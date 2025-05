Ya puedes comprar las entradas para la esperada exposición en Chile de Banksy, el enigmático rey del arte callejero

Tan admirado como controvertido, Banksy es probablmente el artista más enigmático de las últimas décadas.

Pese a que sus trabajos hoy ya son imágenes icónicas del arte callejero y algunas de sus obras se han rematado en millones de dólares, aun se desconoce la identidad del grafitero que habría nacido en Reino Unidos, a medidados de los años 70.

Sin embargo, eso no ha impedido que sus arte gire por el mundo a través de exposiciones como The Art of Banksy: without limits, la muestra que este 2022 llegará a Chile.

Lo hára después de pesar por ciudades como Estambul, Ámsterdam, Melbourne, Berlín, Viena, Varsovia, Seúl y Miami, que ya recibieron a esta exhibición del llamado rey del arte callejero.

Banksy-1-ok.jpg la-tercera

Foto: The Art of Banksy

En Chile la podrás ver en el GAM, donde estará entre el 25 de mayo y el 31 de julio de 2022.

Se trata de una exposición homenaje al artista con más de 160 obras que son representaciones, ya que como se sabe el trabajo del británicó se plasma en muros de calles a través de la técnica del stencil y el grafiti.

Las obras de Banksy que llegan

Banksy-4-ok.jpg la-tercera

Foto: The Art of Banksy

La muestra The Art of Banksy se montará en la explanada de la Plaza Central del GAM, donde verás originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video.

Entre ellas una serigrafía de Girl with balloon(Niña con globo), su obra más famosa la misma que en octubre de 2018 se autodestruyó tras ser subastada por 1,04 millones por Sotheby's.

Además de reproducciones de stenciles como Escape y Pulp Fiction, donde las estrellas de la icónica película de Tarantino llevan plátanos en vez de pistolas.

De seguro serán también paradas obligadas en la muestra sus instalaciones inmersivas, como la que lleva a una estación del Metro de Londres y que sumerge al espectador en la obra del artista a través del mapping.

Banksy-2-ok.jpg la-tercera

Foto: The Art of Banksy

O La habitación infinita, un espacio cubierto de espejos donde se proyecta uno de sus trabajos de manera infinita, creando una sensación envolvente.

La exhibición The Art of Banksy: without limits se podrá visitar de lunes a jueves, de 10 AM a 9 PM, y de viernes a domingo de 10 AM a 10 PM.

Además ya puedes comprar las entradas a través de Passline, que cuestan $10.000 para lunes y martes,$12.500 los miércoles y jueves y $ 15.000 de viernes a domingo.

Y si eres socio del Club La Tercera la puedes adquirir con 20% de descuento.

En tanto los menores de 12 años y personas mayores pagan $8.000.