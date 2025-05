Ranking: Las 70 mejores series de todos los tiempos que puedes ver en Netflix (parte 2)

De todas las plataforma de streaming, Netflix tiene uno de los mejores catálogo de series.

Por eso, y cómo sabemos que se trata de un gran océano de producciones, armamos este ranking en que seleccionamos las mejores series de Netflix disponibles en julio de 2024 y las ordenamos según su calificación en IMDB (que va del 1 al 10 en nota).

Aquí tienes la segunda parte, con las series del 35 al 1. Las producciones del 70 al 36 las encuentras acá.

35. Woo, una abogada extraordinaria

Woo, una abogada extraordinaria

Woo, una abogada extraordinaria, estrenada en 2022. Calificación de 8.6

Desde su llegada a Netflix, Woo, una abogada extraordinariase convirtió en todo un éxito entre sus abonados, acumulando ni más ni menos que 45,58 millones de horas de visionado en pocos días.

Un suceso a nivel mundial que hace eco de lo que sucedió con el k-drama en su país de origen, Corea del Sur, y que refleja la buena llegada de las series centradas en personas que son parte del espectro autista, como The good doctor y Atípico, además de la buena factura del espacio escrito por Moon Ji-won.

El cual se centra en Woo Young-woo (Park Eun-bin), quien en su infancia fue diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA) y en su adultez es una abogada que entra a trabajar en el bufete Hanbada.

Ahí, Woo se convierte en la pieza clave de distintos litigios, los que que se exponen en cada uno de los 16 episodios del espacio, que da un gran paso, aunque no perfecto, en la visibilización del espectro autista.

Lo que la convierte en una de las producciones surcoreanas más singulares y atractivas del 2022, al mismo tiempo que su protagonista se posiciona como una de las figuras más entrañables de la pantalla.

34. Atlanta

Atlanta

Atlanta, estrenada en 2016. Calificación de 8.6

Esta comedia dramática es muy popular, por su excelente guión y capítulos muy entretenidos, que la llevaron a ser ganadora de dos Globos de Oro.

Cuenta la vida en Atlanta de Earn (Donald Glover, también conocido como el músico Childish Gambino), un joven inteligente pero distraído, que dejó la universidad y busca un nuevo rumbo para sus días.

Intenta impresionar a la madre de su pequeña hija y a sus padres, quienes lo ven aún como un niño. Así, Earn se convierte en manager de su primo Alfred (Brian Tyree Henry), quien comienza a rapear con mucho éxito bajo el nombre de "Paper Boi". A ellos se les une Darius (Lakeith Stanfield), el mejor amigo del rapero.

Juntos no forman un equipo muy exitoso, por lo que pasan por varios momentos de tragedia, aunque te harán reír. Sin duda, una serie imperdible en Netflix.

Mindhunter

Mindhunter, estrenada en 2017 | Calificación de 8.6

Si te gustan las historias de investigaciones y criminales, esta serie es para ti.

Está ambientada en los '70 y cuenta la historia de Holden Ford (Jonathan Groff), un agente del FBI encargado de negociar con criminales que usan rehenes en sus atentados.

Ford se obsesiona con saber más sobre la forma de actuar de los bandidos, por lo que decide crear perfiles psicológicos de asesinos y violadores para comprender cómo funcionan las mentes criminales.

Junto a su compañero Bill Tench (Holt McCallany) van a las cárceles a entrevistar a asesinos en serie y violadores, para saber detalles de sus crímenes y motivaciones.

Lo interesante es que esta serie está basada en casos reales, e incluso las escenas de entrevistas son casi calcadas de las conversaciones reales con los criminales.

Una producción intrigante e impresionante que en 10 capítulos te permite entrar en la mente de los asesinos más macabros de los 70.

Heartstopper

Heartstopper, estrenada en 2022. Calificación de 8.6

En 2014, Alice Oseman publicó la novela Solitario: esta no es una historia de amor, con la que interesó a los lectores más jóvenes. Pero sería con su webcómic Heartstopper que los atraparía por completo.

Además llamó la atención de la productora See-Saw Films, que compró los derechos para llevar la viñeta a la pantalla. Algo que se concretaría cuando la productora se asoció con Netflix para convertir a Heartstopper en una serie.

La misma que debutó con éxito por la plataforma con la historia del quinceañero Charlie (Joe Locke) y Nick (Kit Connor), un destacado rugbista, ambos alumnos de la Escuela de Varones Truham, de Kent y quienes comienzan a sentirse atraídos mutuamente.

Así se muestra su historia de enamoramiento -y también las de sus amigos- mientras enfrentan la intolerancia de algunos compañeros, en una adaptación tan luminosa como respetuosa con el mundo LGBTQ+, además de realista y natural, que hace que sea muy fácil encariñarse con sus personajes y compartir los confusos momentos que transitan.

31. Dexter

Dexter

Dexter, estrenada en 2016. Calificación de 8.6

Gracias a la serie Six feet under, y su interpretación del segundo hermano Fisher, Michael C. Hall se convirtió en una figura de la TV por cable a inicios de los 2000. Una posición que reafirmó totalmente un par de años después de finalizar ese título de HBO, protagonizando Dexter.

El espacio de Showtime que se convirtió en uno de los más aplaudidos de su época gracias a la singularidad de su trama centrada en un experto forense y asesino encubierto, que acá se pudo ver por la señal de FX y ahora también forma parte de la oferta de la plataforma de Netflix.

Con los que sus antiguos seguidores pueden volver a disfrutar de su trama original, u otros conocer al personaje y sus aventuras, porque en el servicio se pueden ver las ocho temporadas completas de la serie, desde el primer ciclo inspirado en las novelas de Jeff Lindsay.

Donde se presentó al mundo a Dexter Morgan (Hall), el analista forense, experto en salpicaduras de sangre, que trabaja en la policía de Miami al mismo tiempo que dedica su tiempo libre a otra actividad: eliminar a otros asesinos y pervertidos que han eludido a la justicia formal.

Y aunque él mismo destaca de su personalidad la falta total de sentimientos, tiene una profunda relación con su hermana adoptiva Debra (Jennifer Carpenter) y más adelante también se casará y será padre; mientras sigue los pasos de diferentes psicópatas y encara varios peligros.

The Crown

The Crown, estrenada en 2017 | Calificación de 8.6

Con su llegada a Netflix en noviembre de 2016, The Crown comenzó a escribir una página muy importante dentro de los dramas históricos por su destacada factura y actuaciones.

Pero también por llevar a pantalla sucesos que no eran ajenos a los espectadores, ya que habían ocurrido en décadas recientes y se enfocaban en la desaparecida Isabel II.

La monarca británica que se alzó como representante reconocible de la realeza y como una figura de la cultura pop desde mediados del siglo XX, fecha de su coronación.

El mismo momento con que se inició el relato de la serie creada por Peter Morgan, mezclando la realidad con la ficción en torno a Isabel y su papel como reina y cabeza de familia.

Donde son claves las recreaciones de lugares y situaciones, además de la solidez de su elenco, para atrapar por completo al espectador.

29. Line of duty

Line of Duty

Line of Duty, estrenada en 2012. Calificación de 8.7

Hace poco se cumplieron 10 años del debut de Line of duty y desde esa fecha se ha mantenido como uno de los espacios más vistos y aplaudidos de la televisión británica, siendo objeto de nominaciones y galardones a diferentes premios a lo mejor de la industria del entretenimiento de Reino Unido.

Una serie creada y escrita por Jed Mercurio (Bodyguard) de la cual se pueden ver en Netflix cinco de sus seis temporadas, donde siempre el eje de su trama son las investigaciones realizadas por la división de anticorrupción de la policía, o AC-12, de una localidad inglesa que nunca se conoce el nombre.

En la cual trabajan codo a codo los dedicados detectives Steve Arnott (Martin Compston), quien en el capítulo inicial abandona la unidad de antiterrorismo tras una fallida incursión de su equipo, y Kate Fleming (Vicky McClure), bajo la guía del superintendente Ted Hastings (Adrian Dunbar).

Los que en cada ciclo tienen la misión de investigar a un o una colega, luego de que algún detalle de un caso lleva a pensar que de forma premeditada o no actúo lejos de la ética profesional. Como ocurre con el supuestamente intachable inspector en jefe Tony Gates (Lennie James) de la primera temporada.

A quien, entrega tras entrega, se han ido sumando otros oficiales de conducta sospechosa, como la detective Lindsay Denton (Keeley Hawes), el sargento Danny Waldron (Daniel Mays), la inspectora en jefe Roseanne Huntley (Thandiwe Newton) y el policía encubierto John Corbett (Stephen Graham).

28. Arrested development

Arrested Development

Arrested Development, estrenada en 2003. Calificación de 8.7

Cinco temporadas, 84 capítulos y 24 nominaciones a los Emmy son algunas de las cifras que forman parte de la historia de Arrested development, la particular serie creada por Mitchell Hurwitz que se centra en los no menos singulares integrantes de la familia Bluth, luego de que el patriarca es arrestado por fraudes contables.

El que afecta a George Bluth Sr. (Jeffrey Tambor) en el primer episodio y marca el inicio de una nueva vida para sus familiares, aunque la esposa de George, Lucille (Jessica Walter), y su hija, Lindsay (Portia de Rossi), no abandonan sus costumbres de gente adinerada, aunque ya no quede mucho en sus cuentas corrientes.

Al mismo tiempo que Michael (Jason Bateman), el más centrado de sus hijos, trata de mantener a flote lo poco que queda de la compañía familiar, mientras lidia con el hecho de ser padre soltero del adolescente George Michael (Michael Cera), quien no puede controlar las hormonas cuando está cerca de su prima Maeby (Alia Shawkat).

Esta última es la rebelde hija de Lindsay con su marido, el inusual Tobias Fünke (David Cross), quien perdió su licencia de psiquiatra y siguió su vocación de actor, con no mucho talento. Aunque si de inusuales se trata, tampoco hay que olvidar a los otros dos integrantes de los Bluth: Gob (Will Arnett) y Buster (Tony Hale).

El primero es el hijo mayor de la familia y un mago profesional no muy exitoso, que fue echado de la Alianza de Ma7os por revelar los secretos de los trucos. Mientras, el segundo es el menor de los hermanos, quien es sobreprotegido por Lucille y se convierte en amante de la amiga y vecina de su madre, Lucille Austero (Liza Minnelli).

27. Anne with an E

Anne with an E

Anne with an E, estrenada en 2017. Calificación de 8.7

Entre 1908 y 1938, la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery dio vida a la serie de libros que la convertirían en una figura de la literatura infantil y juvenil, los cuales tendrían su partida con Ana la de Tejas Verdes, el primer volumen con las vivencias de la imaginativa Anne -o Ana en su castellanización- Shirley.

La niña de pelo rojizo y mente activa que también pasó a la pantalla, primero en un telefilme en los años 80 y luego en la aplaudida Anne with an E. La serie que primero debutó en Canadá por el canal CBC, para luego llegar al resto del mundo vía Netflix, donde se convirtió en uno de sus espacios más vistos.

El cual, tomando como base la saga literaria de Montgomery, pero sumándole varios cambios, totalizó 27 capítulos a lo largo de tres temporadas. Las cuales tuvieron su partida cuando los maduros hermanos Marilla y Matthew Cuthbert (Geraldine James y R. H. Thomson), decidieron adoptar un niño.

El cual arribaría desde un orfanato de Nueva Escocia para ayudarlos en el manejo de la granja y la casa familiar de Green Gables. Pero la que llega es una niña llamada Anne, que primero, gracias a su desplante, conquista a Matthew, para luego ganarse el corazón de Marilla y convertirse en una Cuthbert más.

La misma que con el paso del tiempo se transforma en una querida figura en Avonlea, luego de sufrir la discriminación por parte de sus habitantes. Para más tarde vivenciar la amistad, la escuela y los cambios de la adolescencia, mientras desenmascara a un timador y tiñe su pelo, entre otras aventuras.

26. Yellowstone

Yellowstone

Yellowstone, estrenada en 2018. Calificación de 8.7

Desde su ancestral nacimiento, el western ha inspirado películas, novelas, espacios televisivos e incluso videojuegos y cómics, debido al atractivo que en el público produce el mundo de vaqueros, forajidos, pueblos originarios, naturaleza vs. civilización y el inmortal conflicto entre el bien y el mal.

Muchos de los elementos presentes en Yellowstone, la serie definida como neo-western, por su aproximación contemporánea al género, que se convirtió en un éxito de audiencia en su paso original por Paramount Network en EE.UU. y ahora es parte de la oferta de la plataforma de Netflix.

Producción encabezada por Kevin Costner como John Dutton, un poderoso ganadero de Montana que se enfrenta con varios enemigos a lo largo de los diferentes ciclos del show para mantener su rancho.

Una propiedad de miles de hectáreas -más grande que Rhode Island, como lo hacen notar en el primer episodio- que Dutton defiende con dientes y garras ante un empresario inmobiliario, un líder nativo americano, dos hermanos desquiciados y los planes para hacer de su finca un aeropuerto.

En una trama donde John cuenta con la ayuda, aunque no siempre, de sus hijos Beth (Kelly Reilly), Jamie (Wes Bentley) y Kayce (Luke Grimes), que también involucra asesinatos -o intentos de homicidio-, ambición política, adopciones y romance, en medio de la belleza agreste de Montana.

25. Downton Abbey

Downton Abbey

Downtown Abbey, estrenada en 2010. Calificación de 8.7

Para los amantes de los dramas de época, la llegada de Downton Abbeya la pantalla en septiembre de 2010 -primero en Reino Unido para luego debutar en diferentes rincones del planeta- marcó un hito, gracias a su seductora trama y una remarcable ambientación que llevó a la Inglaterra de inicios del siglo XX.

La cual fue creada para la señal británica ITV por Julian Fellowes, quien por esos años era conocido como actor, escritor y ya había ganado un Oscar por su guión para la película Muerte a la medianoche, de Robert Altman. Sin embargo, gracias a la serie su nombre adquirió otro estatus dentro del ámbito televisivo.

Ya que con la historia centrada en las vivencias de la aristocrática familia Crawley, como también las de los empleados en su fastuosa propiedad de Downton Abbey, en Yorkshire, conquistó a los telespectadores del mundo. La cual ahora es parte del catálogo de Netflix con sus 52 episodios, divididos en seis temporadas.

Las que se inician en 1912, cuando Robert Crawley (Hugh Bonneville), conde de Grantham y además padre de tres hijas junto a su esposa estadounidense Cora Levinson (Elizabeth McGovern), enfrenta una grave noticia para su sucesión: su primo y heredero, además del hijo de este, murieron en el hundimiento del Titanic.

Lo que cambia por completo los planes en torno a Downton Abbey, su título y el casamiento de su hija mayor, Lady Mary Crawley (Michelle Dockery), con su primo segundo, agregando otro nombre como sucesor: Matthew Crawley (Dan Stevens), un apuesto abogado que llama poderosamente la atención de Mary.

BoJack Horseman

BoJack Horseman, estrenada en 2014. Calificación de 8.7

Ahora que llegó a su final vale la pena reconocerle todo su mérito a esta serie de animación para adultos que hace reír y reflexionar con un humor muy particular y relatos dramáticos sobre las complicaciones de la adultez.

Para los fans de la serie, tener que despedirse de este adorable y, a la vez, odiable, animal-persona, es una verdadera tragedia. Una estrella del Hollywood de los 90, bien de capa caída, que se ganó los corazones de los televidentes a punta de errores, pero también de uno que otro acierto.

Un personaje antropomorfo quejoso y aproblemado que comparte cartel con amigos y amigas igual de complicados.

Stranger Things

Stranger Things, estrenada en 2016 | Calificación de 8.7

Si no has escuchado de Stranger Things es que, definitivamente, vives debajo de una piedra. Porque desde su debut en 2016, esta serie original de Netflix se convirtió en un fenómeno mundial, logrando niveles de popularidad similares a los de Game of Thrones, según IMBD.

La historia ocurre durante la década de los 80 —que es plasmada en la pantalla de manera magistral, considerando vestuario, escenografía y música— en el pueblo ficticio de Hawkings, Indiana.

El drama comienza luego de que el grupo de amigos formado por Lukas, Dustin y Will terminan de jugar una partida de Castillos y Dragones en casa de Michael. Todos parten en bicicleta a casa, pero antes de llegar a la suya, Will es perseguido por una misteriosa criatura que lo hace desaparecer, sin dejar rastro en este mundo.

Al saber de la desaparición de su amigo, Lukas, Dustin y Michael van a un bosque cercano en su búsqueda y comienzan a sentir la presencia de una oscura fuerza sobrenatural. Ahí es donde conocen a Eleven (Millie Bobby Brown), una misteriosa niña capaz de mover objetos con la mente, que los ayuda a rastrear a Will.

Entretanto, la madre de Will, Joyce Byers (Winona Ryder) y el oficial Jim Hopper (David Harbour), comienzan una desesperada búsqueda que los llevará hasta la dimensión desconocida de "Upside Down" (o el Mundo Bocabajo).

Un drama entretenido y lleno de suspenso que no podrás parar de ver.

Black Mirror

Black Mirror, estrenada en 2011. Calificación de 8.7

Un futuro cercano, lleno de tecnología y muy, pero muy desesperanzador es el argumento principal de Black Mirror, la serie británica de ciencia ficción creada por Charlie Brooker y producida originalmente para Endemol.

Su característica principal es que cada capítulo es una suerte de mini película con una historia distinta, aunque todos parten de una premisa similar: así podría ser el mundo en que vivimos en pocos años más si la tecnología se convierte en algo más importante que los propios humanos.

Así, transita por temáticas marcadas por la distopía, el drama y la tecnología, que han dado vida a un trabajo antológico de emisiones memorables, como la titulada San Junipero.

Sin olvidar al ácido capítulo inicial: The national anthem, que abrió las puertas a uno de los espacios más singulares de la pantalla chica de los últimos años.

21. Dr. House

Dr. House

Dr. House, estrenada en 2004. Calificación de 8.7

El universo de las series está poblado por personajes que han traspasado la trama de sus espacios, convirtiéndose en figuras de la cultura pop.

Dentro de los que en años recientes se cuentan nombres como los de Tony Soprano, Dana Scully, Walter White, Sheldon Cooper y Fleabag.

Sin olvidar a Gregory House, el brillante, aunque sarcástico médico especialista en enfermedades infecciosas, que durante ocho temporadas -o 177 episodios- guió la trama de la serie titulada simplemente Dr. House, bajo la impecable encarnación del actor británico Hugh Laurie.

Quien ya era conocido en Reino Unido por espacios de comedia como A bit of Fry & Laurie y Blackadder, además de sumar papeles en películas hollywoodenses como Stuart Little: un ratón en la familia. Sin embargo, la verdadera fama no llegaría hasta después de noviembre de 2004.

La fecha en que Dr. House debutó por el canal Fox y se conoció al médico, tan genial como misántropo y poco ortodoxo, a cargo de un equipo de colegas del Hospital Universitario Princeton-Plainsboro, en Nueva Jersey, que busca el diagnóstico de enfermedades muy extrañas o desconocidas.

Así, en cada episodio House enfrenta un caso atípico, además de otras complicaciones laborales y personales, junto a su bastón y la adicción que nació por aliviar el dolor crónico de su pierna.

20. Six feet under

Six feet under

Six feet under, estrenada en 2001. Calificación de 8.7

Mucho antes de que el streaming se convirtiera en fenómeno y nacieran conceptos como “guerra de plataformas” y “maratonear”, el mercado audiovisual estaba dominado por la TV por cable. Un servicio que tenía entre sus estandartes a HBO y series por las que el espectador esperaba semana a semana.

Ya que los capítulos se estrenaban cada domingo y el público aguardaba con paciencia a sus espacios favoritos, entre los que durante cuatro años y cinco temporadas se destacó ampliamente Six feet under. La aplaudida producción creada por Alan Ball (Belleza americana) que ahora está en Netflix.

Lo que se traduce en la oportunidad imperdible para reencontrarse, o conocer, la historia en torno a los Fisher y la funeraria que poseen en Los Angeles, desde que la repentina muerte del patriarca, Nathaniel (Richard Jenkins), remece los cimientos de la familia y todo se modifica para sus integrantes.

Partiendo por el mayor de sus hijos, Nate (Peter Krause), quien no solo se ve obligado a volver a la casa familiar, sino que además debe ayudar a manejar el negocio familiar. Solo en el inicio de varios cambios, como también revelaciones en torno los conflictos personales de cada uno de los Fisher.

Entre ellos sus relaciones amorosas, donde intervienen Brenda (Rachel Griffiths), en el caso de Nate, y Keith (Mathew St. Patrick), en el de David (Michael C. Hall), y los problemas con la funeraria. Sin olvidar cómo cada día lidian con la mortalidad, en medio del drama y la comedia negra que los rodea.

19. Está bien no estar bien

Está bien no estar bien

Está bien no estar bien, estrenada en 2020. Calificación de 8.8

Desde su estreno, en junio pasado, este drama coreano atrapó a millones de personas en todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los doramas o series asiáticas más populares de este año.

Una historia un tanto oscura como los cuentos que escribe su protagonista, una joven y exitosa autora de cuentos para niños que parecen sacados del imaginario gótico de Tim Burton.

Incluso, ella misma es como una de las protagonistas de sus relatos: es extremadamente bella, pero también malvada, arrogante y manipuladora.

También es tremendamente obsesiva, algo que quedará en claro cuando en un hospital conoce a Moon Gang Tae (Soo Hyun Kim), un joven asistente de enfermería.

18. Narcos

Narcos

Narcos, estrenada en 2015 | Calificación de 8.8

"Plata o plomo" es una de las frases que más repite Pablo Escobar Gaviria (Wagner Moura) en Narcos, la aplaudida producción original de Netflix que centra sus dos primeras temporadas en la vida del narcotraficante más conocido del planeta.

La serie es relatada en primera persona por Steve Murphy (Boyd Holbrook), un agente de la DEA estadnidense que vuela hasta Colombia con el objetivo de desbaratar la red de narcotráfico montada por Escobar. Al llegar conoce al agente Javier Peña (Pedro Pascal), que se convertirá en su principal aliado en esta cruzada.

Ambos se sumergen en un complejo entramado en que narcos, políticos y policías parecen cortados por la misma tijera, en un mundo en que la violencia y las traiciones son cosa de cada día.

Si te gustan los dramas policiales llenos de suspenso y acción, esta serie definitivamente es para ti.

17. One-Punch Man

One-Punch Man

One-Punch Man, estrenada en 2015. Calificación de 8.8

Ha pasado más de una década desde que ONE, como se hace llamar el ahora famoso artista de manga japonés, publicara el primero de los 141 capítulos que hasta ahora componen el webcomic que comenzó a publicar en el sitio Nitosha.net a partir de 2009. El cual pasaría a ser un manga y luego la serie homónima.

Una última encarnación de One-Punch Man que forma parte de la creciente oferta de anime, o producciones animadas japonesas, que son parte de Netflix. Donde los seguidores de este tipo de espacios pueden encontrar sus dos temporadas, compuestas de 12 episodios cada una y realizadas por diferentes estudios.

En donde se conoce la historia de Saitama, quien vive en la Ciudad Z, uno de los enclaves de una Tierra que se ve asolada por diferentes tipos de criaturas. Las que atentan contra la humanidad y son combatidas por este personaje que en su faceta heroica es conocido como One-Punch Man, un paladín hecho a sí mismo.

El que antes de poseer poderes como volar y esencialmente poder destruir a sus enemigos con un solo golpe -algo que para él es una desgracia, ya que no puede tener una gran pelea-, era un oficinista desempleado que decidió salvar a un niño de una extraña criatura cangrejo, a pesar de su reticencia inicial.

Esto dio pie a que cumpliera su sueño infantil de ser superhéroe y, después de entrenar duramente, desarrollara gran fuerza y poder. Con los que enfrenta a seres nacidos para erradicar al ser humano de la Tierra, mutantes o villanos extraterrestres, ya sea en compañía del cyborg Genos o la Asociación de Héroes.

Dark

Dark, estrenada en 2017 | Calificación de 8.8

Todo un éxito ha resultado Dark, la serie alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese que trata sobre la extraña desaparición de niños en un pequeño pueblo de ese país.

A partir de ese momento comienzan a revelarse las fracturadas relaciones familiares de esos jóvenes, pero también de un extraño caso que viene ocurriendo en el lugar hace más de 30 años.

Una oscura serie que muchos compararon con Twin Peaks, de David Lynch.

15. House of Cards

House of Cards

House of Cards, estrenada en 2013. Calificación de 8.8

Creada por Beau Willimon y basada en la novela homónima de Michael Dobbs, House of Cardses uno de los dramas mas populares y comentados que haya producido Netflix. Y no solo por retratar el oscuro y despiadado mundo en que se mueven los políticos más poderosos de EE.UU., sino porque su protagonista, el actor Kevin Spacey, fue removido de la serie luego de una polémica denuncia de acoso sexual.

La historia se centra en el pragmático matrimonio formado por el congresista demócrata Francis Underwood (Spacey) y su esposa Claire (Robin Wright), que ambicionan convertirse a toda costa en el Presidente y Primera Dama del país.

Para lograrlo desarrollan un elaborado plan que implica traiciones, extorsiones y maquinaciones de todo tipo, que poco a poco va revelando lo despiadado y ambicioso que es este matrimonio.

Aunque luego de su segunda temporada el drama baja su nivel al volverse demasiado complejo, sigue siendo una de las mejores series disponibles en Netflix.

Ojo que, luego de eliminar a Spacey del rol principal, la serie termina con una sexta temporada protagonizada por Wright.

14. Monty Python’s flying circus

Monty Python's Flying Circus

Monty Python's Flying Circus, estrenada en 1969. Calificación de 8.8

Dentro de la cinematografía, películas como Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores y La vida de Brian siempre forman parte de los listados con las mejores comedias de todos los tiempos, gracias a la particular ironía de sus no menos singulares tramas “históricas”.

La primera enfocada en el mítico Rey Arturo y la segunda en un joven judío que es confundido con el Mesías, las que se nutren del irreverente sentido de humor de sus creadores y protagonistas: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin.

El grupo británico que se hacía llamar Monty Python y antes de llegar al cine probó su comedia en el espacio televisivo Monty Python’s flying circus, que transmitió sus 45 episodios por la BBC, entre 1969 y 1974. El cual también pasó a formar parte de los listados con los mejores programas de TV.

Donde cada capítulo se iniciaba con Palin como un náufrago que decía “it’s…” para dar paso a una serie de sketches, con los Python como los protagonistas de diferentes y alocadas situaciones. Entre las que se cuentan un chiste creado por un inglés que debe hacer morir de la risa a los nazis.

Como también el del conflicto entre un cliente y el vendedor de una tienda de mascotas por un loro azul noruego, y el del personero del Ministerio de Andares Tontos.

Sin olvidar las animaciones hechas por Gilliam y las canciones que formaban parte de esta pieza fundacional del humor televisivo.

13. Peaky Blinders

Peaky Blinders

Peaky Blinders, estrenada en 2013 | Calificación de 8.8

Esta serie creada por el guionista británico Steven Knight en 2013 se sitúa en los años 20, entre las dos guerras mundiales y justo en la época de gángsters en Inglaterra.

De hecho, tiene varias similitudes con hechos reales que ocurrieron en el Reino Unido, por ejemplo su nombre: Peaky Blinders. Este fue sacado de una banda que existió en Inglaterra en esa época y que traducido significa algo así como “los cegadores de la visera”, por las hojas de afeitar que los miembros de ese grupo cosían en el ala de sus boinas y que usaban como arma, lo mismo que los protagonistas de la serie.

La historia se sitúa en Birmingham, justo después de la Primera Guerra Mundial y los protagonistas son los miembros de la familia Shelby, ama y señora de las apuestas ilegales en la ciudad, una que debe tratar de prevalecer frente al acoso de la policía y de las bandas rivales.

¿Lo mejor? En esta ficción se notan los enredos políticos de esos años, además de violencia y un poco de amor.

12. Seinfeld

Seinfeld

Seinfeld, estrenada en 1989. Calificación de 8.8

Con la llegada de todas las temporadas de Seinfeld a Netflix, los eternos admiradores de “la serie sobre nada”, como fue bautizada la creación de Larry David y Jerry Seinfeld de fines de los 80, podrán volver a verla, y quienes no la conozcan poder adentrarse en su inusual mundo.

Un total de 180 episodios que la convirtieron en una de las sitcom más aplaudidas de los 90, tanto por espectadores como por la crítica, donde se abordaban las experiencias de su protagonista, una versión ficcionalizada del mismo comediante Jerry Seinfeld, y su grupo de amigos.

El cual estaba integrado por su antigua novia Elaine (Julia Louis-Dreyfus), su amigo desde la adolescencia George (Jason Alexander) y Cosmo (Michael Richards), su vecino casi siempre desempleado y quien es cercano a Newman (Wayne Knight), el cartero antagonista de Jerry.

El núcleo de un relato sin un eje dramático, pero que dio pie a un sinnúmero de absurdas situaciones y personajes no menos excéntricos. Como Yev Kassem (Larry Thomas) el denominado “Nazi de la Sopa”, quien mantenía el orden en su local de comida con rígidas reglas.

Junto al padre de George, Frank (Jerry Stiller) con su frase “serenidad ahora” y el sostén para hombre que le diseñó Kramer, el manssiere; o Tío Leo (Len Lesser), el excéntrico tío materno de Jerry. Algunos de los ejemplos de los singulares ingredientes que hicieron de Seinfeld un clásico de la pantalla chica.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop, estrenada en 1998. Calificación de 8.9

Ya puedes ver en Netflix el famoso anime creado por Sunrise, que debutó en abril de 1998 y que se convirtió casi de inmediato en un referente de la animación japonesa, gracias a un estilo totalmente diferente a lo que en el mundo del anime se había visto hasta ese momento. Lo que lo llevaría a transofrmarse en objeto de culto.

El que ahora llega al streaming con una historia ambientada en 2071, que se narra en 26 capítulos, o “sesiones”, y se inicia con la presentación de la nave Bebop y quienes la tripulan en ese momento inicial: los opuestos cazarrecompensas Spike Spiegel y Jet Black.

Pero pronto tendrán compañía en la nave y en su corgi Ein, un perro que fue modificado en un laboratorios misiones profesionales. Esto porque en una operación fallida Spike encuentra al, y luego se les suma Faye Valentine, una chica adicta a los casinos.

Un trío que lidera el protagonismo de los primeros capítulos, donde se ve cómo Spike y Jet buscan renegados y criminales para ganar los millones de woolongs o urones -la moneda del sistema solar- que necesitan para su sobrevivencia y la mantención de la Bebop.

Todo en medio de lejanos y cercanos sitios de la galaxia, portales espaciales e historias que hacen que Cowboy Bebop nunca deje de entretener. Sin olvidar su música, compuesta por Yoko Kanno y que une el jazz con otros géneros como el blues, el bossa nova y el rock.

10. Así nos ven

Así nos ven

Así nos ven, estrenada en 2019. Calificación de 8.9

Apenas se estrenó en Netflix en 2019, esta miniserie entra de inmediato a la categoría de lo mejor que se puede ver en la plataforma de streaming.

Se trata de cuatro episodios de más o menos una hora que mantienen en vilo a los espectadores con la historia, verídica, de un grupo de adolescentes afroamericanos y latinos que son inculpados injustamente de un crimen atroz.

A pesar de que ninguna prueba lo demuestra, los muchachos son sentenciados a penas de cárcel, causando en quienes ven la serie una sensación de impotencia frente a la injusticia, al racismo y a la inoperancia del sistema estadounidense que tantas veces se ha denunciado.

Un drama cautivante y de gran factura que dan ganas de ver de un tirón.

9. Better Call Saul

Better Call Saul

Better Call Saul, estrenada en 2015 | Calificación de 8.9

Si te gustó Breaking Bad, imposible que no veas Better Call Saul, una serie de televisión creada por los mismos directores de la primera: Vince Gilligan y Peter Gould.

Se estrenó en 2015 y, si bien al comienzo se dijo que era lenta, rápidamente fue ganando adeptos y, también, seguidores de James "Jimmy" MacGill (Bob Odenkirk) o, como se llamó después, Saul Goodman, el abogado fanfarrón e inescrupuloso asesor de Walter White.

Eso sí, esta producción se sitúa en el 2002, seis años antes de conocer a White a lo largo de sus seis temporadas muestra -de manera no lineal- cómo se fue convirtiendo de Jimmy a Saul.

De hecho, en esta última parte, podrás ver cómo el protagonista comienza a barajar posibilidades de trabajo, luego de ser suspendido de toda labor legal por un conflicto familiar y ético.

Ojo, que a medida que avanzan los capítulos van apareciendo más personajes de la premiada serie que dio le origen a ésta, Breaking Bad.

8. Okupas

Okupas

Okupas, estrenada en 2000. Calificación de 9.0

A fines del 2000, en en canal 7 de la ciudad de Buenos Aires se estrenó Okupas, serie escrita y dirigida por el realizador Bruno Stagnaro (Pizza, birra, faso), que marcó un hito en hito en la TV de ese país, por la realidad marginal que mostró y que hasta entonces estaba ausente de la pantalla chica.

Con los años fue alcanzando el estatus de serie de culto y ahora sumó nuevo seguidores, luego de que Netflix, en su aniversario 20, la remasterizara y sumara a su catálogo.

Así, llega a nuevos públicos la historia de Ricardo (Rodrigo de la Serna) y sus amigos, un joven de clase alta que dejó sus estudios de medicina y que se va a vivir a una casa que acaban de desalojar, luego de que su prima Clara se la entrega para cuidar.

Al lugar pronto llegan otros okupas, su amigo de toda la vida y de clase trabajadora, Pollo (Diego Alonso), además de Walter (Ariel Staltari) y el Chiqui (Franco Tirri), dos jóvenes que suelen deambular por las calles.

Junto a ellos Ricardo irá forjando una amistad y descubriendo las drogas y la delincuencia, en una Buenos Aires marcada por la pobreza y la profunda crisis económica y social de esos años.

Una marginalidad que aquí se muestra con crudeza y realismo y que en esta remasterización cuenta con canciones nuevas de Santiago Motorizado, un fan de la serie, como tantos argentinos.

7. Death Note

Death Note

Death Note, estrenada en 2006 | Calificación de 9.0

Basado en el manga original de Tsugumi Ōba, este anime estrenado en 2006 se convirtió en una obra de culto para muchos fanáticos.

Es un thriller policial que narra la historia de Yagami Light, un prodigioso estudiante de bachillerato de Japón que un día encuentra un pequeño cuaderno negro con la inscripción "Death Note" tirado en la calle.

Rápidamente descubre que la libreta pertenece a un dios de la muerte, y que tiene el poder de asesinar a cualquier persona con tan solo escribir su nombre y pensar en su rostro.

Light, con afán mesiánico, comienza a eliminar a los asesinos más peligrosos del mundo. Pero L, un misterioso investigador privado no lo deja actuar tan fácilmente.

Ojo, que es una de esas series de maratón, porque engancha desde el principio y solo tiene 37 capítulos de 20 minutos cada uno.

6. The office (EE.UU).

The office

The office, estrenada en 2005. Calificación de 9.0

Como ya había ocurrido con otros espacios británicos como Man about the house, que pasaría a ser Three’s company -o Tres son multitud-; Being human y Shameless, en 2005 Greg Daniels decidió adaptar para Estados Unidos la serie inglesa The office, creada a inicios de los 2000 por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Los mismos que se unieron a Daniels, como productores ejecutivos y guionistas de algunos de sus primeros episodios, en su versión para la historia ambientada en una empresa de venta de papel, donde a través del mockumentary -o documental falso- se conocieron las vivencias de su variopinto grupo de trabajadores.

Los que eran liderados, en la mayor parte de los años que el espacio estuvo en pantalla, por el egocéntrico Michael Scott (Steve Carell), el gerente de la sucursal de Dunder Mifflin Inc. en Scranton, Pennsylvania. El que se basa lejanamente en David Brent, el jefe en la versión original británica encarnado por el propio Gervais.

Y es con la singular jefatura de Scott como el eje del relato, que durante 201 episodios, distribuidos en nueve temporadas -ahora en su totalidad en Netflix-, el público conoció el día a día de la pequeña oficina de la empresa de venta de papeles, con incluyó algunos malentendidos, romances y pequeños dramas.

Donde en las primeros ciclos siempre rondaba el fantasma del cierre de la sucursal o el despido de algunos de sus empleados, mientras Jim (John Krasinski), uno de los vendedores, y Pam (Jenna Fischer), la recepcionista, se enamoraban; Dwight (Rainn Wilson) trataba de sobresalir y Michael era simplemente Michael.

El último baile

El último baile, estrenada en 2020. Calificación de 9.1

Millones de personas ya han visto esta docuserie producida por ESPN y Netflix, centrada en la leyenda del básquetbol Michael Jordan y la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls. Una época que, como lo saben los amantes de este deporte, también sería la última de Jordan en este equipo.

La gracia de esta producción que estrena un capítulo semanalmente, es que tiene jugosas revelaciones, además de una sucesión de hechos biográficos, deportivos y anecdóticos que la convierten en una de las más entretenidas series documentales de Netflix,

Ojo: esta puede ser vista tanto por amantes del deporte como por el público en general.

Arcane, estrenada 2021. Calificación de 9.1

Un videojuego inspira una de las series animadas más destacables del último tiempo. Se trata de League of Legends, popular juego online donde equipos de 10 competidores se enfrentan en una arena virtual.

Y cuyo universo ahora se expande, llevando la historia años antes de la ambientación original del videojuego para conocer los orígenes de algunos de sus competidores, como Vi, Jinx, Jayce, Viktor y Caitlyn.

Una historia de origen, dividida en tres épocas y que está anclada en la búsqueda de justicia e igualdad, como también en el deseo de poder. Donde los lazos afectivos se hacen más fuertes o se destruyen definitivamente.

Son nueva capítulos los del espacio, realizado por el estudio francés Fortiche, que ya ha colaborado con Riot Games, y que mezcla la animación tradicional con la 3D para conformar una de las mejores series de su tipo.

3. Avatar: La leyenda de Aang

Avatar: La leyenda de Aang

Avatar: La Leyenda de Aang, estrenada 2005. Calificada con 9.3

Una de las mejores series animadas infantiles es Avatar: La leyenda de Aang. Se trata de una adorable y fantástica historia creada por Nickelodeon que cualquiera amará.

En esta verás a un joven monje llamado Aang,que es el avatar quien puede controlar los cuatro elementos (agua, fuego, tierra y viento). Todo, porque él esta destinado a traer el equilibrio al mundo pese a su juventud.

Pero un día la nación del fuego declara la guerra al mundo y este monje, ante la presión, escapa, congelándose por varios años. Al despertar y ver que el mundo esta en crisis, junto a un grupo de amigos decide detener a quienes han traído el desequilibrio a su tierra.

2. Band of Brothers

Band of Brothers

Band of Brothers, estrenada en 2001. Calificación de 9.4

La Segunda Guerra Mundial es una de las grandes cicatrices del siglo XX y, como tal, una inspiración de realizaciones dramáticas para el cine, la televisión y el cable. Un último apartado en el que se ubica Band of brothers, una de las series más importantes de la historia audiovisual reciente.

La cual tras haberse convertido en un título que ejemplifica la calidad de las producciones de HBO, obteniendo además un Globo de Oro y siete premios Emmy, pasó a formar parte del catálogo de Netflix, después de que la primera empresa decidiera sacar de su plataforma, HBO Max, varios títulos.

Una decisión que permitió que el espacio creado por Tom Hanks y Steven Spielberg pueda ser disfrutado por los suscriptores del gigante del streaming, entre ellos nuevas generaciones de espectadores, como también los que quieren reencontrarse con el drama bélico de sus 10 emisiones.

Las que, teniendo como inspiración central la novela homónima del historiador Stephen E. Ambrose -además de la recopilación de experiencias de veteranos de guerra-, muestra las vivencias de los integrantes del grupo de paracaidistas del ejército de los EE.UU., conocido como la compañía Easy.

Desde que se preparan bajo las órdenes del deplorable capitán Herbert Sobel (David Schwimmer), para luego ser guiados por el teniente Thomas Meehan (Jason O'Mara) en su paso al campo de batalla, comenzando en Normandía. En el inicio de un periplo marcado por el horror de la guerra.

1. Breaking Bad

Breaking Bad

Breaking Bad, estrenada en 2008 | Calificación 9.5

Es un clásico. Sí, ya adquirió esa categoría esta serie de televisión estadounidense creada y producida por Vince Gilligan, el mismo de Better Call Saul.

Desde el 2008 que se sufrió y a veces hasta se entendió a este profesor de química enfermo de cáncer, Walter White (Bryan Cranston), que por problemas económicos comienza a "cocinar" y vender metanfetamina con un antiguo estudiante, Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Ahí aparecen personajes entrañables, todos partes de la violenta mafia que se tejía subterráneamente en la ciudad de Albuquerque, y entre ellos cómo olvidar al abogado Saul Goodman y el secuaz de Gus Fring, Mike Ehrmantraut.

¿Te la perdiste? Ahora tienes la oportunidad de verla de corrido y es recomendable hacerlo, porque sus cinco temporadas (la última dividida en dos partes) fueron alabadas por el público y la crítica.

De hecho, esta última le entregó varios reconocimientos, entre ellos el Emmy a Mejor Actor en serie dramática para Bryan Cranston en 2009 y 2010, y el de Mejor Serie en 2013.

