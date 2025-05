Signore, la auténtica pizza italiana

Como buen descendiente de italianos, Francisco Carreño, el dueño de Signore, siempre ha recibido a sus amigos en su casa con buenas pizzas.

Desde seis años lo hace también en su propio local, el que abrió en Av. Vitacura con la idea de ofrecer pizzas con la auténtica receta italiana.

Las de Signore son de las mejores que pueden encontrar en el barrio El Golf y en todo Santiago, con su masa fermentada por 48 horas (lo que la hace más liviana y rica en nutrientes), de borde grueso e ingredientes nobles.

Como está abierta de lunes a domingo, de 8 AM a 12 AM, dan ganas de pasar en cualquier momento a probar una de sus ya famosas pizzas.

Si busca una sencilla e insuperable, pida sin dudarlo su "margherita Signore", la clásica con albahaca fresca ($ 6.500).

(Foto por @consuelog_)

Más contundente es la "magallánica", con tocino, cebolla caramelizada y albahaca ($ 8.900).

También hay buenas pastas en Signore, todas caseras, como los sabrosos ñoquis con mechada ($ 9.900).

Si va en las tardes con amigos, pruebe algo de su coctelería, que desde este verano este local también funciona como bar.

De hecho, es uno de los pocos del barrio locales del barrio que cierra su cocina tarde, pasada la medianoche.

Para acompañar las pizzas bien viene su carta de spritz, diez variedades entre las que se encuentra el "del bosco", con licor de cassi, vodka y prosseco.

Quien prefiera el negroni, ese trago amargo de moda, puede deleitarse aquí con ocho variedades.

HORARIO: Ma. a sá., 8 AM a 1 AM. Do. y lu., 8 AM a 12 AM.

Para llevar a casa

Si quiere llevarse a casa el sabor italiano de Signore, puede visitar también Tan Tano, el emporio que tiene el mismo dueño en Tobalaba 2055.

Ahí, encuentra varios tipos de pasta fresca para cocinar en casa, como fettucine, ñoquis y pansotti.

También hay postres preparados para poner el broche dulce a su festín italiano, desde panna cotta hasta tiramisú.