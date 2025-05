Patio Weber: Expertos en parrillas en Nueva Costanera

Hace un mes que abrió un restaurante especializado en parrillas en Nueva Costanera, casi al llegar a Alonso de Córdova. Patio Weber ha sido un éxito y a partir marzo, empezará a funcionar durante las noches.

Vaya a conocerlo este viernes, el día de su debut noctuno, y verá cómo lo reciben en este quincho con barbacoa a la vista, donde se cuecen desde carnes hasta verduras que el insumo principal para sus sánguches.

Pruebe el “brisket” ($ 9.900), en generoso pan peruano y relleno con tapapecho blando con un leve toque ahumado y coleslaw (la ensalada de repollo y zanahoria) y acompañado de papas fritas caseras.

Patio-Weber-2.jpg la-tercera

Otro imperdible es el “pulled pork” ($ 9.900), con chancho deshilachado y ahumado —además de adobado con cerveza y ají panca—, y ensalada de manzana y apio. Acompáñelo con la cerveza de la casa ($ 2.800), bien helada o alguno de los tragos largos como la infaltable piscola ($ 4.000).

HORARIO: Ma. y mi., 11 AM a 12 AM. Ju. a sá., 11 AM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.