The Society, el oscuro thriller adolescente que dará que hablar

Podría decirse que esta serie de Netflix es una combinación entre Lost y 13 Reasons why, la producción que habla sobre el bullying y el suicidio adolescente. Y es que The Society, tiene una gracia adicional, no escatima en mostrar cómo actuaría un grupo de jóvenes en un mundo sin adultos.

Todo sucede así, un día cualquiera los padres de estos niños entre 16 y 17 años deciden mandarlos a un campamento producto de algunos problemas de limpieza que estaba sufriendo la ciudad, pero al regreso de éste se encuentran que, misteriosamente, no hay ningún mayor de edad en su tranquilo West Ham.

De hecho, sólo ellos (los adolescentes) pueden comunicarse a través de redes sociales, teléfono e Internet.

The Society la-tercera

Foto: Netflix.

¿Qué pasa después? Eso es lo que mantiene la tensión en todo minuto, sobre todo cuando sus personajes principales -interpretados por los actores Kathryn Newton, Rachel Keller, Jacques Colimon y Olivia DeJonge- comienzan a organizarse racionando la comida y, también, cuidándose de sus pares. Todo para sobrevivir.

Ojo, esta serie de Netflix dirigida por Christopher Keyser está inspirada en libro El señor de las moscas, del novelista británico William Golding.

Una sociedad misteriosa

The Society la-tercera

Foto: Netflix

En total son 10 capítulos de una hora, en los que te trasladarás a un pueblo abandonado que -al parecer- ya no está en el 2019, sino que varios años más adelante.

Al comienzo los jóvenes se toman su libertad como una gran fiesta, con mucho alcohol y consumo de drogas. Pero a medida que pasa el tiempo se dan cuenta que tendrán que crear su propia sociedad e imponer reglas. Eso, a pesar que algunos se nieguen a aceptarlas.

¿Lo mejor? Conocerás a personajes bastante siniestros y otros que deberán sacar personalidad antes de morir en el intento. Suspenso puro y duro en un mundo comandado por adolescentes.

Mírala en Netflix