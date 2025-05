Papa John´s tiene una nueva pizza vegana y con delivery

Papa John´s seguro te suena. Hablamos de una de las cadenas de pizzas con mayor presencia en el mundo y que en Chile tiene locales desde Antofagasta a Puerto Montt.

Esta empresa acaba de agregar a su carta dos opciones veganas con especial foco en los ingredientes.

Una de ellas es la Not Meat, el nuevo producto de la NotCo, la compañía chilena creadora de la Not Mayo y la Not Milk, y que logra un sabor y textura similar a una pizza con carne, pero hecha 100% en base a plantas. Además de un queso totalmente vegetal de la marca Follow Your Heart.

Papa John´s con opciones veganas

Papa-Johns-vegana-listo.jpg la-tercera

Foto: Papa John's

El precio de las nuevas pizzas veganas va desde $ 9.100 la mediana, a $ 15.900 la extra grande.

Y las opciones son "The Vegan Roya", con champiñones, pimiento verde, aceitunas negras y la Not Meat, más queso vegano, por supuesto.

Además de la "The Vegan Queen"con queso sin proteína animal de Follow Your Heart, champiñón, pimiento verde, cebolla, choclo y tomate.