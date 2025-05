Vacaciones de invierno divertidas: el MIM reabre con ciencia y deporte

Justo que comienzan las vacaciones de invierno, el Museo Interactivo Mirador, MIM, volvió a abrir para que los niños y niñas disfruten de unos días de descanso con panoramas presenciales o virtuales.

Para asistir a este recinto cultural ubicado en la comuna de La Granja, tienes que inscribirte con una semana de antelación a través de su plataforma web.

Ahí, todos los viernes, desde las 11 AM, se habilitará un link para registrarte e ir entre lunes o viernes de la semana siguiente. Ojo, durante estos días la venta de entradas ($ 3.000 niños y niñas y $ 4.000 adultos) comenzará el jueves 15, a las 6 PM.

Habrá varios horarios para elegir: el de la mañana será de 10 AM a 1 PM, con bloques de ingreso a las 10 AM y 11 AM. En tanto, la jornada de la tarde será de 3 PM a 6.30 PM.

MIM deportivo y científico

Foto: MIM

Apenas llegues el museo, tú y tus hijos disfrutarán de actividades relacionadas a la ciencia y el deporte que se ligarán con los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y la recién pasada Copa América.

En las actividades para máximo 15 personas (aforo de 200 visitantes por jornada AM o PM) se harán experimentos que relacionarán la física y la biología y explicarán los movimientos, habilidades y técnicas deportivas.

También conocerás por qué las leyes de Newton y las matemáticas están detrás de los tiros libres de los futbolistas o las piruetas de gimnastas.

Asimismo se continuará con su programa virtual gratuito con un Tour Deportivo que permitirá hacer un recorrido por el museo a través de Zoom, en una hora (previa inscipción). Ahí visitarás espacios del recinto los días martes, jueves y sábado, a las 11 AM y 5 PM. Ojo, es para 100 personas por sesión.

En las Redes Sociales también se publicarán videos que responderán a preguntas como: ¿Por qué nos mareamos al girar? o ¿Qué le ocurre al cuerpo al hacer actividad física? Asimismo, se realizará una transmisión en vivo con la nadadora Bárbara Hernández, especialista en aguas gélidas y reconocida internacionalmente por su trayectoria; entre otros invitados.