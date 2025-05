¿Qué leer? Sigue las recomendaciones literarias de Jorge Baradit

Si estás buscando qué leer, buena idea son las recomendaciones de Jorge Baradit, el escritor conocido por su saga Historia Secreta de Chile, que desde su publicación en 2015 ha estado en el ránking de los más leídos. Ya van tres tomos y todos con gran éxito.

Es justamente este autor porteño, quien recomienda tres imperdibles: Solenoide del rumano Mircea Cartarescu, Realismo Capitalista, del escritor británico Mark Fisher, y Después del rock, del crítico de música inglés Simon Reynolds. Entérate acá de las razones de su elección.

Considerada como una de las obras fundamentales del poeta rumano Mircea Cartarescu, esta novela de 2015 es el diario de un escritor frustrado que cuenta su infancia y adolescencia en una ciudad comunista devastada.

"En un texto largo y desestructurado, casi como la letanía de un drogado o un moribundo que repasa su vida, incapaz de reconocer qué pertenece a la realidad, qué a la ensoñación, qué a lo que quizás leyó o que alguien le contó que había leído", explica Baradit sobre este libro del también Premio Austriaco de Literatura Europea 2015.

Pero lo que más lo entusiasma es que "Cartarescu no se frena, acumula capas sobre capas de imágenes oxidadas, pesadillas de la órbita soviética y su herrumbre, trazas de realismo mágico donde Macondo es una forma de Chernobyl mental. Una delicatessen para los que disfrutan esos laberintos donde uno deja ir y correr la imaginación como un ratón radioactivo que busca una salida imposible", señala.

Lo encuentras en la librería Nueva Altamira, esa ubicada en el local 64 del Drugstore (Las Urbinas 23). El valor es de $ 25.800.

El teórico británico fallecido en 2017 Mark Fisher, fue quien publicó este libro que Baradit considera "un clásico", porque analiza los rasgos del capitalismo, el que permea todas las áreas del conocimiento, incluyendo la política, la música y el cine.

En Realismo Capitalista, el "cientista político panketa -como se le denominaba a Fisher-, pone en el quirófano el famoso fin de la historia, del politólogo estadounidense (Francis) Fukuyama. Lo interpela, a veces lo agarra a patadas, en otras lo deconstruye minuciosamente con la moral de los críticos de música y todo en clave pop", explica sobre el texto del año 2009.

Además, lo describe así: "es un libro inteligente y pop, porque el pop puede ser inteligente, si no no existiría la maravillosa editorial argentina Caja Negra. En este volumen viene su famosa frase 'a veces es más difícil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo'. Pataleta frente a la otra famosa frase, pero esta vez de Margaret Tatcher: 'there is no alternative'".

En definitiva es un "libro con olor a suburbio londinense y a disco de los Clash", explica.

¿Dónde lo encuentras? En librería Catalonia y cuesta $ 13.500.

Deconstruir el discurso del pop, eso es lo que hace el crítico de música inglés Simon Reynolds, en su libro Después del rock.

Publicado en 2010, esta edición se centra en la materialidad sonora y, también, indaga en las políticas de clase, raza y género que esconde el pop.

Es un "placer de leer a un mago de la interpretación sonora sacándole sentido sociológico, político, a los timbres y revoluciones hipotímicas del postpunk, la adrenalina paranoide del hip hop o los océanos extáticos en trances electrónicos. Paralelos con formas de las religiones y las militancias pero desde los sonidos, los trastornos del ánimo o la euforia cuando el cuerpo se convierte en caja de resonancia de beats medidos con computadora o flangers diseñados para envolver la mente del nuevo monje audiópata", señala.

En definitiva, es "un placer leer a gente inteligente sacarle ideas a mundos donde son, justamente, las ideas los misterios más escondidos detrás de la arquitectura", finaliza.

Después del rock lo puedes adquirir en librería Lolita (República de Cuba 1724), $ 16.000.