien aunque distanciada de su marido, apoya los movimientos de su marido y se suma a los turbios negocios.

Segunda temporada

En la segunda temporada, el lavar dinero para los Byrde se vuelve aún más complejo, porque los turistas se han ido de Ozark y Marty debe encontrar nuevas maneras de "invertir".

Y todo se complica también con la llegada una abogada del cartel, Helen Pierce (Janet McTeer, nominada a un Oscar), quien llega a sacudir todo cuando los Byrde están logrando estabilizarse.

Lo peor es lo que sucede con Ruth Langmore (Julia Garner) -en la foto-, quien ha sido una pieza clave para Marty en Ozark, sufre una crisis de identidad que amenaza lo logrado en el tiempo que llevan en el resort.

Aunque algunas críticas hablan de falta de verosimilitud en la serie, ésta sigue siendo una de esas buenas excusas para llegar a "remojar" en la noche a la casa, porque es un show de calidad, de producción impecable, actuaciones destacadas y un soundtrack y una fotografía que quedan en la memoria.

