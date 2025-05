Percy Jackson y los dioses del Olimpo: el personaje literario regresa en la entretenida serie con la firma de Disney+

El joven semidiós, protagonista de la saga literaria creada por el escritor estadounidense Rick Riordan, retorna a la pantalla en Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Un regreso que se concreta a más de una década de su debut en cines con Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010), cinta a la que seguiría Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013).

Largometrajes que lograron un buen resultado de taquilla, aunque no de crítica, además de ser reprochados por el mismo Riordan, debido a su falta de fidelidad con los libros.

Percy-Jackson-4.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

Algo que no sucede con la serie de Disney+ en la que el personaje regresa en gloria y majestad, ya que fue concebida por su creador junto a Jonathan E. Steinberg (The Old Man).

Los encargados de dar vida a ocho emisiones que, como es de suponer, se apegan a la fuente original y poseen un destacado nivel de producción y efectos especiales.

Percy descubre que es un semidiós

Percy-Jackson-8.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

Además de un encantador trío protagónico que se convierte en el motor de un entretenido relato, que mezcla la aventura con la fantasía y los cambios que depara la adolescencia.

En un espacio que llega con sus dos primeros episodios -dirigidos por James Bobin, Los Muppets-, para luego ir estrenando otro semanalmente hasta completar su temporada.

Cuya narración comienza cuando Percy (Walker Scobell) tiene 12 años y asiste a la escuela, enfrentando complicaciones de aprendizaje y el bullying de varios compañeros.

Percy-Jackson-6.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

Algo que ocurre principalmente por la gran imaginación que desde pequeño lo ha hecho ver, o así cree él, criaturas fantásticas y en el último tiempo se ha incrementado notablemente.

Pero todo tiene una explicación increíble: es hijo de un dios de la mitología, como se lo aclara su madre humana, y ahora debe buscar refugio en un campamento para semidioses.

El trío comienza su peligrosa misión

Percy-Jackson-3.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

Lugar en que estará a salvo de los seres que buscan destruirlo, entre ellos el minotauro que ataca a su mamá y la hace desaparecer, como le explica el fauno Grover (Aryan Simhadri).

Quien era su amigo en el colegio, haciéndose pasar por humano para protegerlo, como también lo hará en la misión que encaran junto a Annabeth (Leah Sava Jeffries), hija de Atenea.

Percy-Jackson-11.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

En la que deberán recuperar en nombre del padre de Percy, Poseidón (Toby Stephens), el rayo de Zeus (el desaparecido Lance Reddick), que supuestamente el chico habría robado.

Aunque al parecer el verdadero ladrón sería Hades (Jay Duplass), el señor del inframundo que además tendría a la madre del jovencito, Sally (Virginia Kull) en sus dominios.

Lo que lleva a los chicos a enfrentar diferentes misiones y peligros, en que conocerán a personajes de la mitología como Medusa (Jessica Parker Kennedy) y Ares (Adam Copeland).

Al mismo tiempo que se despliega una entrañable y ágil fábula sobre aceptación, compañerismo y lealtad, en medio de fantásticas criaturas y diferentes deidades.

Ver en Disney+