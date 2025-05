Un documental en Netflix para saber más sobre David Bowie

Tal vez no sea el mejor filme sobre el músico que se ha hecho. Sin ir más lejor, incorpora poco material musical del inglés. Pero The man who changed the world es el documental sobre David Bowie en Netflix que entrega información relevante para saber más sobre su vida e influencia.

Relatado a través del testimonio de varios de sus amigos y conocidos, en la producción se muestran también entrevistas, fotografías y videos de Bowie. Todo ese material da cuenta de los hitos que marcaron su vida, desde su infancia en medio de una familia humilde y retraída, hasta sus últimos días de vida.

El documental da a conocer, además, detalles poco conocidos, como el suicidio a mediados de los 80 de su hermano, enfermo de esquizofrenia e internado desde joven en un hospital.

Por estos días vale la pena darle un vistazo al filme y recordar a esta revolucionaria figura de la música, el cine y el teatro.

Ver aquí The man who changed the world